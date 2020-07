Polizei Eschwege

Einbruch in Praxis

Eschwege (ots) – In der vergangenen Nacht drangen unbekannte Täter in die Räume einer Praxis für Augenheilkunde in der Reichensächser Straße in Eschwege ein. Um 06:35 Uhr stellte heute Morgen eine Angestellte den Einbruch fest, als sie feststellen musste, dass die einzelnen Praxisräume durchwühlt wurden.

Wie die Ermittlungen der Kripo ergaben, drangen der oder die Täter über ein Fenster ein, das sie gewaltsam öffneten. Die Täter erbeuteten eine Geldkassette mit Bargeld.

Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Verkehrsunfälle

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Morgen, um 09:55 Uhr, in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Eschweger mit seinem Pkw die Wallgasse in Richtung Netergasse. Im Kreuzungsbereich zum “Alter Steinweg” übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 62-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde, wodurch

es zum Zusammenstoß kam.

Um 07:35 Uhr befuhr heute Morgen eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ringgau die B 7 zwischen Datterode und Wichmannshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Gartenhaus aufgebrochen

Zwei Flaschen Schnaps, ein Kochtopf und Nudeln waren die Beute eines Einbruchs in ein Gartenhaus in der Straße “Auf den Teichhöfen” in Bad Sooden-Allendorf. Die Tat ereignete sich zwischen dem 07.07.20, 20:00 Uhr und dem 08.07.20, 18:00 Uhr.

Der Schaden wird mit 60 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 02:10 Uhr wurde vergangene Nacht ein 38-Jähriger aus Spangenberg mit seinem Pkw in der Reichensächser Straße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille, die Weiterfahrt wurde untersagt; ein Verfahren wegen Verstoß gegen das 0,5-Promille-Gesetz eingeleitet.

