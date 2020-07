Heidelberg: 40-jährige Frau nach einer Serie von Taschendiebstählen in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen eine

40-jährige Frau erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, gewerbsmäßig mehrere

Taschendiebstähle begangen zu haben.

Im Zeitraum Dezember 2019 bis Juli 2020 soll die Beschuldigte in mindestens acht

Fällen die Geldbörsen von Kundinnen und Kunden während deren Aufenthalts in

Drogerie- und Supermärkten entwendet haben, wobei sie von Überwachungskameras

gefilmt wurde. Die so erbeuteten Bargeldbeträge beliefen sich im Einzelfall auf

bis zu knapp 1.000 Euro. Neben den Bargeldbeträgen befanden sich meist die

EC-Karten der Geschädigten in den Geldbörsen.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ am Freitag, den 10.

Juli 2020, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen

Fluchtgefahr gegen die Beschuldigte. Diese wurde nach Eröffnung des Haftbefehls

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Arbeitsbereichs

„Unbare Zahlungsmittel“ des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Heidelberg-Handschuhsheim: Einbruch in Büroräumlichkeiten / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde

in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr in Büroräumlichkeiten eines Reiseunternehmens

in der Dossenheimer Landstraße eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person

brach über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und versuchte mit einer Flex

einen Tresor aufzubrechen, was aber nicht gelang. Nach einer Überprüfung wurde

festgestellt, dass nichts entwendet worden ist. Die Ermittlungen in diesem Fall

hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter

der Rufnummer 06221/4569-0 entgegengenommen.

Heidelberg-Handschuhsheim: Trickdiebe erbeuten 400 Euro

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Donnerstagabend betraten zwei männliche

Personen die Postbankfiliale in der Dossenheimer Landstraße und verwickelten

zwei Angestellte in ein Gespräch und baten um Wechsel eines 50-Euro Scheins.

Ebenso wurde den Angestellten vorgegaukelt, dass man 50-Euro Scheine mit

bestimmten Seriennummern sammeln würde. Als einem der beiden Männer schließlich

sämtliche vorhandene 50-Euro Scheine zur Ansicht in die Hand gegeben wurden,

schaffte es dieser unbemerkt insgesamt 400 Euro zu entwenden, was erst beim

Kassensturz nach Ladenschluss festgestellt wurde. Das Polizeirevier

Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.