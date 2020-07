Aktuell viele Wildunfälle

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Aktuell häufen sich bei der Kaiserslauterer

Polizei die Meldungen zu Wildunfällen. Insbesondere die Polizeiinspektion 1

berichtet von einer auffällig erhöhten Anzahl. So wurden im

Zuständigkeitsbereich der Dienststelle zuletzt innerhalb von knapp drei Wochen

(22. Juni bis 9. Juli) 27 Unfälle im Zusammenhang mit Wildtieren aufgenommen.

Zum Vergleich: In den drei Wochen davor waren es „nur“ 13 Wildunfälle.

Bei der Polizeiinspektion 2 war es genau andersrum: In den ersten drei

Juni-Wochen wurden 20 Wildunfälle registriert, in den darauf folgenden Wochen

(22.6. bis 9.7.) 14 Unfälle mit Tieren.

Unfallorte, die bei den Meldungen regelmäßig auftauchen, sind beispielsweise die

Landes- und Kreisstraßen rund um Otterberg, Enkenbach-Alsenborn, Trippstadt und

Kollweiler/Schwedelbach. Aber auch an anderen Stellen kreuzen immer wieder

unerwartet Rehe, Dachse, Füchse oder Wildschweine die Fahrbahnen. Fahren Sie

deshalb am besten immer so, dass Sie jederzeit bremsen und noch rechtzeitig

anhalten könnten!

Und bitte unbedingt daran denken: Falls ein Tier unvermittelt vor Ihnen auf der

Fahrbahn auftaucht, Ruhe bewahren, Lenkrad festhalten und bremsen! Und vermeiden

Sie gefährliche Ausweichmanöver, denn diese könnten schlimmere Folgen haben –

beispielsweise einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr oder eine Kollision mit

einem Baum neben der Straße.

Und falls Sie den Zusammenstoß mit einem Tier nicht mehr verhindern konnten:

Warnblinker einschalten, Unfallstelle absichern und die Polizei verständigen!

|cri

Verkehrskontrollen bei nächtlicher Streifenfahrt

Kaiserslautern (ots) – Während der nächtlichen Streife hat ein Team der

Polizeiinspektion 2 in der Nacht zu Freitag mehrere Verkehrskontrollen

durchgeführt. Zunächst war den Beamten kurz vor 1 Uhr in der Pariser Straße ein

BMW-Fahrer aufgefallen. Als sie den jungen Mann stoppten, rochen sie seine

Alkoholfahne und baten ihn zum Atemtest – Ergebnis: 0,6 Promille.

Der 26-Jährige musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Er durfte

nicht weiterfahren und musste seinen Führerschein vorläufig abgeben. Die

Autoschlüssel wurden seinem Beifahrer übergeben, der fahrtüchtig war. Auf den

jungen Mann kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Kurz nach 1 Uhr hielt die Streife einen E-Scooter-Fahrer in der

Rudolf-Breitscheid-Straße an, weil der Roller kein Versicherungskennzeichen

trug. Bei der Kontrolle des Fahrers gab der 43-Jährige an, dass es sich bei dem

E-Scooter um eine „billige Version“ handeln würde, für die er keinen

Versicherungsschutz bekommt. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. Weiterfahren durfte er mit dem

Roller nicht.

Zu Ende war die Fahrt auch für einen E-Scooter-Fahrer, den die Beamten gegen 2

Uhr „Im Dunkeltälchen“ stoppten. Weil der 26-Jährige nach Alkohol roch, wurde

ihm ein Atemtest angeboten. Dieser zeigte einen „Pegel“ von 0,41 Promille an.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm auch die möglichen Konsequenzen

erläutert, falls er sich nicht daran hält. |cri

Mann tritt Frau „einfach so“ – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Eine Körperverletzung hat eine Frau aus dem Landkreis

Kusel am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben der 44-Jährigen war

sie am Vormittag in der Merkurstraße von einem unbekannten Mann getreten worden.

Die Frau gab zu Protokoll, dass sie ein Möbelgeschäft besucht und dieses kurz

nach 11 Uhr wieder verlassen habe. In diesem Moment sei ein Mann auf sie zu

gekommen, habe mit einem Bein ausgeholt und ihr mit voller Wucht in den Hintern

getreten. Einen „Anlass“ oder erkennbaren Grund gab es dafür nicht.

Ohne ein Wort zu sagen, lief der Unbekannte anschließend in Richtung Vogelwoog

davon. Er konnte bei der Fahndung nicht mehr gesichtet werden.

Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 60 Jahre alt und ungefähr 1,65

Meter groß ist. Er hat graue Haare, trägt einen Bart und war bekleidet mit einem

schwarzen T-Shirt und Jeans. Zeugen, die den Mann kennen oder ihm ebenfalls

„begegnet“ sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Unfall: Betrunken gegen Auto und Straßenschild gefahren

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei wirft einem 59-Jährigen vor, im

betrunkenen Zustand Auto gefahren zu sein. Der Mann soll mindestens zwei Unfälle

verursacht haben.

Ein Ehepaar saß am späten Donnerstagabend in Alsenborn in seinem Garten, als die

Eheleute von der Straße her einen lauten Knall hörten. Sie schauten nach und

mussten feststellen, dass jemand gegen ihren Wagen gefahren war. Zeugen gaben

den Hinweis auf ein Auto, das in der Nachbarschaft parkte. Eine Polizeistreife

stellte das Auto vor dem Anwesen des mutmaßlichen Unfallverursachers fest. Am

Wagen befanden sich frische Unfallschäden. Als Fahrer konnte ein 59-Jähriger

ermittelt werden. Er war erheblich alkoholisiert. Der Mann musste die Beamten

zur Polizeidienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe genommen wurde.

Währenddessen stellte sich heraus, dass der Verdächtige in Alsenborn einen

weiteren Unfall verursacht haben dürfte. An der Unfallstelle fand die Polizei

ein beschädigtes Schild und sicherte Fahrzeugteile, die aktuell am Wagen des

59-Jährigen fehlen. Den Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren. Er muss mit

dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Nach Unfall Fahrerflucht – Fußgänger verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend in der Mannheimer

Straße auf einem Zebrastreifen angefahren worden. Der mutmaßliche

Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Der 26-jährige Fußgänger wollte kurz vor 20 Uhr den Zebrastreifen überqueren.

Dabei wurde der Mann von einem Auto touchiert. Mit dem Außenspiegel erfasste der

Wagen den Fußgänger. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Ohne Anzuhalten fuhr

der mutmaßliche Unfallverursacher weiter. Die Polizei ermittelte einen

33-Jährigen. Ihm wird sogenannte Fahrerflucht vorgeworfen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Sachbeschädigung durch Pflasterreiniger

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer haben am Donnerstag einem 35-Jährigen in

Erfenbach ihre Dienste angeboten. Gegen Bezahlung sollten sie Pflastersteine an

seinem Anwesen reinigen. Weil sich die Geschäftspartner über den Preis der

Dienstleistung uneinig waren, kam es zum Streit. Die Unbekannten brachen ihr

begonnenes Werk ab. Stattdessen hinterließen Dreck im Garten, verschmutzten eine

Hauswand und den Pool; außerdem werden die Männer verdächtigt einen Blumentopf

und einen Holzaufsteller beschädigt zu haben. Der 35-Jährige erstattet Anzeige.

Zeugen, die Hinweise zu den Arbeitern geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Auto vermutlich durch Lkw beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich ist zwischen Dienstag und Donnerstag in der

Kanalstraße ein Lkw gegen ein parkendes Auto gestoßen. Die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise.

Am Dienstagabend parkte die 39-jährige Fahrzeughalterin ihren Wagen am

Straßenrand. Am Donnerstagmorgen musste sie feststellen, dass ihr Auto – ein

grauer Ford Kuga – beschädigt war. Die Polizei schätzt den Schaden auf

mindestens 3.000 Euro und vermutet, dass ein Lastwagen den Unfall verursacht

haben könnte. Spuren am Auto deuten darauf hin. Ein Zeuge erinnerte sich, dass

am Donnerstagmorgen ein Lkw durch die Straße fuhr. Die Polizei ermittelt und

bittet um Hinweise. Wem ist zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen ein

Lastwagen in der Kanalstraße aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet oder

kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auto aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag in der

Bismarckstraße ein Auto geknackt. Wie sie den Wagen öffneten ist aktuell nicht

geklärt. Aus dem Innenraum stahlen die Autoknacker eine Geldbörse, unter anderem

mit Ausweisdokumenten und einer Kreditkarte. Außerdem ließen sie ein paar teure

Kopfhörer mitgehen. Eine Zeugin fand später auf dem Wiesenplatz den Führerschein

der Geschädigten. Vermutlich hatten die Diebe das Dokument weggeworfen. Die

Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 17 Uhr und 7.30 Uhr Personen

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinwiese nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Heckenbrand

Kaiserslautern (ots) – Im Flürchen brannte am Donnerstagmittag eine Hecke.

Vermutlich kam es beim Abbrennen von Unkraut zum Funkenflug, wodurch die Hecke

Feuer fing. Sie grenzte ein Grundstück ab. Die Hecke war etwa zweieinhalb Meter

hoch und brannte auf einer Länge von rund fünf Metern ab. Die Feuerwehr löschte

den Brand. Angrenzende Wohngebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Es

wurde niemand verletzt. |erf

Untersuchungshaftbefehl: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Ein mutmaßlicher Einbrecher kam am Mittwoch in Haft. Der

37-Jährige wird verdächtigt, im Juni in ein Gebäude in der Zollamtstraße

eingebrochen zu sein (wir berichteten: https://s.rlp.de/FNoT). Die Polizei

ermittelte und wirft dem Mann jetzt zudem vor, bereits Anfang Juni in das

gleiche Haus eingebrochen zu sein (wir berichteten: https://s.rlp.de/BuSKK). Bei

einer Wohnungsdurchsuchung fanden Einsatzkräfte belastbare Beweismittel. Auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ das Amtsgericht

Kaiserslautern am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und

Wiederholungsgefahr. Es bestand eine einschlägige Bewährungsstrafe. Der

37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er äußerte sich nicht

zu den Vorwürfen. |erf