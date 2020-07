Gefährliches Spiel

Speyer (ots) – 09.07.2020, 09:07 Uhr – Durch eine Zeugin wird am Donnerstagmorgen eine vermummte Person in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer gemeldet, welche eine Schusswaffe mit sich führen würde. An der genannten Örtlichkeit konnten Beamte der Polizeiinspektion Speyer einen 13-jährigen feststellen, der mittels eines Fahrradschlosses an einen dortigen Pfosten festgemacht war.

Es konnte ermittelt werden, dass der 13-jährige Teilnehmer eines “Räuber und Gendarm Spiels” war. Ziel des Spiels war es, ihn mittels einer bereitgehaltenen Rechenaufgabe zu befreien. Die gemeldete Schusswaffe, die bei dem 13-jährigen Jungen aufgefunden werden konnte, stellte sich als Spielzeugpistole heraus, war jedoch auf die Entfernung leicht mit einer echten Schusswaffe zu verwechseln.

Der Junge sowie die weiteren Spielkameraden wurden hinsichtlich der Gefährlichkeit und Außenwirkung entsprechend aufgeklärt und sensibilisiert.

Ladendiebe flüchten zunächst, werden aber gestellt

Speyer (ots) – 08.07.2020, 13:30 Uhr – Durch Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in der Iggelheimer Straße in Speyer, werden zwei flüchtige Ladendiebe gemeldet. Diese wollten zuvor diverse Kosmetikartikel im Wert von 19,18 Euro entwenden, was aber von den Mitarbeitern des Einkaufmarktes bemerkt wurde, woraufhin die Täter flüchteten.

Ein mutiger Zeuge und eine Mitarbeiterin versuchten einen der Täter fußläufig zu verfolgen, dieser warf dabei mit Steinen nach ihnen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 20-jährige Flüchtige konnte schließlich mit einem in Tatortnähe bereit gestelltem Fahrrad kurzzeitig entkommen. Kurz darauf konnten beide Täter durch die Polizei ermittelt werden.

Fahrradfahrer führt Drogen mit sich

Speyer (ots) – 08.07.2020, 21:30 Uhr – Am Donnerstagabend wollte die Polizei einen 26-jährigen Fahrradfahrer, welcher im Brucknerweg zwischen Speyer und Dudenhofen fahrend festgestellt wurde, kontrollieren. Bei Bemerken des Streifenwagens flüchtete sich der Fahrradfahrer jedoch zunächst in den Dudenhofener Wald. Hier konnte er nach kurzer Verfolgung eingeholt und gestellt werden.

Bei dem Mann wurden Drogen aufgefunden, welche sichergestellt wurden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zwei Einsätze nach Wohnhausbrand für das THW Speyer (siehe Foto)

Speyer – Am Dienstagabend 07. Juli 2020, brach an einem Wohnhaus in Harthausen ein Feuer aus. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Technische Hilfswerk (THW) Speyer zwei Mal alarmiert, um die Arbeiten vor Ort zu unterstützen. Der erste Einsatzauftrag bestand aus einer Gebäudesicherung. Am darauffolgenden Mittwoch musste die Fassade abgetragen werden, da dahinter Glutnester vermutet wurden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wurde am Abend des 7. Juli 20 alarmiert und begann vor Ort mit den Löscharbeiten. Die Isolierung hinter der Holzverkleidung und teilweise auch die Verkleidung selbst waren in Brand geraten.

Gegen 22:00 Uhr wurde das THW Speyer hinzugezogen, das mit der Bergungsgruppe und dem Zugtrupp mit dem Gerätekraftwagen (GKW) und einem Mannschaftstransportwagen (MTW) ausrückte. Vor Ort unterstützten die 15 Helferinnen und Helfer die Feuerwehr zunächst beim Ausleuchten der Einsatz- und Schadensstelle, während diese mit der Drehleiter an der Fassade die Glutnester suchte und bekämpfte. Nachdem alle Glutnester beseitigt waren, bestiegen zwei Helfer des THW die Drehleiter, um das Dach provisorisch mit einer Plane abzudecken. Infolge des Brands war dort ein Loch entstanden.

Nach dem Einsatzende um 03:00 Uhr des nächsten Tages folgte 12 Stunden später die nächste Alarmierung. Da Flammen immer wieder hinter der Fassade entfachen, musste diese entfernt werden. Diese Aufgabe wurde von 7 Helfern der Bergungsgruppe ausgeführt. Nach 6 Stunden Einsatz war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

Sie möchten bei Bränden, Unwettern oder anderen Unglücksfällen auch ehrenamtlich helfen? Dann kommen Sie zu unserer Grundausbildung. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.thw-speyer.de oder per Mail an ov-speyer@thw.de

Die Bundesanstalt Technische Hilfswerk (THW) ist die Zivilschutz- und Einsatzorganisation des Bundes. Das THW ist dem Bundesministerium des Innern unterstellt. Es zeichnet sich durch seine weltweit einmalige Struktur aus: 99% der mehr als 80.000 THW-Angehörigen sind ehrenamtlich tätig. Der Ortsverband Speyer wurde der Ortsverband 1954 und hat in diesen mehr als 65 Jahren mit seinen engagierten Helfer und Helferinnen viele Einsätze im In- und Ausland bewältigt.

Seit 2013 steht der Ortsverband unter der Führung des Ortsbeauftragten Jan Görich. Die ca. 35 Helfer und Helferinnen des Technischen Zuges werden von Zugführer Andreas Garrecht geführt. Dazu gehören die Einheiten Zugtrupp, Bergungsgruppe, die Fachgruppe Notversorgung und Notinstanstetzung (N) sowie die Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen (WP). Der Zugtrupp übernimmt die Führung im Einsatz. Die Bergungsgruppe ist auf die Rettung von Personen und das Bergen von Sachgütern spezialisiert. Die Fähigkeiten der Fachgruppe N sind primär geplant um eigne THW Kräfte zu unterstützen, können aber auch für Einheiten Dritter genutzt werden. Das Spezialgebiet der Fachgruppe WP ist die Bekämpfung von Hochwasser und Starkregenfällen.