Abflammgerät führt um ein Haar zu einem ausgedehnten Gebäudebrand.

Feuerwehr löscht Entstehungsbrand in einer Scheune in Wiesbaden-Kloppenheim rechtzeitig und verhindert Schlimmeres.

Am Mittag des heutigen Freitages wollten Bewohner eines Anwesens in der Kloppenheimer Stiegelstraße Unkraut mit einem gasbetriebenen Abflammgerät entfernen. Dabei wurde versehentlich die Fassade einer Scheune im Bodenbereich mit der Brennerflamme beaufschlagt. Die Folge war ein Schwelbrand der sich innerhalb der Fassade bis ins Innere der Scheune ausbreitete.

Als durch die Bewohner eine Rauchentwicklung aus der Scheune festgestellt wurde, alarmierten sie die Feuerwehr über den Notruf 112.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Scheune bereits in weiten Teilen verraucht.

Der Entstehungsbrand konnte schnell lokalisiert und mittels einem Strahlrohr gelöscht werden. Um eine Brandausbreitung im Inneren der Fassade zu verhindern wurde diese geöffnet und ebenfalls abgelöscht. Imposant in diesem Zusammenhang ist das ein kapitaler Holzbalken von der Außenwand bis ins Innere der Scheune durchgekohlt war. Abschließend wurde das Gebäude mittels Lüftungsgerät belüftet.

Ein Bewohner wurde ambulant von Kräften des Rettungsdienstes mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000,00 €. Die Feuerwehr weist darauf hin das Abflammgeräte in Bereich von Gebäuden nur mit äußerster Vorsicht zu verwenden sind.

27-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, seit Donnerstag, 09.07.2020, 13:00 Uhr

(ka)Seit Donnerstagmittag wird die 27 Jahre alte Sandra Landgraf aus Wiesbaden

vermisst. Zuletzt befand sich die Vermisste in einem Internetcafe in der

Waldstraße und sollte anschließend bei einer Bekannten unterkommen. Dort

erschien sie jedoch nicht. Frau Landgraf ist 154cm groß, hat eine kräftige Figur

sowie gelb-blonde, schulterlange Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einer

braun-beige karierten Hose und weißen Sneakern. Die 27-Jährige benötigt

möglicherweise medizinische Hilfe. Die Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei

führten bisher nicht zum Auffinden der Frau. Die Kriminalpolizei bittet deshalb

um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum

Aufenthaltsort der Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Gruppe Jugendlicher greift Männer an, Wiesbaden, Stegerwaldstraße,

Donnerstag, 09.07.2020, gg. 16.00 Uhr

(ka)Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Donnerstagnachmittag in der

Nähe eines Vereinsgeländes in Wiesbaden-Dotzheim. Nach aktuellem

Ermittlungsstand gerieten gegen 16:00 Uhr ein 53-Jähriger und ein 51-Jähriger in

der Stegerwaldstraße zunächst in einen verbalen Streit mit einer größeren Gruppe

Jugendlicher. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Vereinsangehörigen von den

bislang unbekannten Tätern geschlagen und getreten. Die Täter flüchteten

anschließend in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Geschädigten wird der

mutmaßliche Haupttäter als ca. 200cm groß, schlank und ca. 16-18 Jahre alt

beschrieben. Vom Erscheinungsbild her könnte der Täter afrikanischer Abstammung

sein. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat und der Gruppe

Jugendlicher an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0

zu wenden.

Einbruch in Schuhgeschäft, Wiesbaden, Mainzer Straße, Mittwoch, 08.07.2020,

22:00 Uhr bis Donnerstag, 09.07.2020, 00.30 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Mainzer Straße entwendeten

bislang unbekannte Täter Markenschuhe im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Im

Zeitraum zwischen Mittwochnacht, 22:00 Uhr bis Donnerstagnacht, 00:30 Uhr

brachen die Täter eine Tür des Geschäfts auf und suchten ersten Ermittlungen

zufolge zielgerichtet nach Markenschuhen. Dabei konnten sie nach ersten Angaben

des Geschäftsinhabers ca. zehn bis zwölf Schuhpaare stehlen. Zeugen werden

gebeten, sich mit Hinweisen zum Tathergang und den Tätern an die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

Diebe sehen es auf Kompletträder ab, Wiesbaden, Mainzer Straße und

Georg-Krücke-Straße, Donnerstag, 09.07.2020, 01:30 Uhr bis Donnerstag,

09.07.2020, 06.40 Uhr

(ka)In zwei Fällen hatten es Diebe in den frühen Morgenstunden des gestrigen

Donnerstags auf Kompletträder von Mercedes-Fahrzeugen abgesehen. Bislang

unbekannte Täter versuchten auf dem Gelände eines Autohauses in der Mainzer

Straße die Kompletträder an einem Mercedes abzumontieren. Aufgrund des dabei

ausgelösten Alarms des Fahrzeugs flüchteten die unbekannten Täter daraufhin in

unbekannte Richtung. Möglicherweise wurden durch den Alarm am Auto Personen im

näheren Umfeld des Geschehens Zeugen des Diebstahlversuchs. Ein weiterer Fall

ereignete sich im gleichen Zeitraum in der Georg-Krücke-Straße. Dort gingen die

Täter nach aktuellem Ermittlungsstand in ähnlicher Weise vor und konnten dabei

alle vier Räder eines schwarzen Mercedes abmontieren und entwenden. In beiden

Fällen liegen keine Hinweise zu den unbekannten Tätern vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern es Zeugen geben sollte,

die Hinweise zu den Tätern, den Tathergängen uns insbesondere dem ausgelösten

Alarm in der Mainzer Straße machen können, wenden sich diese bitte an das 5.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2510.

Diebstahl von Werkzeugen, Wiesbaden, Platter Straße, Dienstag, 07.07.2020,

17:00 Uhr bis 19:30 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr wurden in der

Platter Straße in Wiesbaden aus einem geparkten Kleinbus diverse Werkzeuge

entwendet. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in den Wagen ein und stahlen

daraus einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine und diverse kleinere Werkzeuge im

Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

60-Jähriger mit Schreckschusswaffe festgenommen, Wiesbaden, Bleichstraße,

Donnerstag, 09.07.2020, gg. 13.15 Uhr

(ka)Ein 60-jähriger Wohnsitzloser hantierte am Donnerstagmittag in der

Wiesbadener Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe und wurde anschließend

festgenommen. Gegen 13:15 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann im Bereich des

Faulbrunnenplatzes mit einer Waffe hantieren würde. Hinzugezogene Einsatzkräfte

der Wiesbadener Polizei konnten den 60-Jährigen unmittelbar festnehmen und

brachten ihn zwecks weiterer Maßnahmen auf das 1. Polizeirevier. Der

polizeibekannte Mann war alkoholisiert und verfügt nicht über den kleinen

Waffenschein, der für das Führen einer Schreckschusswaffe nötig ist. Gegen den

60-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen durch die Wiesbadener

Kriminalpolizei eingeleitet.

Drogenfund bei Personenkontrolle im Einkaufszentrum Schelmengraben,

Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Donnerstag, 09.07.2020, gg. 16.40 Uhr

(ka)Am Donnerstagnachmittag führten Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei eine

Personenkontrolle am Einkaufszentrum Schelmengraben in Wiesbaden-Dotzheim durch.

Im Zuge dieser Kontrollmaßnahme konnten ein Drogenversteck entdeckt und darin

gelagerte Betäubungsmittel entdeckt werden. Gegen 16:40 Uhr wurden insgesamt

zwölf Personen einer Kontrolle in der Karl-Marx-Straße unterzogen. Dabei wurde

bei einer Person eine geringe Menge Marihuana gefunden, eine weitere Person fuhr

zudem auf einem nicht zugelassenen Elektro-Roller ohne Versicherungskennzeichen.

Der Roller wurde sichergestellt, der Fahrer erhielt eine Anzeige. Im weiteren

Verlauf suchten die Polizeikräfte den Bereich rund um das Einkaufszentrum nach

möglichen Betäubungsmittel-Verstecken ab. In einem mittlerweile stillgelegten

Kaugummiautomaten fanden sie mehrere kleine Tütchen, in denen eine geringe

Marihuana verkaufsfertig abgepackt waren.

Kontrollen in Gaststätten und Spielotheken, Wiesbaden, Bleichstraße,

Walramstraße, Blücherstraße, Moritzstraße, Nacht zum Freitag

(ka)Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei haben in der Nacht von Donnerstag auf

Freitag gemeinsam mit der Stadtpolizei Gaststätten und Spielotheken in Wiesbaden

kontrolliert und dabei diverse Verstöße geahndet. Die Kontrollen in der

Bleichstraße, der Walramstraße, der Blücherstraße sowie der Moritzstraße hatten

dabei mögliche Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Richtlinien des

Landes Hessen zum Schwerpunkt. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrer gemeinsam

durchgeführten Maßnahme insgesamt zwei Verstöße gegen die Corona-Richtlinien

fest. Darüber hinaus konnten in den aufgesuchten Räumlichkeiten insgesamt 14

Personen festgestellt werden, gegen die eine Ordnungswidrigkeit wegen des

Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ausgesprochen wurde.

28-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Wiesbaden,

Schiersteiner Straße, Donnerstag, 09.07.2020, 17:45 Uhr, (däu)Am

Donnerstagnachmittag wurde ein 28-jähriger Fahrradfahrer bei einer Kollision mit

einem Pkw in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden leicht verletzt. Der

57-jährige Fahrer eines VW befuhr den rechten Fahrstreifen der Schiersteiner

Straße in Richtung Innenstadt. Als er von dort nach rechts in eine Parklücke

fahren wollte, übersah er mutmaßlich den rechts neben ihm auf dem

Sonderfahrstreifen fahrenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei

erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst

erstversorgt wurden.

Unfall zwischen PKW und Fahrrad, Mainz-Kastel, Philippsring, Donnerstag,

09.07.2020, gegen 17.40 Uhr (mhe)Am Donnerstag, gegen 17.40 Uhr kam es in

Mainz-Kastel zu einem Zusammenstoß zwischen einer 25-jährigen Fahrerin eines

Opel Corsa und einem 59-jährigen Radfahrer. Die Fahrerin des PKW befuhr die

Müfflingstraße und musste an der Kreuzung Philippsring verkehrsbedingt anhalten.

Währenddessen befuhr der Radfahrer den Philippsring in Richtung Kasteler

Bahnhof, allerdings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Anfahren

übersah die Autofahrerin den Radfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer

wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 550 Euro.

Kehrmaschine bei Verkehrsunfall beschädigt, Wiesbaden, Rheinstraße,Donnerstag, 09.07.2020, gegen 10:30 Uhr,

(däu)Bei einem Verkehrsunfall am

Donnerstagvormittag wurde in der Rheinstraße in der Wiesbadener Innenstadt eine

Kehrmaschine beschädigt. Ein 56-jähriger VW-Fahrer wollte von der Rheinstraße,

in Fahrtrichtung Kaiser-Friedrich-Ring, nach links in eine Parktasche fahren und

übersah dabei mutmaßlich die Arbeitsmaschine, welche sich neben ihm befand, so

dass es zur Kollision kam. Der 53-jährige Fahrer der Kehrmaschine wurde hierbei

leicht verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Nach Zusammenstoß geflüchtet, Wiesbaden, Friedenstraße, Mittwoch, 08.07.2020, 17.30 Uhr – Do., 09.07.2020, 07.20 Uhr

(mhe)In der Nacht von

Mittwoch auf Donnerstag wurde ein in der Friedenstraße am Fahrbahnrand geparkter

PKW durch einen Zusammenstoß beschädigt, allerdings flüchtete der

Unfallverursacher nach der Kollision. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer

versuchte offenbar, in die vor dem beschädigten Fahrzeug befindliche Parklücke

einzuparken. Dabei streifte das Fahrzeug seitlich den weißen BMW und hinterließ

einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Statt sich bei der Polizei zu melden,

verließ der oder Verantwortliche die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem

Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in

Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-345-2840 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht, Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Donnerstag, 09.07.2020, 07.40 Uhr

(mhe)Am Donnerstagmorgen konnten aufmerksame Bürger in der Karl-Marx-Straße eine

Unfallflucht beobachten. Der Fahrer eines blauen VWs touchierte beim Einparken

einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Audi und wurde von

Unfallbeobachtern auf den Zusammenstoß hingewiesen. Der Fahrer stieg aus und

machte Fotos, verließ jedoch anschließend unerlaubterweise die Unfallstelle. Die

Fahrerin des Audis erhielt von den aufmerksamen Bürgern Hinweise zu dem

Verursacher und begab sich damit zur Polizei. Den Unfallverursacher erwartet nun

ein Verfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe

liegt bei etwa 1.750 Euro.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Dienstag: BAB 66, Nordenstadt – Erbenheim

Donnerstag: BAB 671, Wiesbaden-Amöneburg – Wiesbaden-Mainzer Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis:

Polizei kontrolliert Jugendliche, Taunusstein-Bleidenstadt,

Limbachstraße/Theodor-Heuß-Straße Freitag, 10.07.2020, 00.05 Uhr

(mhe)Am Freitag, kurz nach Mitternacht, wurde die Polizei von einer

Bleidenstadter Anwohnerin auf eine Gruppe von 15 Jugendlichen aufmerksam

gemacht, weil einer von ihnen im Bereich der Taunussteiner „Limbachstraße“ gegen

geparkte PKWs getreten haben soll. Die Polizei beabsichtigte, die Teenager zu

kontrollieren. Allerdings suchten einige aus der Gruppe das Weite und

flüchteten. Nach einer Verfolgung gelang es den Beamten einen der Jugendlichen

festzunehmen. Der Grund für dessen Flucht eröffnete sich den Polizisten rasch,

denn in der Hosentasche des Festgenommenen konnten mehrere Gramm

Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen den Jugendlichen wurde eine

Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Beschädigte Fahrzeuge wurden an der genannten Örtlichkeit nicht festgestellt.