Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Heuchelheim (ots) – Am 08.07.2020, gegen 11.45 Uhr, befährt ein 17-jähriger Mann aus Gerolsheim mit seinem Leichtkraftrad die L 453 aus Heßheim kommend in Richtung Dirmstein. An der Kreuzung L 453/ Bahnhofstraße übersieht eine 75-jährige Frau aus Heuchelheim, welche die Bahnhofstraße in Richtung L 453 fährt, den bevorrechtigten Kradfahrer. Dieser versucht noch einer Kollision auszuweichen, letztendlich kommt es jedoch zum Zusammenstoß mit dem Pkw Golf der Frau.

Der 17-jährige stürzt und wird hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Sein gleichaltriger Sozius wird leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollmaßnahmen der Polizei

Mutterstadt / Limburgerhof (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Mittwochnachmittag von 14:30 bis 15:30 Uhr eine Laserkontrolle im Pfalzring in Mutterstadt durchgeführt. Insgesamt haben 15 Autofahrer gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verstoßen, der Schnellste war dabei mit 57 “Sachen” unterwegs. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt nach sich.

In der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr hat die Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Kontrolle in der Mainzer Straße in Limburgerhof durchgeführt. Ziel war es, Erkenntnisse in Bezug auf Eigentumsdelikte wie Wohnungseinbrüche oder Aufbrüche von Pkw zu erlangen. Es sind sieben Fahrzeuge und elf Personen kontrolliert worden. Bei keinem ergaben sich Hinweise auf Einbrüche oder ähnliche Delikte.