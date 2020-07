Korbach: Die Polizei-News

Diemelsee-Heringhausen: Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

(ots) – In der Zeit von Dienstag 07.07.2020 bis Donnerstag 09.07.2020 brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Diemelsee-Heringhausen ein. Er brach gewaltsam eine Tür des Hauses Am Fresenberg auf und konnte so einsteigen. Aus dem Haus entwendete er zwei Sportbögen mit hochwertigen Carbonpfeilen im Wert von etwa 1.500 Euro.

Der Täter konnte unerkannt flüchten und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Battenberg: Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Zwei Tatverdächtige festgenommen

(ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Battenberg. Die Polizei konnte 2 Tatverdächtige festnehmen.

Die Täter brachen gegen 01.00 Uhr gewaltsam eine Tür des Lebensmittelmarktes in der Straße Hopfenacker in Battenberg auf. Aus dem Geschäft entwendeten sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei noch in

der gleichen Nacht zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Hinweise zur Tat werden bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen