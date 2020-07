Landau: Statt Benefizkonzert des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz Corona-Crowdfunding mit der VR Bank Südpfalz

Landau – Die Benefizkonzerte des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem südpfälzischen Lions Club und dem Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße folgen einer langjährigen Tradition. Nun muss das für den 16. August 2020 geplante Konzert in der Jugendstil-Festhalle Landau aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Geplant war ein an Höhepunkten reiches Programm mit Werken von Vasks und Schostakowitsch unter der Leitung des Dirigenten Johannes Klumpp, den das Landauer Publikum bereits 2016 bei der Aufführung von Mahlers 1. Sinfonie kennenlernen durfte. Daneben war mit Benedict Kloeckner auch ein herausragender Cellist aus Rheinland-Pfalz als Solist engagiert.

Nach den Ankündigungen durch die Bundesregierung sowie durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz haben die Verantwortlichen schweren Herzens beschlossen, dass eine Durchführung des stets mit etwa 1000 Zuschauern ausverkauften Benefizkonzertes in Landau in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich ist.

Seit 2002 bereits gastiert das Landesjugendorchester – wie ehemals von Prof. Peter Leiner initiiert – regelmäßig mit Erfolg in Landau. Ziel dieser kulturellen Initiative ist es einerseits, dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Orchester der besten jungen Musikerinnen und Musiker des Landes ein unvergleichliches Konzert-Ambiente in der Jugendstil-Festhalle zu bieten. Andererseits kommt der Erlös stets dem Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße für sein Kinderhaus BLAUER ELEFANT zugute.

Diese achtzehnjährige Erfolgsgeschichte soll im nächsten Jahr, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, weitergeführt werden. In 2021 wird das unter dem Dach des Landesmusikrats stehende Landesjugendorchester am Sonntag, 29. August um 17:00 Uhr in der Landauer Jugendstil-Festhalle zu Gast sein. Informationen zum Programm und den Künstlern folgen zum Ende des Jahres.

Um den Verlust der Spenden für das abgesagte Benefizkonzert in 2020 auszugleichen, startet ab Dienstag, 7. Juli ein neues Spendenprojekt mit dem LJO für den Kinderschutzbund. „Zusammen mit der Initiative für südpfälzische Vereine #hilfdeinemVerein der VR Bank Südpfalz wird mit Hilfe eines Crowdfundings online Spenden gesammelt“, erklärt Heinrich Braun, Geschäftsführer im Landauer Kinderhaus BLAUER ELEFANT. Anders als bei normalen Crowdfunding-Projekten muss bei Corona-Projekten hier keine Zielsumme erreicht werden, sondern ab dem ersten Euro wird jeder Cent plus das Co-Funding der Bank an den teilnehmenden Verein ausgeschüttet.

Wer sich beteiligen möchte, kann auf der Seite https://vrbank-suedpfalz.viele-schaffen-mehr.de/corona-ljo innerhalb von 30 Tagen einen selbst gewählten Förderbetrag eingeben. Bei jeder Spende ab 10 Euro, gibt die VR Bank Südpfalz 10 Euro mit dazu. Von den Initiatoren wird insgesamt ein Spendenziel in Höhe von 5.000 Euro angestrebt.

Die Musikerinnen und Musiker des LJO werden die Aktion gemeinsam mit ihrem Orchestermanager Jens Bastian auf den Social-Media-Kanälen bewerben. Gestaffelt nach Spendenhöhe werden auch Dankeschön-Geschenke an die Spender verteilt, darunter LJO-CDs von Mahlers 1. Sinfonie, blaue Plüschelefanten, Kinderschutzbund-Bücher, Ticket-Gutscheine für das LJO-Konzert 2021 sowie digitale Privatkonzerte eines kleinen LJO-Ensembles ab einer Spendensumme von 500 Euro.

Das Kinderschutzbund-Team, der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz und die 100 Musiker des Landesjugendorchesters freuen sich über eine rege Teilnahme.