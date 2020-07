Backsteine fliegen gegen Scheiben

Marburg-Cappel (ots) – Randalierer warfen in der Nacht auf Sonntag 5. Juli, Backsteine gegen die Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Altes Schloß”. Ein Bewohner wurde zur Tatzeit um 03.48 Uhr durch die lauten Schläge geweckt. Der Schaden an den Wohnzimmerfenstern beläuft sich auf 300 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Politisch motivierte Schriftzüge – Polizei sucht Zeugen

Marburg (ots) – Die beiden angebrachten Botschaften setzen sich kritisch mit der Thematik Kapitalismus und Flüchtlingspolitik auseinander. Wahrscheinlich waren es ein und dieselben Täter, die in der Nacht auf Freitag 26. Juni und am Mittwoch 9. Juli, agierten. In der Universitätsstraße beschmierten die Unbekannten mit Pflastersteinen gefüllte “Big-Packs” und eine Außenfassade.

Tage später traf es dann am Erlenring die Fassade eines Parkhauses.

Durch die roten Schriftzüge entstand ein Gesamtschaden von 1.700 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Einbrecher in Gartenhütte

Wetter: Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Mittwoch, 8. Juli, 15 Uhr, und Freitag,

10. Juli, 10 Uhr, Zugang in eine Gartenhütte im Aueweg. Die Einbrecher stahlen einen Rasenmäher und ein Solarmodul. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.200 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg,

Tel. 06421- 4060, entgegen.

Bürocontainer aufgebrochen

Marburg-Wehrda: Den Bürocontainer eines Autohändlers in der Siemensstraße brachen Unbekannte am Freitag, 10. Juli, zwischen 2 und 3 Uhr, auf. Die Diebe stahlen eine tragbare Starthilfe-Powerbank und suchte das Weite. Der Gesamtschaden beträgt 300 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg,

Tel. 06421- 4060, entgegen.

Silberfarbene Limousine touchiert Linienbus – Polizei sucht Zeugen

Marburg: Einen Schaden von 300 Euro hinterließ ein bis dato unbekannter Autofahrer am Sonntagnachmittag, 5. Juli, 17.45 Uhr, im Damaschkeweg. Ein Linienbus war um diese Zeit in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und der Fahrer musste an einer Engstelle verkehrsbedingt anhalten. Der entgegenkommende Fahrer, der mit einer älteren, silberfarbenen Limousine unterwegs war, quetschte sich mehr oder weniger an dem Bus vorbei und touchierte dabei das Heck hinten links.

Danach kümmerte sich der mutmaßliche Unfallverursacher nicht um das Geschehen und fuhr weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und ggf. Angaben zu der Limousine machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Rempler im Parkhaus Erlenring

Marburg: Die Reparatur der Beifahrertür und des Radlaufes vorne rechts wird den Halter eines schwarzen VW Passat um die 600 Euro kosten. Der Betroffene stellte seinen Wagen am Donnerstag, 7. Juli, um 11.15 Uhr auf dem Parkdeck 3 ab. Bei seiner Rückkehr um 19.20 Uhr bemerkte er das Malheur. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Teures Essen – Mercedes touchiert

Marburg: Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Sonnenblickallee touchierte ein Unbekannter am Donnerstag, 9. Juli, zwischen 13 und 14.30 Uhr, einen abgestellten silberfarbenen Daimler Benz hinten rechts. Der Schaden beträgt 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Test zweimal positiv – Blutentnahme folgt

Weimar/Lahn: Am frühen Donnerstagabend, 9. Juli, beendete die Polizei in einem Ortsteil von Weimar die Fahrt eines 30-Jährigen. Die Beamten stoppten den Mann, der mit seinem Kleinlaster unterwegs war, aufgrund seiner Fahrweise. Der Drogenvortest schlug gleich auf mehrere verbotene Substanzen positiv an. Auch der Atemalkoholtest pendelte sich bei 0,5 Promille ein.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher.

