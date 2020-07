Groß-Gerau

Groß-Gerau: Nächtliche Auseinandersetzung in Wohnung – Zeugenaufruf !

Groß-Gerau (ots) – In einer Dachgeschosswohnung in der Alten Straße, wurden in der Nacht zum Freitag 10.07.2020 kurz vor 3.00 Uhr, zwei 27 und 34 Jahre alte Bewohner, von zwei oder drei bislang unbekannten Angreifern attackiert und hierbei erheblich im Kopfbereich verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Eine Personenbeschreibung der Flüchtigen liegt derzeit nicht vor. Einer der Angreifer soll allerdings auffällig groß gewesen sein.

Wer hat die Täter bei der Flucht vom Tatort beobachtet? Wem sind möglicherweise im dortigen Bereich von den Flüchtigen weggeworfene Gegenstände aufgefallen?

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau haben die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06152/1750.

Metalldiebe im Wasserwerk

Groß-Gerau (ots) – Das Wasserwerk in der Breslauer Straße geriet in der Zeit zwischen Mittwochmorgen (08.07.) und Donnerstagmorgen (09.07.) in das Visier von Metalldieben.

Die Täter durchtrennten zunächst den Zaun und gelangten so auf den Betriebshof des Wasserwerks. Aus mehreren Gitterboxen entwendeten die Unbekannten Altmetall in Form von Messing und Kupfer sowie rund 200 alte Wasseruhren.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Tatzeitraum 09.07.2020, 17:30-18 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Jugendzentrums Walldorf, Okrifteler Straße / Nordring, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bis dato nicht bekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW Audi A6, Farbe weiß.

Es entstand Sachschaden am hinteren Stoßfänger i.H.v. ca. 1.500 Euro.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die PSt. Mörfelden-Walldorf, Tel. 06105-40060.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Versuchter Handtaschendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, kurze schwarze Haare, leichter Oberlippenbart, südeuropäisches Erscheinungsbild. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der am Donnerstag (9.7.) versucht hat, einer 35-jährigen Passantin in der Hammergasse, die Handtasche zu entwenden. Gegen 13.45 Uhr trat der mit einer schwarzen Anzughose und einem weißen Hemd bekleidete Mann an die Frau heran, schubste sie in ein Gebüsch und versuchte ihre Handtasche zu entreißen.

Sein kriminelles Unternehmen misslang und er flüchtete ohne Beute in Richtung Stadtmitte. Die Darmstädter Kripo (K 35) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer die Tat beobachten konnte oder Hinweise zu dem Flüchtenden geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Einbruch in Büroräume der Diakonie – Zeugen gesucht

Mühltal (ots) – In der Nacht zum Freitag (9.-10.7.) hatten Kriminelle nichts Gutes im Bodelschwinghweg im Sinn. Zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Büroräumen der Diakonie, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flüchten mit dem Erbeuteten. Der Umfang der gemachten Beute ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Weiterstadt: 46-Jähriger mit 1,59 Promille am Steuer gestoppt

Weiterstadt (ots) – Die Kontrolle eines 46-jährigen Wagenlenkers aus Darmstadt endete am frühen Freitagmorgen (10.7.) mit einer Strafanzeige und einer Blutprobenentnahme. Gegen 3.30 Uhr hatten die Ordnungshüter den Darmstädter in der Schneppenhäuser Straße am Steuer eines Opels gestoppt und festgestellt, dass der 46-Jährige stark alkoholisiert war.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von 1,59 Promille. Somit endete die Fahrt des Mannes. Er wurde zu Wache gebracht. Dort wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte nach Hause entlassen. Nun wird er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten müssen.

Kreis Bergstraße

Lorsch: Täuschend echt aussehende Pistole, 70 Schuss Munition, Teleskopschlagstock und Pfeffersprays im Auto

Lorsch (ots) – Einen 32-jährigen Autofahrer stoppten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag 09.07.2020 auf der A 67. Der Wagenlenker gab an, auf dem Weg zu einem Angehörigen zu sein den er bei einer Auseinandersetzung unterstützen müsse.

Im Fahrzeug fanden die Beamten anschließend eine täuschend echt aussehende Pistole sowie insgesamt 70 Schuss Reizstoff- und Schreckschusspatronen, einen Teleskopschlagstock, zwei Pfeffersprays und ein Messer. Eine Erlaubnis zum Führen der Pistole konnte der 32-Jährige nicht vorweisen.

Die Polizei stellte die Gegenstände allesamt sicher. Der Autofahrer wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

Abtsteinach/Ober-Abtsteinach: Bankautomat hält Aufbruchsversuch stand

Abtsteinach (ots) – Ohne Beute sind mindestens zwei Täter am Freitagmorgen (10.7.) aus einer Bankfiliale im Ortsteil Ober-Abtsteinach geflüchtet, nachdem sie versucht hatten den Geldautomaten aufzubrechen.

Die Tat wurde gegen 5 Uhr von einem Bankkunden bemerkt, der am Automaten Geld ziehen wollte. Die verständigte Polizei fahndet nach den Tätern bislang ergebnislos. Nach ersten Ermittlungen versuchten die Kriminellen über die aufgehebelte Automatenverblendung ans Geld zu kommen. Nach nur wenigen Minuten haben sie wohl gemerkt, dass sie die Sicherheitssysteme des Wertbehältnisses nicht überwinden konnten und traten den Rückzug an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der reguläre Kundenbetrieb der Bank in der Löhrbacher Straße wurde um 9 Uhr wieder aufgenommen. Für die Spurensuche und -sicherung war das Landeskriminalamt vor Ort.

Bergstraße/Bürstadt: Auf der Suche nach Drogen Diebesgut gefunden? Polizei sucht rechtmäßige Besitzer von Fotoapparat, Werkzeugen und Co.

Bergstraße (ots) – Am Dienstag (30.6.) wurde mögliches Diebesgut in einer Wohnung bei einem tatverdächtigen Drogenhändler in Bürstadt (wir hatten berichtet) aufgefunden. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim sucht jetzt die rechtmäßigen Besitzer von dem Fotoapparat, Werkzeugen und Co.

Wo und wem wurden die Gegenstände (Bildergalerie auf der Homepage der Polizei Hessen, s. Link: https://k.polizei.hessen.de/1031309417 ) entwendet?

Auch wenn bisher keine Anzeige erstattet wurde, werden alle in Frage kommenden Geschädigten gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat 21/ 22, unter der Rufnummer 06252 / 7060, zu melden.

Lorsch: Arbeitsmaschinen aus Transporter gestohlen

Lorsch (ots) – Arbeits- und Baumaschinen im Wert von etwa 2000 Euro haben Kriminelle am Freitag (10.7.) erbeutet. Zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens haben die Täter nach ersten Informationen in der Peterstraße zugeschlagen. Die Seitenscheibe ging zu Bruch.

Aus dem weißen Ford Transit wurde das Werkzeug samt entsprechenden Transportkoffern geräumt.

Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 /7060.

Odenwaldkreis

Bad König: Diebe haben wieder Solarpaneele und Weidezaungerät abmontiert

Bad König (ots) – Gleich zweimal kamen Diebe über den forstwirtschaftlichen Weg im Bereich des Eichelshofes, um technische Gerätschaften, die am Weidezaun angebracht waren, zu stehlen. Zwischen Mittwochabend (8.7.) und Donnerstagmittag (9.7.), 14 Uhr, wurde ein elektrisches Weidezaungerät abmontiert. Das Gerät der Marke Pantura P3500 hat eine grüne Kunstoffhülle.

Der Wert liegt bei etwa 250 Euro.

Nur wenige Meter von dieser Stelle entfernt, wurde in der Vornacht (7.7. auf 8.7.) bereits ein Solarpaneel (40 x 40 cm) gestohlen. Der bisherige Gesamtschaden ist um die 400 Euro hoch.

Die Polizei in Erbach (DEG) hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben oder sagen können, wo die gestohlenen Gerätschaften seit neuestem aufgestellt sind.

Unter der Telefonnummer 06062 / 9530 werden Hinweise entgegengenommen.

