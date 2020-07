Karlsruhe – Brennende Gartenhütte am Turmberg

Karlsruhe (ots) – Auf einem verwilderten Gartengrundstück hinter dem Durlacher

Bergfriedhof gerieten am Donnerstagabend die Reste einer Hütte in Brand.

Gegen 21.20 Uhr verständigte ein Zeuge die Feuerwehr und meldete hohe

Stichflammen am Hang des Turmbergs zwischen Bergfriedhof und Reichhardtstraße.

Dort fanden die wenig später eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei eine

offensichtlich aufgegebene Gartenhütte auf einem ungepflegten Gartengrundstück

vor, die bereits abgebrannt war. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe musste lediglich

Nachlöscharbeiten durchführen, um das Feuer vollends zu löschen.

Vor Ort ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine strafbare Brandstiftung.

Ebenso wenig ließ sich klären, wer der Eigentümer des Gartengrundstücks ist.

Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Waldbronn – Pedelec-Fahrer missachtet Rotlicht und wird von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw kam es am

Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 609 in Richtung Palmbach zu einem

Zusammenstoß, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Gegen 08 Uhr missachtete offenbar ein 57-jährige Pedelec-Fahrer an der

Abzweigung zur Landesstraße 623 das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weshalb er

von einem 51-jährigen Mercedes-Fahrer erfasst wurde. Aufgrund der geringen

Geschwindigkeit des gerade anfahrenden Pkws kam der Radfahrer bei der Kollision

nicht zu Fall und erlitt auch keine Verletzungen. Der entstandene Sachschaden

beträgt insgesamt etwa 1.200 Euro.

Karlsruhe – Sachbeschädigungen an geparkten Autos in Karlsruher Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum

Freitag gleich zwei geparkte Fahrzeuge in der Karlsruher Innenstadt, indem er

mit einer Bierflasche darauf einschlug.

Zunächst beobachtete ein Zeuge um 02.05 Uhr, wie der Unbekannte am Kronenplatz

mit einer grünen Bierflasche aus Glas die Beifahrerscheibe eines weißen Mercedes

A-Klasse einschlug und anschließend zu Fuß floh. Unweit des Tatorts wurde gegen

07.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Zähringerstraße / Waldhornstraße ein weißer

Volvo XC-60 mit beschädigter Windschutzscheibe festgestellt. Vor dem Auto stand

eine grüne Bierflasche.

Der entstandene Sachschaden lässt sich vorläufig auf zusammen rund 5.500 Euro

beziffern. Es ist nicht auszuschließen, dass beide Fahrzeuge von demselben Täter

beschädigt wurden. Laut Augenzeuge soll es sich dabei um einen Mann handeln, der

einen dunklen Kapuzenpullover trug.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721

666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Diebe in Supermärkten unterwegs

Karlsruhe (ots) – Vermehrt wurden der Polizei in jüngster Zeit im Karlsruher

Stadtgebiet Diebstähle in Supermärkten gemeldet. Zuletzt traf es am Donnerstag

gegen 09.15 Uhr eine Frau in einem Supermarkt der Karlstraße, der 170 Euro

Bargeld sowie diverse Kundenkarten aus der Geldbörse gestohlen wurden.

Meist lassen die Geschädigten ihre Handtasche im Einkaufswagen zurück, während

sie sich den Warenregalen zuwenden und nach Artikeln suchen. Diesen

unbeobachteten Moment nutzen geschickte Diebe gezielt aus, um leichte Beute zu

machen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe warnt vor solchen Langfingern, die in der Regel

serienmäßig vorgehen und auf derartige Straftaten spezialisiert sind. Man sollte

vorsichtshalber beim Einkauf seine Wertsachen für Fremde unzugänglich immer

direkt am Körper tragen.

Karlsruhe – Radfahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagabend ein 74-jähriger

Pedelec-Fahrer in Karlsruhe, als er von einem querenden Autofahrer erfasst

wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 69-jährige Fahrer eines Audis kurz

vor 20 Uhr die Ettlinger Allee vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Dammerstock.

Parallel zu ihm fuhr der 74-Jährige mit seinem Pedelec auf dem daneben

verlaufenden Radweg. An der Abfahrt zur Bundesstraße B10 beabsichtigte der

Autofahrer auf diese in Richtung Rheinhafen aufzufahren. In der Folge übersah

der 69-Jährige an der Kreuzung der Abfahrt mit dem Radweg offenbar den von

rechts herannahenden und bevorrechtigten Zweiradfahrer, wodurch es zur Kollision

zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Hierbei erlitt der 74-Jährige leichte

Verletzungen.

Alarmierten Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An den zwei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe

von etwa 1.500 Euro.

Karlsruhe – Unbekannte brechen in Bäckerei ein und flüchten vor der Polizei

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in eine Bäckerei in

Karlsruhe-Daxlanden eingebrochen. Da ein Komplize sie offenbar warnte, konnten

sie der Polizei jedoch knapp entkommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei Täter gegen 02 Uhr eine

Personaltür der in der Turnerstraße gelegenen Bäckereifiliale auf. Kurz darauf

drangen sie in das Gebäude ein und versuchten dort, einen Safe gewaltsam zu

öffnen.

Anwohner wurden durch die Geräusche auf das Geschehen aufmerksam und

verständigten umgehend die Polizei. Als sich kurz darauf der erste Streifenwagen

dem Tatort näherte, nahmen die Zeugen ein mutmaßliches Warnsignal wahr,

woraufhin die zwei Unbekannten offenbar ohne Beute aus der Bäckerei stürmten und

in Richtung Agathenstraße flüchteten. An der dortigen Einmündung wartete bereits

ein Auto, in das einer der beiden flüchtenden Täter sprang, während der zweite

weiter zu Fuß flüchtete.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf, das jedoch mit

sehr hoher Geschwindigkeit und ohne Licht davonfuhr. Vermutlich aufgrund der

Kombination dieser beiden Gegebenheiten kam das Fluchtfahrzeug im Bereich der

Hellbergstraße von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein Grundstück. Dort blieb es in

den Hecken kurz vor einer Hauswand stecken. Dennoch gelang den beiden Insassen

anschließend zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung.

Bei den zwei Tätern die aus der Bäckerei flüchteten handelte es sich laut

Zeugenaussagen um Männer, die beide mit grauen Hosen mit schwarzen Taschen und

dunklen Kapuzenpullovern bekleidet waren. Der Täter, der bei seiner Flucht ins

Fluchtauto sprang, wurde als dunkelhäutig beschrieben. Der Fahrer des

Fluchtfahrzeugs konnte nicht beschrieben werden.

Wer hierzu Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in

Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagnachmittag ein

45-jähriger Radfahrer in Eggenstein-Leopoldshafen, als er beim Schneiden einer

Kurve mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 45-Jährige

gegen 14:20 Uhr mit seinem Fahrrad die Jahnstraße in Richtung Norden. An der

Einmündung zur Kirchenstraße möchte er nach links in diese abbiegen. Dabei bog

er jedoch in einem engen Bogen ab, so dass er im weiteren Verlauf mit einem in

der Kirchenstraße entgegenkommenden Skoda einer 47-Jährigen zusammenstieß. Bei

der Kollision und seinem anschließenden Sturz gegen das Fahrzeug erlitt der

Radfahrer schwere Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann zunächst vor Ort und brachten ihn

anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt

über 2.000 Euro.

Karlsruhe – Nach Tötung von 24-jährigem Mann suchen Ermittlungsbehörden junge Frau und weitere Beweismittel

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Nach der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes in der Karlsruher Nordstadt am

späten Dienstagabend suchen die Ermittler nach einer jungen Frau sowie nach

Gegenständen, die von mutmaßlichen Tätern im weiteren Umfeld des in der

Knielinger Allee gelegenen Tatortes auf der Flucht entsorgt worden sein könnten.

Mit Hilfe eines Plakats und Flyern werden nun Anwohner gebeten, sich an die

Kripo zu wenden, falls jedwede Gegenstände auf Privatgrundstücken oder an

versteckt liegenden Plätzen aufgefunden werden, die mit der Tat in Verbindung

stehen könnten.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang auch eine junge Frau, die einem

Zeugenhinweis zufolge bei der Tat zugegen war.

Solche, aber auch weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.

Inzwischen liegt das vorläufige Obduktionsergebnis des Opfers vor. Demnach ist

der 24-jährige Mann durch massive Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper und

seinen Kopf zu Tode gekommen.

Bislang gingen bei der Kriminalpolizei nach einem ersten Zeugenaufruf mehrere

Hinweise ein, denen derzeit nachgegangen wird.

Karlsruhe – Fahrradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich ein 53-Jahre alter Radfahrer zu,

als er am frühen Freitagmorgen mit seinem Fahrrad stürzte.

Der Mann fuhr gegen 02:10 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Gartenstraße in

Richtung Weinbrennerplatz. Hierbei stürzte er ohne Fremdeinwirkung mit seinem

Rad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Durch den alarmierten

Rettungsdienst wurde der Zweiradfahrer in eine Klinik und dort stationär

aufgenommen.

Mann mit Drogen und Messern im Hauptbahnhof festgestellt

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag wurde eine Streife der Bundespolizei im

Mannheimer Hauptbahnhof angefordert. Nach Hinweis durch die Deutsche Bahn befand

sich an Gleis 8 ein aggressiv auftretender Mann.

Vor Ort trafen die Bundespolizisten einen 47-jährigen Italiener an. Im Rahmen

der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss

stand. Er wurde aufgrund von Fremd- und Eigengefährdung in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zur Dienststelle leistete er Widerstand und spuckte einem Beamten

ins Gesicht. Durch einen weiteren Beamten konnte im Zuge der Maßnahmen ein

großes Messer im offen getragenen Rucksack des Mannes erkannt werden.

Eine durchgeführte Alkoholkontrolle ergab den Wert von etwa 1,8 Promille. Zudem

wurden neben dem großen Messer noch Betäubungsmittel und ein weiteres, kleines

Messer im Rucksack des Mannes sichergestellt. Nach erfolgter Blutentnahme durch

einen Arzt, ordnete dieser die stationäre Unterbringung in einem Krankenhaus an.

Der 47-Jährige wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamte, Verstoßes gegen des Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und

Körperverletzung angezeigt.

Forst – Langer Stau nach Auffahrunfall auf BAB 5

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von 120.000

Euro entstand, ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 5 zwischen

der Tank- und Rastanlage Bruchsal und der Anschlussstelle Kronau. Der 44-jährige

Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und wurde zur ambulanten

Behandlung in eine Klinik gebracht.

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 44-Jährige, gegen

11:15 Uhr, mit seinem Sattelzug nahezu ungebremst auf das Stauende auf. Beide

LKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund

ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Zur

Unfallaufnahme war der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt, wodurch ein

Rückstau bis zu 12 km entstand.

Karlsruhe – Trike-Fahrer bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Trike hat sich bei einem selbst verschuldeten

Unfall am Donnerstagnachmittag in der Wikingerstraße verletzt und musste in

einem Krankenhaus behandelt werden. Nach derzeitigem Sachstand geriet der

44-Jährige um 13.40 Uhr mit seinem Gefährt in einer Kurve an den Bordstein. In

der Folge verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr in ein neben der

Straße befindliches Geäst. Am Trike entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro.