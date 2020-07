Edenkoben: 1,48 Millionen Euro für K 64-Ausbau

Edenkoben – Der Landkreis Südliche Weinstraße erhält für den Ausbau im Zuge der Kreisstraße 64 zwischen Edenkoben und der Villa Ludwigshöhe (2,9 Kilometer) Zuwendungen in Höhe von 1,48 Millionen Euro, wie Verkehrsminister Dr. Volker Wissing mitgeteilt hat.

„Die Landesregierung unterstützt damit nachhaltig die Modernisierung der kommunalen Straßen im Land, davon profitiert auch der Landkreis Südliche Weinstraße“, stellt Verkehrsminister Dr. Volker Wissing fest.

Gleichzeitig stellte er das Landesinteresse heraus, um diese verkehrswichtige Zubringerstraße zu dem besonderen Kulturdenkmal der Villa Ludwigshöhe, Schloss und ehemaliger Sommersitz König Ludwigs I. von Bayern, verkehrsgerecht auszubauen und an das überörtliche Verkehrsnetz anzuschließen. „Rheinland-Pfalz ist schön und verfügt über beeindruckende Sehenswürdigkeiten. Wir wollen, dass diese gut erreichbar sind und so möglichst viele Menschen einen Eindruck von der Schönheit unseres Landes bekommen“, so Wissing. Über die heutige Kreisstraße 64 bei Edenkoben werden darüber hinaus insbesondere auch die Sportschule des Südwestdeutschen Fußballverbandes und die Talstation der Rietburgbahn mit dem überörtlichen Verkehrsnetz verknüpft.

Bereits auf Grundlage der im Jahr 2016 durchgeführten landesweiten Zustandserfassung und Bewertung auf Kreisstraßen wurde der Ausbaubedarf der Kreisstraße 64 dokumentiert. „Moderne Straßen tragen zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort sowie zu einer besseren Lebensqualität in der Region bei. Sie leisten aber auch einen wichtigen Beitrag für unsere Kultur“, so der Verkehrsminister. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid versenden.