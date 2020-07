Rennradfahrer macht sich aus dem Staub

Edesheim (ots) – In der Ruprechtstraße verletzte sich gestern Abend (09.07.2020, 17.45 Uhr) ein Rennradfahrer an der rechten Hand, als er infolge eines Fahrfehlers mit einem geparkten Auto kollidierte und zu Boden stürzte. Mit einem Passanten hatte der Unbekannte im “Rennradoutfit” noch gesprochen, bevor er sich in Richtung Hainfeld aus dem Staub machte. Durch die Kollision wurde die Heckklappe des geparkten Fahrzeugs beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Verkehrskontrolle

Böbingen (ots) – Wegen der innerörtlichen Baumaßnahme und der damit verbundenen Umleitungsstrecke nutzen derzeit Autofahrer verbotswidrig den Wirtschaftsweg zwischen Altdorf und Böbingen. Gestern (09.07.2020) wurden in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr über 30 Autofahrer verwarnt und zurückgewiesen, weil sie die Beschilderung nicht beachteten.

Einbruch in Gartenbaufirma

Oberhausen (ots) – In der Nacht auf Freitag 10.07.2020, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu den Büroräumlichkeiten einer Gartengestaltungsfirma in Oberhausen. Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen die in der Nacht zum Freitag im Bereich An den Hofäckern verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder auffällige Personen gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rennradfahrer schwerverletzt

Maikammer (ots) – Auf der Kalmithöhenstraße (L 515) verunglückte gestern Mittag (09.07.2020, 15.40 Uhr) ein 51-jähriger Rennradfahrer. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers stürzte er in einer Linkskurve in Höhe des Parkplatzes “Hahnentritt” über seinen Lenker und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Verursacher gesucht

Edenkoben (ots) – Wegen einer Ölspur in der Spitalstraße sucht die Polizei den in Betracht kommenden Verursacher. Die Verunreinigung wurde gestern Abend (09.07.2020, 22.30 Uhr) von Anwohnern gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Gefahrenstelle beseitigt werden. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.