Bad Kreuznach: Frau mit Messer verletzt – Passanten greifen ein

Donnerstag, 09.07.2020 16:24 Uhr – Bei einem Messerangriff am Donnerstagnachmittag wird eine 30-Jährige Frau schwer verletzt. Gegen 16:24 Uhr kommt es an einer Tankstelle in Bad Kreuznach zu einem Streit zwischen einer 30-Jährigen Frau und einem 23-Jährigen Mann.

Im Laufe des Streits will die 30-Jährige flüchten, wird aber von dem Mann verfolgt und angegriffen. Hierbei sticht der Angreifer mit einem Messer mehrfach auf die Frau ein. Vorbeikommende Passanten eilen der Frau zu Hilfe und können so den Angriff beenden. Der Täter kann in der Folge von Beamten der Kriminalinspektion Bad Kreuznach auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz festgenommen werden. Die 30-Jährige wird in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat in Zusammenarbeit mit der Kriminaldirektion Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hintergründe sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen nach Messerangriff in Bad Kreuznach gesucht

Nach einem Messerangriff am Donnerstagabend, auf eine junge Frau in Bad Kreuznach, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen des Vorfalls.

Wer Angaben zum Tatgeschehen machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Insbesondere werden die couragierten Ersthelfer gesucht, die durch ihr Eingreifen den Täter vom weiteren Vorgehen abgehalten haben.

Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle oder bei der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 entgegengenommen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz.k11@polizei.rlp.de übermittelt werden.