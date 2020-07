Hessisch Lichtenau (ots) – Am Freitag 03.07.2020 ereignete sich in der Poststraße in Hessisch Lichtenau ein Vorfall, der zunächst als Unfallflucht gemeldet wurde. Die Ermittlungen in den vergangenen Tagen führten jedoch zu dem Ergebnis, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handeln dürfte. Nun wurde ein Verfahren wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

An diesem Freitagabend kam es gegen 21:15 Uhr, in der Poststraße zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 40-Jähriger auf einen 30-Jährigen eingeschlagen haben soll. Anschließend soll der

40-Jährige zunächst mit seinem Pkw davongefahren sein. Kurz darauf wendete der Mann sein Auto und fuhr gezielt auf den 30-Jährigen zu, der an seinem geparkten Auto lehnte.

Dabei wurde der 30-Jährige von dem Auto erfasst und verletzt. Er erlitt u.a. Quetschungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug wurde dabei ebenfalls beschädigt.

Der tatverdächtige 40-Jährige flüchtete vom Tatort.

Zu dem Hintergrund der Auseinandersetzung können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Aufgrund der Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei der Polizeidirektion Werra-Meißner erhärtete sich der Verdacht einer vorsätzlichen Tat, im Laufe der Woche. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Kassel beantragte am Mittwoch 08.07.2020, Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den

40-Jährigen Täter. Der Haftbefehl wurde durch das zuständige Gericht erlassen.

Am Donnerstag 09.07.2020 hat sich der 40-Jährige in den Nachmittagsstunden mit seinem Rechtsanwalt bei der Polizei in Kassel gestellt.

Der Mann wurde aufgrund des bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft genommen.

