Frankfurt: Passant mit Waffe bedroht – Zeugen gesucht!

Frankfurt-Nordend (ots)-(ne) – Donnerstagabend um 21:10 Uhr ist ein 56-jähriger Mann in der Nibelungenallee, Höhe Hausnummer 52 von einem unbekannten Sportwagenfahrer mit einer Waffe bedroht worden. Der 56-Jährige ging die Nibelungenallee Richtung Adickesallee entlang. Neben ihm hielt verkehrsbedingt ein grauer Sportwagen. Die Insassen hörten sehr laute Musik, was den 56-Jährigen veranlasste, den Fahrer darauf anzusprechen.

Schließlich ging er weiter und überquerte dabei die Allee. Auf dem Grünstreifen in der Mitte der Straße angekommen, bemerkte er plötzlich wie der unbekannte Sportwagenfahrer ausstieg und einen zumindest waffenähnlichen Gegenstand aus seinem Fahrzeug nahm.

Nun ging er laut Zeugenangaben auf den 56-Jährigen zu und bedrohte ihn mit dieser Waffe. Die beiden Mitfahrerinnen des Tatverdächtigen, zwei junge Damen, begleiteten ihn dabei. Der 56-Jährige wurde aufgefordert sich zu entschuldigen und bekam einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann mit seinen Begleiterinnen in seinem Sportwagen.

Der Tatverdächtige sowie die beiden Frauen konnten nur sehr ungenau beschrieben werden: –

Der Mann hatte kurze, dunkelblonde Haare. Seine zwei Begleiterinnen waren etwa 175cm groß, hatten lange blonde Haare und trugen enge Kleider. Bei dem Sportwagen soll es sich um einen grauen Porsche handeln mit dem Teilkennzeichen ?-KR ?.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 – 755 10200 entgegen.

Frankfurt: Gruppe mit Pfefferspray attackiert

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Donnerstagnachmittag 09.07.2020 kam es in der Niddastraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem mehrere Personen aus einem Auto heraus mit Pfefferspray besprüht und verletzt wurden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen.

Gegen 16:30 Uhr hielt sich eine Personengruppe auf dem Gehweg der Niddastraße auf, als ein mit zwei Männern besetzter Mercedes vor dieser anhielt. Unvermittelt sprühte einer der Männer mit Pfefferspray durch die geöffnete Seitenscheibe des Pkw und traf dabei 3 Personen auf dem Gehweg.

Anschließend flüchteten die Angreifer und fuhren mit dem Pkw in Richtung Kaiserstraße davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in unmittelbarer Nähe das abgestellte “Fluchtfahrzeug” aufgefunden werden.

Anhand der Personenbeschreibung gelang es den eingesetzten Beamten die Tatverdächtigen, zwei

21 und 34 Jahre alte Männer, in einem nahegelegenen Restaurant festzunehmen.

Die beiden Festgenommene wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Frankfurt: Frau vermisst – Zeugenaufruf!

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Seit Sonntag 05.07.2020 wird die 55-jährige Larisa G. aus Lettland vermisst. Es ist davon auszugehen, dass sie sich nicht richtig artikulieren kann, da sie unter Stress unfähig ist zu kommunizieren. Sie spricht außerdem fast ausschließlich lettisch. Zuletzt hielt sie sich im Bereich der Seilerstraße in Frankfurt auf.

Beschreibung:

166 cm groß, normale Statur, blond gefärbte Haare.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten erbittet die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755-51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Frankfurt: Versuchter Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 09.06.2020 gegen 11.30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte nordafrikanisch aussehende Täter, gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Landstraße einzudringen. Während einer der Täter im Treppenhaus “Schmiere” stand, versuchte der zweite Täter, die Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür wurde dabei derart beschädigt, dass sie mit dem passenden Schlüssel nicht mehr geöffnet werden konnte. Als ein Zeuge die beiden Täter überraschte, flüchteten sie durch die Hauseingangstür in unbekannte Richtung.

Der Zeuge konnte die Täter beschreiben als:

ca. 20-25 Jahre alt und 170-175 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, schwarze kurze Haare und Dreitagebart. Beide trugen graue Jacken mit blauem Kragen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 069-75552199.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen