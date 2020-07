Landau: Die Polizei-News

B10/Godramstein – Geschwindigkeitskontrollen

B10/Godramstein (ots) – Gestern (08.07.2020) wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21.15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der B10, Gem. Landau-Godramstein in FR PS, durchgeführt. 5185 Fahrzeuge passierten die Messstelle, wobei 1111 Fahrzeugführer/innen zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter fuhr mehr als doppelt so schnell in die Kontrollstelle und wurde mit 203 km/h abgelichtet.

11 Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen und bei 291 wird ein Punkt in Flensburg registriert. Eine Beanstandungsquote um 20 % zeigt, dass ein Großteil der Autofahrer zu schnell unterwegs ist.

Einbrüche in der Urlaubszeit verhindern

Landau (ots) – Gerade in der Urlaubszeit, wenn viele Hauseigentümer verreist sind, nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um in Häuser einzusteigen. Daher achten Sie stets darauf, Tätern keine Hinweise auf das verlassene Heim zu geben. Zu Beginn der Ferienzeit verzeichnete die Kriminalinspektion Landau Einbrüche in Wohnhäuser, deren Besitzer sich mit einem Wohnmobil auf die Reise gemacht hatten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Täter ihre Opfer dabei beobachten konnten, wie das Wohnmobil für die Reise vorbereitet wurde. Die Polizei empfiehlt, Reisevorbereitungen nach Möglichkeit diskret durchzuführen und Posts aus dem Urlaub in sozialen Medien, die Rückschluss auf eine urlaubsbedingte Abwesenheit zulassen, zu vermeiden.

Bitte beachten Sie auch:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren!

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen! Einbrecher kennen jedes Versteck.

Programmieren Sie wenn möglich Ihre Rollladensteuerung so ein, dass die Rollläden nachts verschlossen und tagsüber geöffnet sind. Sollten Sie keine elektrischen Rollläden haben, bitten Sie einen Nachbarn dies zu übernehmen!

Bitten Sie einen Nachbarn ihren Briefkasten regelmäßig zu leeren!

Verstauen Sie Gartenmöbel und andere Gegenstände, die als Einstiegshilfen genutzt werden können! Die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt geben Tipps zum Schutz vor Einbrechern: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4632816

Mehr Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie auf der Internetseite www.k-einbruch.de oder persönlich bei der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidium Rheinpfalz, Bismarckstraße 116, 67059 Ludwigshafen, Tel.: 0621 963 -1151, E-Mail: beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de .

Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen können Sie jederzeit der Polizei Landau unter 06341/2870 mitteilen. In Notfällen wenden Sie sich an den Notruf 110.