84-Jähriger aus Mainzer Altenwohnheim vermisst

Mainz (ots) – Donnerstag, 09.07.2020, 14:15 Uhr

Seit Donnerstagnachmittag wird der 84-jährige Bewohner eines Altenwohnheims in

der Mainzer Innenstadt, Herr Siegfried L., vermisst. Der Mann kann sich nicht

orientieren und ist deswegen auf Hilfe angewiesen. Die polizeilichen

Suchmaßnahmen führten bisher noch nicht zum Erfolg, weshalb um Mithilfe gebeten

wird.

Ein Foto finden Sie unter diesem Link:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/84-jaehrig

er-aus-mainzer-altenheim-vermisst/

Personenbeschreibung:

175 m groß

ca. 80 kg

weiße kurze füllige Haare

weißer Schnauzer

weißes T-Shirt

beige Strickjacke

auffällig blaue Jogginghose

geschlossene hellbraune Schuhe

aktuell Gips/Schiene am rechten Arm, die drei mittleren Finger

an der linken Hand nur noch zur Hälfte vorhanden

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mainz, 06131-653633.

Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Ingelheim (ots) – Seit Mitte Juni ist es in Ingelheim und Heidesheim zur

Nachtzeit wiederholt zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen gekommen. Dabei

ziehen die Täter nach aktuellen Erkenntnissen durch den betroffenen Ortsteil und

prüfen an allen Fahrzeugen, ob diese ordnungsgemäß verschlossen sind. Ist das

nicht der Fall, wird der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt und nach

Wertgegenständen gesucht. In den zurückliegenden Fällen wurde neben Bargeld,

auch Schlüssel, Dokumente und elektronische Geräte gestohlen. In dem betroffenen

Zeitraum sind der Ingelheimer Polizei insgesamt 24 Fälle bekannt geworden.

Davor könne Sie sich schützen.

Die Polizei rät:

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist.

verschlossen ist. Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder

Bargeld im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom

Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Bargeld im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Bewahren Sie Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto auf.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei.

Weitere Infos finden Sie unter:

http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/17-bremsen-sie-diebe-rechtzeitig-aus/

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder selbst betroffen sind, können

sie sich jederzeit mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer

06132/6551-0 in Verbindung setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots) – 10.07.2020 08:50 Uhr

Nach dem tödlich endenden polizeilichen Schusswaffengebrauch am Dienstagabend in

Mainz-Gonsenheim, liegt nun das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Wie die

Rechtsmedizin Mainz der Staatsanwaltschaft mitteilt, ist der 57-Jährige von drei

der insgesamt vier abgegebenen Schüsse getroffen worden und an den Folgen

verstorben. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen stehen derzeit

noch aus. Das 76-Jährige Opfer des vorausgegangenen Messerangriffs ist auf Grund

der Schwere der Verletzungen weiterhin nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen

dauern an.

Jugendliche zünden Böller im Bereich Sertoriusring

Mainz (ots) – Donnerstag, 09.07.2020, 21:20 Uhr

Gesternabend melden Anwohner im Bereich Sertoriusring der Polizei, sie hätten

Schüsse gehört. Kurz darauf melden weitere Mitteiler, drei randalierende

Jugendliche an der Haltestelle Jupiterweg. Sie würden Böller anzünden.

Polizeibeamte können dort Jugendliche feststellen, die auf die

Personenbeschreibungen passen. Außerdem stellen sie eine beschädigte Mülltonne

mit abgerissenem Deckel sowie einen danebenliegenden Böller fest. Es ist davon

auszugehen, dass es sich bei den gemeldeten Schüssen um gezündete Böller

handelt. Die drei Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren werden an ihre

Eltern übergeben.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mainz (ots) – Donnerstag, 09.07.2020, 16:00 Uhr

Ein 27-Jähriger befährt mit seinem Auto die Straße Am Fort Gonsenheim in

Richtung Mainzer Straße. Eine 23-jährige Fahrradfahrerin kommt ihm entgegen. Als

der Autofahrer an der Einmündung Am Jugendwerk nach links abbiegt, kommt es zur

Kollision mit der Radfahrerin. Die 23-Jährige stürzt und wird verletzt in ein

Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden.

Ladendiebstahl

Mainz-Altstadt (ots) – Donnerstag, 09.07.2020, 15:45 Uhr

Am Donnerstagnachmittag entwendet ein unbekannter Täter in einem Sportgeschäft

in der Mainzer Altstadt ein Paar Schuhe. Die Person sei durch das Personal

zunächst aufgefordert worden einen Mundnasenschutz anzuziehen und dieser

Anweisung auch nachgekommen. Kurz darauf sieht eine Mitarbeiterin, wie der Mann

einen Schuhkarton mit einem darin befindlichem Sportschuhpaar im vorderen

Bereich des Ladens an sich nimmt, versucht diesen unter seinem T-Shirt zu

verstecken und flüchtet. Die Person konnte in der Nahbereichsfahndung nicht

festgestellt werden.

Personenbeschreibung:

männlich

Kurze Haare

170 – 175 cm groß

schmale Statur

dunkler Teint

schwarzes T-Shirt mit floralem Muster

schwarzer Mundnasenschutz mit weißem Gummi

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.