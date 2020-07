Sperrmüllbrand beschädigt Hausfassade

Ludwigshafen (ots) – Ein Sperrmüllbrand verursachte am Mittwoch (08.07.2020) einen Gebäudeschaden von mind. 20.000 Euro. Das Feuer brach gegen 23 Uhr vor einem Anwesen in der Schillerstraße aus. Aufgrund der entstandenen Hitze wurde die Fassade des Anwesens beschädigt. Zwei Anwohner, die versuchten den Brand zu löschen, verletzten sich dabei leicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Gunterstraße / Kriemhildstraße ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Mannheim missachtete die Vorfahrt eines 29-jährigen Ludwigshafeners. Der 29-jährige Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren zudem so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass das Auto des Mannheimers nicht versichert ist. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt.

Sachbeschädigung an Gemeindehaus

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Montagabend zwischen 18-20:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Eingangstür des protestantischen Gemeindehauses im Brüsseler Ring. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Wer hat am Montagabend verdächtige Personen an dem protestantischen Gemeindehaus gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ludwigshafen (ots) Am Mittwochmorgen 08.07.2020 gegen 09:30 Uhr konnte die Polizei Ludwigshafen einen drogenbeeinflussten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 23-jährige Ludwigshafener wurde in der Industriestraße kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein Urintest bestätigte des Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Dem Autofahrer wurde anschließend auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Der 23-Jährige kann mit einer Geldbuße von bis zu 3.000,-EUR und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem wird gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Ludwigshafen (ots) . Ein alkoholisierter 25-jähriger Ludwigshafener stürzte Donnerstag 08.07.2020 mit seinem E-Scooter und zog ich Schürfwunden zu. Gegen 03 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, wie er auf der Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim kommend in Richtung Ludwigshafen fuhr. Beim Erblicken der Polizeibeamten stürzte er plötzlich mit seinem E-Scooter.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,53. Der 25-Jährige musste zur Blutprobe auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 08.07.2020 zwischen 14 Uhr und 16 Uhr meldete sich mehrere Personen bei der Polizei, dass Sie von einem falschen Polizeibeamten angerufen wurden. Insgesamt registrierte die Polizei 6 Anrufe im Stadtgebiet Ludwigshafen. Die Betrugsversuche scheiterten alle, da die Betroffenen im Alter von 75-90 Jahren frühzeitig den Betrug erkannten.

Unter Vorwänden, wie beispielsweise die Polizei habe Hinweise auf einen geplanten Einbruch, gelingt es den Betrügern immer wieder, ihren Opfern mittels geschickter Gesprächsführung glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre Wertsachen zuhause nicht sicher seien. Ein Polizist in Zivil werde vorbei kommen, um das gesamte Geld und sämtliche Wertsachen “in Sicherheit” zu bringen. Ein anderer Vorwand ist, dass die Ersparnisse auf untergeschobenes Falschgeld überprüft bzw. Spuren gesichert werden müssten, ein Polizist komme vorbei und werde Geld beziehungsweise Wertsachen abholen.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger.

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Sichere Urlaubszeit – Das eigene Zuhause vor einem Einbruch schützen

Präsidialbereich (ots) – Die Ferienzeit nutzen viele Bürgerinnen und Bürger, um zu verreisen. Ihr unbewohntes Zuhause ist in dieser Zeit ein potentielles Ziel für Einbrecher. Schützen Sie Ihr Heim vor Einbrüchen, auch in der Ferienzeit! Damit Sie beruhigt in den Urlaub fahren können, beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren! -Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen! Einbrecher kennen jedes Versteck.

Programmieren Sie wenn möglich Ihre Rollladensteuerung so ein, dass die Rollläden nachts verschlossen sind und tagsüber geöffnet sind. Sollten Sie keine elektrischen Rollläden haben bitten Sie einen Nachbarn dies zu übernehmen!

Bitten Sie einen Nachbarn ihren Briefkasten regelmäßig zu leeren!

Verstauen Sie Gartenmöbel und andere Gegenstände, die als Einstiegshilfen genutzt werden können!

Posten Sie in sozialen Netzwerken nicht öffentlich, dass sie länger abwesend sind! Auch Einbrecher nutzen soziale Netzwerke.

Mehr Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite www.k-einbruch.de oder persönlich bei der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidium Rheinpfalz, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621 963 -1151, E-Mail: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de.