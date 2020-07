Walldorf: Sofortfahndung nach Einbrechern ohne Ergebnis; Zeugen dringend gesucht

Walldorf (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag

zunächst einen Mercedes auf, der in der Straße „Walzrute“ geparkt war.

Neben Kleingeld endeckten sie auch einen Ersatzschlüssel für die Wohnung des

Autobesitzers und drangen mit diesem dort ein.

In der Erdgeschosswohnung waren die Täter gerade dabei, sich über eine

Handtasche herzumachen, als die Bewohnerin aus dem Schlaf gerissen wurde und

laut schrie.

Das Duo flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete

Fahndung verlief allerdings ohne Ergebnis.

Einer der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: ca. Anfang 20; 175-180 cm;

kurze Haare mit rasierten Seiten; schlaksig; lange, dunkle Hose, dunkle Jacke

ohne Kapuze.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Hemsbach: 50-jähriger wegen Betrugverdachts im Fokus der Ermittlungen; Zeugen und/oder weitere Geschädigte gesucht

Hemsbach (ots) – Der Polizeiposten Hemsbach ermittelt gegen einen 50-jährigen

Mann. Er soll in den zurückliegenden Wochen und Monaten eine Vielzahl von

Personen um Geldbeträge betrogen haben. Seine Masche: an Haustüren klingeln,

eine Notlage vortäuschen und um Kleingeld von 10-15 Euro bitten. Dazu sicherte

er noch die Rückzahlung zu, die allerdings nie erfolgte.

Die Ermittler gehen von mindestens 30-40 Taten aus.

Einige Hemsbacher haben bereits Anzeige erstattet. Die meisten Betrogenen

dürften sich allerdings noch nicht gemeldet haben.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten

Hemsbach, Tel.: 06201/71207 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bauzäune entwendet / Zeugen gesucht!

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Von einer Baustelle auf dem Parkplatz zum

Stausee zwischen der L 563 und der L 596a wurden in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr, insgesamt 9 Bauzäune aus Metall

inklusive der zugehörigen Betonklötze entwendet. Die Bauzäune waren zur

Sicherung um einen Radlader aufgestellt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf

über 10.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

der Baustelle gesehen haben, oder sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl geben

können, werden gebeten, diese dem Polizeiposten Schriesheim unter Tel.

06203/61301, oder dem Polizeirevier Weinheim unter Tel. 06203/1003-0

mitzuteilen.

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rennrad / Zeugen gesucht!

Sinsheim-Steinsfurt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es

gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im „Linus Barth“ Kreisverkehr zwischen

einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte

Verletzungen zu. Den ersten Erkenntnissen zufolge, war der 49-jährige

Rennradfahrer von Rohrbach in Richtung Steinsfurt unterwegs. Der 72-jährige

Pkw-Fahrer kam dagegen aus der Straße „In der Au“ und wollte in Richtung

Rohrbach weiterfahren. Innerhalb des Kreisverkehrs kam es dann während des

Fahrvorgangs zum Unfall. Der genaue Unfallhergang ist aufgrund unterschiedlicher

Darstellungen der Beteiligten bislang unklar, weshalb das Polizeirevier Sinsheim

Zeugen sucht, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall geben können. Die

Hinweise werden unter der Rufnummer 07261/690-0 entgegengenommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf dem Autobahnzubringer

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine leichtverletzte Person und Sachschaden

von fast 10.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf

der B292 bei Sinsheim. Eine 20-jährige Frau war gegen 6.40 Uhr mit ihrem Audi A3

auf der B 292 von Sinsheim in Richtung Dühren unterwegs. An der Anschlussstelle

Sinsheim zur A 6 wollte sie nach rechts auf den Zubringer zur A 6 in

Fahrtrichtung Heilbronn einbiegen. Wegen eines aus Richtung Dühren ebenfalls auf

den Zubringer einbiegenden Verkehrsteilnehmers musste sie jedoch bis zum

Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 30-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte die

Situation zu spät und fuhr der 20-Jährigen auf. Dabei erlitt die junge Frau

leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die

beiden beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt, der Hyundai gar so stark, dass

er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro

geschätzt. Da die Unfallstelle rasch geräumt wurde, waren keine

Verkehrsstörungen zu verzeichnen.

Ketsch: Unfallflucht; hoher Sachschaden; Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte von Mittwoch auf

Donnerstag einen schwarzen 1er BMW, der zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr und

Donnerstag, 13 Uhr, in der der Enderlestraße, Höhe Anwesen Nr. 11 geparkt war.

Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden von über

5.000.- Euro zu kümmern.

Nach der Spurenlage muss das Fahrzeug des Verursachers, möglicherweise im

rechten Frontbereich und auf der Beifahrerseite ebenfalls erheblich beschädigt

sein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 entgegen.

Wiesloch: Junge Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Wiesloch (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, kurz nach 8 Uhr, wurde

ein 14-jähriges Mädchen verletzt.

Das Mädchen war mit seinem Fahrrad auf der Straße „Auf der Insel“ unterwegs und

wollte nach links in die Gartenstraße abbiegen. Dabei übersah eine von der

Gartenstraße kommende 41-jährige Autofahrerin die Vorfahrt „Rechts vor Links“

des Mädchens. Die Jugendliche wurde nach ihrer notärztlichen Behandlung mit

einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen

liegen keine Informationen vor.

Wiesloch: Zweirad-Schwerpunktkontrollen mit ernüchterndem Ergebnis; Bilanz; Ausblick

Wiesloch (ots) – In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Bürgerbeschwerden,

die über zu laute Roller und rücksichtloses, teilweise gefährdendes

Fahrverhalten in der Innenstadt klagten. Gezielte Kontrollen in der

Vergangenheit hatten diese Beschwerden bereits bestätigt.

Das Polizeirevier Wiesloch führte deshalb am Donnerstagnchmittag, zwischen

14.30-19.30 Uhr, gemeinsam mit der Verkehrspolizei Heidelberg, erneut

Zweiradkontrollen in der Innenstadt, auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in

der Güterstraße, im Bereich von Schulhöfen sowie in den angrenzenden Weinbergen

durch. Dazu waren die Fahnder mit vier Motorrädern und einem Zivilfahrzeug im

Einsatz.

Das Ergebnis war für die Beamten ernüchternd.

Insgesamt wurden elf Roller sowie deren FahrerInnen ganzheitlichen Kontrollen

unterzogen. Fünf der Zweiräder, deren zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 25

km/h liegen sollte, waren teilweise erheblich „frisiert“. So kamen zwei von

ihnen auf über 60 km/h. Der schnellste Roller wurde auf dem Prüfstand mit einer

Höchstgeschwindigkeit von über 90 km/h gemessen.

Zudem standen zwei Fahrer, ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger, am helllichten

Tag (zwischen 14.40-16.00 Uhr), bereits unter Drogen, weshalb sie Blutproben

unterzogen wurden. Da ihre Roller zudem zu den „Schnellen“ gehörten, wurden

diese aus dem Verkehr gezogen, wie drei andere auch, deren Betriebserlaubnisse

durch technische Veränderungen erloschen waren.

Insgesamt fünf Jugendliche wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnisse angezeigt.

Meldungen an die Führerscheinbehörde werden zudem erfolgen, die möglicherwiese

Auswirkungen auf den zukünftigen Erwerb von Fahrerlaubnissen haben dürften.

„Wie das Ergebnis zeigt, sind diese Kontrollen absolut notwendig. Deshalb werden

wir sie auch in naher Zukunft intensiv fortsetzen“, verspricht der stv.

Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Fänderich.

Neckargemünd/Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Autoaufbruchserie von Bammental setzt sich in Neckargemünd fort.

Neckargemünd/Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, wurde

am Wochenende zwischen Samstag, 04.07.2020 und Montag, 06.07.2020 in Bammental

in zahlreiche geparkte Autos, Garagen und ein Wohnhaus eingebrochen. Die Serie

setzt sich zwischenzeitlich in Neckargemünd fort. Hier wurden zwischenzeitlich

schon 10 Einbrüche registriert. In allen Fällen wurde Bargeld entwendet, aus den

Garagen wurden hochwertige Fahrräder gestohlen. Derzeit sind über 40 Taten

bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich zum jetzigen Erkenntnisstand auf rund

20.000 Euro.

Bei einzelnen Taten wurden die Unbekannten durch private Überwachungskameras

gefilmt. Auf den Videos sind mindestens zwei junge Männer erkennbar. An den

Tatorten konnten neben Fingerspuren auch DNA-Spuren gesichert werden. Die

Auswertung der Spuren sowie die Ermittlungsmaßnahmen zur Identifizierung der

Einbrecher durch das Polizeirevier Neckargemünd dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienlich Hinweise zu

den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd,

Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Grundstückszaun gekracht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in Weinheim. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand war der Unbekannte kurz nach Mitternacht mit seinem Mercedes auf

der Weststraße unterwegs, als er aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und

in den Zaun eines dortigen Anwesens fuhr. Durch den Zaun wurde ein dahinter

abgestellter VW-Golf beschädigt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte,

hinderte den Mercedes-Fahrer vergeblich am Davonfahren. Er konnte jedoch

erkennen, dass an dem Mercedes HD-Kennzeichen abgebracht waren und das Fahrzeug

von einer männlichen Person, Mitte 40 mit Halbglatze gefahren wurde.

Der Sachschaden an Zaun und Fahrzeug wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Heiligkreuzsteinach / Rheinn-Neckar-Kreis / Motorrad-Fahrer kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt / Einsatz Rettungshubschrauber

Heiligkreuzsteinach (ots) – Der 44-jährige Zweiradfahrer wollte am

Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr auf der L 535 nach eigenem Angaben einem Hasen

ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über seine BMW. Bei dem Sturz zog er

sich schwere Verletzungen zu und musste aufgrund dessen mit einem

Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr besteht

nicht. Das Motorrad wird abgeschleppt. Aktuell ist die Fahrbahn wegen der

notwendig gewordenen Reinigunsgarbeiten noch voll gesperrt.

Sinsheim: Verfolgungsfahrt auf A6; Auto an Autobahnausfahrt gestoppt; zwei Autoinsassen vorläufig festgenommen; Abgabe von Signalschüssen; StA Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 36-Jährigen; PM Nr. 2

Sinsheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

36-jährigen Mann aus Worms erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in der

Nacht zum Donnerstag bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei auf der A6,

Mannheim Richtung Heilbronn, mit gezielten Lenkbewegungen seines Fahrzeuges

mehrere Kollisionen mit dem Streifenwagen herbeigeführt zu haben, um sich so

seiner Kontrolle zu entziehen.

Kurz vor 2 Uhr überprüfte eine Streife des Verkehrskommissariats Walldorf in

Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West per Funk die Kennzeichen, die an

einem vorausfahrenden Fahrzeug angebracht waren. Nachdem die Überprüfung ergeben

hatte, dass die Kennzeichen gestohlen waren, sollte das Fahrzeug ausgeleitet und

die Insassen kontrolliert werden.

Der Fahrer gab jedoch Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung

Heilbronn weiter. Versuche, das Fahrzeug zu stoppen, misslangen. Bei hoher

Geschwindigkeit kam es mehrfach zu seitlichen Kollisionen zwischen dem

Streifenwagen und dem verfolgten Fahrzeug, als dieses überholt werden sollte.

An der Anschlussstelle Bad Rappenau verließ der VW-Fahrer zunächst die A6, um

kurz danach wieder auf die diese in Richtung Sinsheim aufzufahren. Wenige

Kilometer weiter endete die Verfolgungsfahrt schließlich an der Ausfahrt

Sinsheim-Steinsfurt. Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim hatte die Ausfahrt

blockiert, worauf der Flüchtende anhielt. Er und sein 31-jähriger Beifahrer

wurden von der verfolgenden Streife widerstandslos festgenommen.

Am Anhalteort gab einer der Beamten vor der Festnahme mehrere Signal-schüsse ab,

um seine Position zu signalisieren.

Die Hintergründe, die zu dem Fluchtversuch des Pkw-Fahrers geführt hatten, sind

noch nicht umfassend bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach ersten

Erkenntnissen soll der Fahrer unter Drogeneinfluss gestanden haben und keine

Fahrerlaubnis besitzen. Darüber hinaus wurde bei seiner Durchsuchung ein

Schlagring aufgefunden, der als verbotener Gegenstand sichergestellt wurde.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Beschuldigte dem Ermittlungsrichter beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 31-jährige Beifahrer wurde

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Verkehrskommissariats

Walldorf dauern an.