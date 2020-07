Neustadt: Lesesommer – Gleich hohe Anmeldungen wie in den Vorjahren, Einstieg noch möglich

Neustadt an der Weinstraße – Unter dem Motto „lesen und helfen“ sind drei Wochen nach Beginn des Lesesommers bereits 345 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren am Start! Das entspricht – trotz Corona und etwas anderen Bedingungen – in etwa den Anmeldezahlen aus den Vorjahren, worüber sich die Stadtbücherei sehr freut.

Die Teilnehmenden haben bis jetzt mehr als 1.000 Bücher entliehen. Sponsoren spenden für jedes gelesene Buch einen Euro. Das Geld kommt dem Neustadter Verein für Bildung und Integration e.V. zugute.

Anmeldungen zum Lesesommer sind jederzeit noch möglich. Die Kinder und Jugendlichen können bis zu vier neue Lesesommer-Bücher für vier Wochen ausleihen und einen Buchcheck abgeben oder einen Online-Buchtipp ausfüllen. Anmeldungen und Vorlagen gibt es in der Stadtbücherei oder unter www.lesesommer.de.

Eine Urkunde (ab drei Büchern) und eine kleine Überraschung warten am Ende. Mit etwas Glück haben alle außerdem die Chance auf einen Gewinn bei der landesweiten Verlosung.

Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind: Montag 10 bis 16 Uhr, Mittwoch 13 bis 19 Uhr und Freitag 10 bis 16 Uhr.