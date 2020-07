Die Polizei bittet um Mithilfe: Die 15-jährige Leonie S. aus Bad Salzschlirf wird seit Samstag vermisst

Fulda

Die Polizei bittet um Mithilfe: Die 15-jährige Leonie S. aus Bad Salzschlirf wird seit Samstag vermisst.

Fulda – Die Polizei sucht nach Leonie S. aus Bad Salzschlirf. Sie hat am Samstag (04.07.) ihre Wohnanschrift verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Ermittlungen ergaben, dass sie sich im Bereich Darmstadt oder Erfurt aufhalten könnte.

Die Vermisste ist circa 165 cm groß, hat gelockte Haare und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Jogginghose und weiße Nike-Turnschuhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld – Am Dienstag (07.07.), gegen 12:01 Uhr, befuhr eine 49-jährige Frau aus Bad Hersfeld, mit ihrem grauen Mitsubishi Outlander, die B62 in Bad Hersfeld und wollte in Richtung Kreisel Wippershainer Straße nach rechts in die Kolpingstraße abbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, mit seinem Linienbus, die Kolpingstraße und wollte in Richtung Stadtmitte links abbiegen. Der Linienbusfahrer befand sich hierfür auf dem Abbiegestreifen. Als der 28-jährige Busfahrer bemerkte, dass die 49-jährige Frau mit ihrem Pkw einen zu weiten Bogen fuhr und somit in seine Richtung, musste der Busfahrer abbremsen. Ein Zusammenstoß konnte jedoch auch durch die Bremsung nicht verhindert werden. Es kam zu einem Unfall ohne Verletzte. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrgäste des Linienbusses wurden auf ein Ersatzfahrzeug umbesetzt. Es besteht der Verdacht, dass die Unfallverursacherin zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Es entstand Sachschaden im Gesamtwert von 16.000 Euro.

Auffahrunfall mit Verletzter in Philippsthal

Philippsthal – Am Dienstag (07.07.), um 14:40 Uhr, befuhren eine 30-jährige Frau aus Heringen mit ihrem VW Golf, eine 26-jährige Frau aus Unterbreizbach mit einem VW Lupo und eine 51-jährige Frau aus Philippstahl mit einem grünen Fiat die B62 zwischen Heimboldshausen und Philippsthal. Die Frau aus Heringen wollte die Fahrtrichtung nach rechts in den Schulweg ändern und verlangsamte die Geschwindigkeit. Daraufhin verlangsamte die hinter ihr fahrende Frau aus Unterbreizbach ebenfalls ihre Geschwingkeit, was jedoch die 51-jährige Frau aus Philippsthal nicht bemerkte. Sie fuhr mit ihrem Fiat auf den vor ihr fahrenden Lupo auf. Der Lupo hatte dadurch eine solche Schubkraft, dass er auf den Golf der Rechtsabbiegerin aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.500 Euro. Die 26-jährige Fahrerin des Lupo wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auffahrunfall mit Sachschaden in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld – In der Friedloser Straße von Bad Hersfeld kam es am Dienstag (07.07.), um 12:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem Skoda Fabia die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Als er auf der Einfädelspur verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr eine 19-jährige Frau aus Ludwigsau mit ihrem Golf auf den Skoda des Mannes aus Bebra auf. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 11.000 Euro.

Verkehrsunfall, Verkehrsunfallflucht

Fulda

Bebra- Im Zeitraum vom 06.07.20, 14.00 Uhr bis 09.07.20, 10.00 Uhr wurde ein in der Lessnigstraße ordnungsgemäß geparkter grauer Pkw VW-Polo, im Bereich der vorderen linken Stoßstange und des Scheinwerfers durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Schaden circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld – In der Nacht auf Donnerstag (09.07.) versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße „Neumarkt“ einzubrechen. Die Hebelversuche der Täter misslangen und sie flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Tann (Rhön) – Zwischen Mittwochabend (08.07.) und Donnerstagmorgen (09.07.) brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Bauunternehmens im Riegelweg im Ortsteil Habel ein. Die Täter durchsuchten die Arbeitsräume und entwendeten diverse Elektrogeräte. Sie verursachten einen Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Transporter gestohlen

Fulda – In der Nacht auf Donnerstag (09.07.) stahlen Unbekannte in der Marie-Curie-Straße einen schwarzen Mercedes Sprinter. Der weiße Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen FD-OM 9918 war auf einem Firmengelände abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wechsel in der Leitung der Polizeistation Alsfeld

Vogelsbergkreis

Alsfeld – Mit Jörg Stein geht Anfang August der langjährige Leiter der Polizeistation Alsfeld – nach über 42 Jahren aktivem Polizeidienst – in den Ruhestand. Seine Nachfolge tritt der 49-jährige Thomas Wagner an, der bereits seit mehreren Monaten die Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation in Alsfeld leitet.

Polizeipräsident Günther Voß verabschiedete am Dienstagmorgen (07.07.) den Ersten Polizeihauptkommissar Jörg Stein in den Ruhestand. „Jörg Stein hat den Beruf des Schutzmanns von Grund auf gelernt und somit Erfahrungen in verschiedensten Bereichen der Polizei gesammelt. Das sind beste Voraussetzungen, um eine Polizeistation zu führen“, hob der Polizeipräsident hervor und dankte dem zukünftigen Pensionär für seine gute Arbeit. „Für ihren neuen Lebensabschnitt wünsche ich Ihnen und ihrer Lebensgefährtin viel Glück und Gesundheit“, so Voß.

„Mit Thomas Wagner leitet ein führungserfahrener und äußerst kompetenter Polizist künftig die Station. Er ist seit Jahren ein geschätzter und anerkannter Beamter der Polizei in Osthessen,“ hob Voß hervor und wünschte dem neuen Leiter ein glückliches Händchen bei allen seinen Entscheidungen.

Werdegänge:

Jörg Stein startete seine polizeiliche Laufbahn 1978 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeidienst. Nach einer kurzen Verwendung bei der Bereitschaftspolizei zog es ihn in den Streifendienst nach Frankfurt a.M.. Im Jahr 1991 schloss er sein Studium für die gehobene Laufbahn ab und wechselte für einige Jahre zum Polizeipräsidium Nordhessen. Den ersten Dienst für sein Heimatpräsidium versah er im Jahr 1995. Elf Jahre später war er schließlich als Vertreter mit der Leitung der Polizeistation Alsfeld betraut, die er ab 2016 hauptverantwortlich führte.

Thomas Wagner trat im Jahr 1990 als frisch gebackener Abiturient in den Polizeidienst ein, ehe er nach Abschluss seiner Ausbildung zunächst bei der Bereitschaftspolizei eingesetzt wurde. Nachdem er 1997 das Studium für den gehobenen Dienst abschloss, wechselte er 2001 zum Polizeipräsidium Osthessen. Nach verschiedenen Stationen bei der osthessischen Polizei, trat er im Oktober 2019 seinen Dienst bei der Polizeistation Alsfeld an, dessen Leitung er zum 1. August übernehmen wird.

Vollsperrung und über 10 Kilometer Rückstau nach Auffahrunfall mit insgesamt 4 Fahrzeugen auf der BAB 5 (09.07.20)

Breitenbach am Herzberg

Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, zwischen Alsfeld / West und dem Hattenbacher Dreieck, Gem. Breitenbach am Herzberg, ein Auffahrunfall auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kassel.

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda bemerkte den stockenden Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen zu spät und fuhr mit seinem Lkw Sprinter bei einem Ausweichmanöver auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 47-jährigen aus Chemnitz. Dieser wurde daraufhin mit seinem Sprinter auf das vor ihm fahrende Wohnmobil eines Ehepaares aus dem Wartburgkreis geschoben, das gerade aus dem Urlaub kam und sich auf dem Heimweg befand. Ein nachfolgender 55-jähriger Sprinterfahrer, ebenfalls aus Fulda, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr erneut auf den unfallbeschädigten Sprinter auf dem rechten Fahrstreifen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Drei beteiligte Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Autobahnmeisterei Alsfeld abgebunden und aufgenommen.

Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Aufgrund der Vollsperrung staute sich der Verkehr auf über 10 Kilometer zurück und sorgte noch für weitere zwei Stunden für Verkehrsbehinderungen in Richtung Kassel.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.