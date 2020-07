Versuchter Einbruch in Biergarten

Bad Bergzabern (ots) – In der Steinfelder Straße wurde in der Zeit von 03.07.-08.07.2020, versucht in den Gastraum eines Biergartens einzubrechen. Der bislang noch unbekannte Täter wollte sich durch das Aufhebeln eines Seitenfensters Zugang zum Imbissbereich verschaffen. Anschließend wurde noch versucht eine Holztür zu einer Lagerhütte aufzuhebeln.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.deentgegen.

Betrunken in Obhut genommen

Edenkoben (ots) – Kurz vor 13 Uhr wurde am Mittwoch 08.07.2020 eine hilflose Person auf der Rasenfläche eines Lebensmitteldiscounters in der Luitpoldstraße gemeldet, die angeblich nicht ansprechbar sei. Vor Ort war schnell klar, warum die Person nicht reagierte.

Der 39-jährige Mann hatte offensichtlich stark dem Alkohol gefrönt und musste eine Ruhepause einlegen. Er wurde in die polizeiliche Obhut genommen.

Aufgehebelt und geflüchtet

Edesheim (ots) – Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen 09.07.2020 gegen 5 Uhr gewaltsam die Haustür eines Wohnanwesens in der Eisenbahnstraße aufgehebelt. Vermutlich wurde der Einbrecher durch den Hausbewohner gestört und flüchtete.

Trotz einer sofortigen Nahbereichsfahndung konnte er unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.