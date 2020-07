Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Seitenscheibe an Fahrzeug eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.07.2020 in der Zeit von 07:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr wurde in der Schillerstraße die hintere rechte Seitenscheibe an einem Fahrzeug eingeschlagen. Der blaue Hyundai stand ordnungsgemäß am Straßenrand. Die bislang unbekannten Personen hinterließen einen Sachschaden von ca. 400 Euro.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle auf B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine Geschwindigkeitskontrolle am 09.07.2020 auf der B39 Höhe Sportplatz Geinsheim ergab insgesamt neun Geschwindigkeitsverstöße (bei erlaubten 70 km/h). Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 93 km/h gemessen worden. Weiterhin wurde einmal die mangelhafte Sicherung der Ladung geahndet.

Neustadt: Ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt am 09.07.2020 gegen 19:45 Uhr in der Pulverturmstraße fiel den Beamten ein BMW auf, an dessen hinteren Kennzeichenschild die HU-Plakette sowie der Zulassungsstempel fehlten. Bei der anschließenden Kontrolle gaben der 20-jährige Fahrer sowie der 21-jährige Fahrzeugbesitzer an, das Fahrzeug verkaufen zu wollen. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht keine Zulassung bzw. Versicherung für das mitgeführte Fahrzeug. Entsprechende Strafanzeigen werden der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Neustadt: Fahrzeugkennzeichen zur Entstempelung ausgeschrieben

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle eines Kleinwagens am 10.07.2020 gegen 01:30 Uhr in der Mußbacher Landstraße stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen zur Entstempelung im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben waren. Grund dafür war, dass seit Mai kein Versichungsschutz mehr für das Fahrzeug bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Kennzeichen wurden mit Einverständnis sichergestellt und der Verwertung zugeführt. Der 55-jährige Fahrer und der 28-jährige Fahrzeugbesitzer erhalten eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Freinsheim: Beide Kennzeichen entwendet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 08.07.2020 bis 09.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichen eines Opel Astra. Der 31-jährige Halter hatte seinen PKW auf dem Parkplatz am Bahnhof in Freinsheim geparkt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Roller nicht versichert

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.07.2020 konnte ein Roller ohne Versicherungskennzeichen im Triftweg in Bad Dürkheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Laut eigenen Angaben hätte der 25-jährige Fahrer den Roller geschenkt bekommen und nicht gewusst, dass er den Roller versichern muss. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Erpolzheim: Zu tief ins Glas geschaut

Erpolzheim (ots) – Am 09.07.2020 befuhr ein Fahrradfahrer die Hauptstraße in Erpolzheim in Fahrtrichtung Birkenheide. Vermutlich aufgrund vorausgegangenem Alkoholkonsum stürzte der 67-jährige polnische Staatsangehörige, verletzte sich dabei leicht am Auge und zog sich Schürfwunden zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Bad Dürkheim: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Dürkheim (ots) – Am 09.07.2020 wurde ein 49-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall im Triftweg in Bad Dürkheim verletzt. Vor dem Rollerfahrer fuhr ein Fiat Transporter, dessen 41-jährige Fahrerin aufgrund eines entgegenkommenden Müllfahrzeuges abbremste, den Rückwärtsgang einlegte und zurücksetzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 49-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei eine Oberschenkelfraktur und eine Fraktur am rechten Arm zu. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von 3000 Euro, am Fiat Transporter von 300 Euro. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch den Baubetriebshof gebunden.