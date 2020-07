Heidelberg: Stadtnotizen 10.07.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Nachtbürgermeisterin/Nachtbürgermeister für Heidelberg: Online abstimmen vom 13. bis 17. Juli – Am 22. Juli stellen sich die aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber dann per Livestream vor

Wer soll in Heidelberg Nachtbürgermeisterin oder Nachtbürgermeister werden? Von Montag bis Freitag, 13. bis 17. Juli 2020, läuft unter www.heidelberg.de/buergeramt die Online-Abstimmung über alle 19 eingegangenen Bewerbungen. Bei zwei der Bewerbungen wollen sich je zwei Interessentinnen/Interessenten die Position teilen. Jeder, der mit abstimmen will, hat eine Stimme. Schon vorab kann man sich über die Bewerberinnen und Bewerber informieren: Ihre Fotos und kurzen Motivationsschreiben sind ebenfalls auf der städtischen Homepage (Link: https://www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/abstimmung_+wer+wird+heidelbergs+nachtbuergermeister_nachtbuergermeisterin_.html) zu finden sowie im aktuellen Stadtblatt vom 8. Juli 2020.

In der Altstadt soll die Lärmsituation befriedet werden. „Konfliktmanagement“ ist deshalb die wichtigste Aufgabe des Nachtbürgermeisters. Er oder sie soll zwischen Anwohnerschaft, Feiernden, der Gastronomie und der Stadtverwaltung moderieren und Konflikte lösen. Die von der Stadt ausgeschriebene Position soll schnellstmöglich besetzt werden.

So geht es weiter:

Mittwoch, 22. Juli 2020, 18 Uhr: Öffentliche Online-Vorstellung per Livestream der vier Bewerbungen mit den meisten Stimmen und gegebenenfalls zweier weiterer Bewerbungen, da die Verwaltung ein Vorschlagsrecht hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben jeweils zehn Minuten Zeit, sich und ihre Ideen zu präsentieren. Die moderierte Präsentation wird im Karlstorbahnhof aufgezeichnet.

Freitag, 24. Juli 2020: Die Jury gibt ihre Entscheidung bekannt, welche drei Bewerbungen sie als Empfehlung an den Gemeinderat weitergibt. Die Jury besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der regionalen Gastro- und Nachtkulturszene, der Jugend- und Studierendenvertretungen sowie der Stadtgesellschaft.

Donnerstag, 8. Oktober 2020: Entscheidung des Gemeinderates: Aus den drei geeignetsten Bewerbungen wählt das Gremium in öffentlicher Sitzung die Nachtbürgermeisterin oder den Nachtbürgermeister aus.

Das Anforderungsprofil

Er oder sie sollte möglichst Erfahrung in der Nachtökonomie beziehungsweise Nacht- und Kreativkultur mitbringen. Wesentliche Erfolgsmerkmale sind eine hohe soziale Kompetenz, starke Präsenz in der Altstadt, Akzeptanz bei allen beteiligten Interessensgruppen sowie größtmögliche Unterstützung in der Verwaltung. Verwaltungsintern arbeiten das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, das Bürger- und Ordnungsamt und das Kulturamt eng zusammen. Die Nachtbürgermeisterin/der Nachtbürgermeister wird auf Honorarbasis in Anlehnung an die Entgeltgruppe 13 des öffentlichen Dienstes tätig sein.

Kein Termin mehr nötig: städtische Bürgerämter ab Montag, 13. Juli, wieder regulär geöffnet – Zur Zulassungs- und Führerscheinstelle weiterhin nur mit Termin

Für die Heidelberger Bürgerämter müssen keine Termine mehr vereinbart werden: Ab Montag, 13. Juli 2020, öffnen die Bürgerämter in den Stadtteilen wieder zu den regulären Öffnungszeiten für „Laufkundschaft“. Es gelten aber nach wie vor die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln der Coronavirus-Pandemie: Besucherinnen und Besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, das bereitstehende Händedesinfektionsmittel benutzen und die Abstandsmarkierungen beachten. Die Öffnungszeiten sind online zu finden unter www.heidelberg.de/buergeramt > Bürgerämter in den Stadtteilen.

Für einen Besuch bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Pleikartsförster Straße 116 muss allerdings weiterhin ein Termin vereinbart werden. Die Abstandsregelungen erlauben nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern im Gebäude. Die Kfz-Zulassungsstelle ist unter der Telefonnummer 06221 58-43700 oder per E-Mail an kfz-zulassungen@heidelberg.de und die Führerscheinstelle unter der Telefonnummer 06221 58-13444 und per E-Mail an fuehrerscheinstelle@heidelberg.de zu erreichen.

Die anderen Abteilungen des Bürger- und Ordnungsamtes, insbesondere die Abteilung für Zuwanderungsrecht, können ebenfalls weiterhin nur nach telefonischer Terminvereinbarung aufgesucht werden. Die Abteilung für Zuwanderungsrecht ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06221 58-17520 und per E-Mail an zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de. Hier nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu folgenden Zeiten Anrufe entgegen: montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Online-Services nutzen

Das Bürger- und Ordnungsamt ist selbstverständlich auch schriftlich unter Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg, oder per E-Mail an buergeramt@heidelberg.de erreichbar. Viele Anliegen können auch rund um die Uhr über das digitale Angebot erledigt werden. Die Online-Services sind zu finden unter www.heidelberg.de/formulare.

Neue Rad- und Fußwegbrücke über den Neckar – Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse im Dezernat 16

In naher Zukunft soll östlich des Bergheimer Wehrs eine neue Rad- und Fußwegbrücke Heidelbergs wachsenden Süden an das Neuenheimer Feld anbinden. Diese verlängert die geplante Radschnellverbindung von Mannheim nach Heidelberg und stellt eine Verknüpfung zum vorgesehenen Netz über das Patrick-Henry-Village nach Schwetzingen in Aussicht. Außerdem wartet sie mit neuen Grün- und Freiflächen auf – und lädt so Passanten zum Verweilen ein.

Zur Realisierung der Brücke hatten die Stadt Heidelberg und Internationale Bauausstellung (IBA) Heidelberg im Oktober 2018 einen zweistufigen Planungswettbewerb ausgerufen. Von den 14 Entwürfen der hochkarätig besetzten, interdisziplinär und überwiegend international aufgestellten Teams der ersten Runde wurden im Mai 2019 die besten fünf gekürt und für die Mehrfachbeauftragung der zweiten Stufe zugelassen. Am Dienstag, 14. Juli 2020, fällt die Entscheidung über den Gewinner.

Von Mittwoch, 15. Juli, bis Sonntag, 19. Juli 2020, werden alle fünf Wettbewerbsergebnisse der zweiten Realisierungsstufe im Foyer des Dezernat 16, Emil-Maier-Straße 16, 69115 Heidelberg, ausgestellt. Der Eintritt ist kostenlos. Zusätzlich werden die Entwürfe im Internet unter www.iba.heidelberg.de präsentiert.

Öffnungszeiten der Ausstellung im Dezernat 16

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Sonntag, 15. bis 19. Juli 2020, geöffnet: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Baustellen in und um Heidelberg – Übersicht über die aktuellen Baustellen in der Zeit vom

13. bis 19. Juli 2020