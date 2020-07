Mannheim-Feudenheim: „Fahrradunfallklassiker“; Autofahrer öffnet Fahrertür und übersieht junge Fahrradfahrerin

Mannheim-Feudenheim (ots) – Der „Fahrradunfallklassiker“ schlechthin ereignete

sich am Donnerstagabend, kurz nach 19.30 Uhr im Stadtteil Feudenheim. Ein

24-jähriger Fordfahrer parkte im Kreuzungsbereich Wingertsau/Talstraße mit

seinem Auto am rechten Fahrbahnrand und wollte gerade aussteigen, als ein

11-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad vorbeifahren wollte. Da der junge Mann

der Empfehlung aus Fahrschulzeiten nicht beherzigte und den „Schulterblick“ vor

dem Öffnen der Fahrertür vorzunehmen, stieß das Mädchen gegen die Fahrertür und

stürzte zu Boden. Mit Prellungen und leichten Kopfverletzungen kam das Kind nach

seiner Erstversorgung in eine Klinik, wo es zur Überwachung stationär

aufgenommen wurde.

Mannheim-Sandhofen: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus – hochwertige Fahrräder entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Bei Einbrüchen in Kellerräume von zwei

Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Sandhofen wurden mehrere hochwertige Fahrräder

und ein E-Bike entwendet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen die

Einbrecher in eines der beiden miteinander verbundenen Anwesen im

Werner-Nagel-Ring ein und begaben sich in den Keller. Hier brachen sie mehrere

Kellerabteile auf und entwendeten mindestens drei Fahrräder und ein E-Bike. Bei

einem weiteren Fahrrad wurde lediglich das Schloss beschädigt. Der Gesamtschaden

wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.