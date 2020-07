Geldbörse gestohlen

Germersheim (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde ein 69-Jähriger, als er auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Mainzer Straße in seinem Fahrzeug saß. Ein Tatverdächtiger trat am Mittwoch gegen 10 Uhr an das Fahrzeug heran und zeigte dem 69-Jährigen einen Zettel mit einem Spendenaufruf für Taubstumme.

Der Geschädigte spendete einen Betrag, woraufhin der Täter die Örtlichkeit verließ. Als der 69-Jährige den Parkplatz verlassen wollte, bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse.

Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, trug ein blaues T-Shirt, Bart.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Bargeld aus Automat gestohlen

Lingenfeld (ots) – Zwischen dem 6. und 8.7.2020 wurde aus einem Stromautomaten, welcher auf dem Campingplatz in Lingenfeld aufgestellt war, Münzgeld gestohlen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige brach das Schloss auf und entnahm die zirka 50 EUR Bargeld. Derzeit liegen keine weiteren Erkenntnisse zur Tat vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit ungeklärtem Hergang

Kandel (ots) – Am Mittwoch 08.07.2020 um 15.10 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Paketdienstfahrzeugs die Hauptstraße in Kandel in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ihm folgte eine 37-jährige Autofahrerin.

Das Fahrzeug des Paketdienstes soll plötzlich gestoppt haben und rückwärts gefahren sein, wodurch es gegen das nachfolgende Auto gestoßen sei. Der 38-jährige Paketzusteller gab an gestanden zu haben, als das Auto auf das Paketdienstfahrzeug aufgefahren sei. Die widersprüchlichen Angaben konnten an der Unfallstelle nicht eindeutig geklärt werden, weshalb die Polizeiinspektion Wörth mögliche Zeugen bittet sich bei ihr zu melden. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Wörth am Rhein (ots) – Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, dem 08.07.2020, gegen 21.30 Uhr, die Speckstraße in Schaidt in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe des Anwesens Speckstraße 40 begegnete ihm ein blauer Transporter, der zu weit links fuhr und sein Auto touchierte.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

Wegfahren unter Alkoholeinfluss verhindert

Kandel (ots) – Am Mittwoch 08.07.2020 um 23:00 Uhr, meldeten Anwohner des Schwanenweihers in der Jahnstraße, dass sie sich durch lärmende Jugendliche in ihrer Nachtruhe gestört fühlten.

An der genannten Örtlichkeit konnten 11 Jugendliche und Heranwachsende angetroffen werden, die gemeinsam den Beginn der Sommerferien feierten und im Zuge dessen reichlich Alkohol konsumierten. Ein 20-jähriger Autofahrer und eine 20-jährige Autofahrerin waren mit ihren Fahrzeugen zu dem Treffpunkt gekommen.

Bei Beiden konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb sie einem Alkoholtest unterzogen wurden. Der Test bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 0,99 Promille, bei der jungen Frau einen Wert von 1,21 Promille. Die Wegfahrt der beiden der Autofahrer wurde durch die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel verhindert.

Frau mit Kinderwagen gefährdet

Birkenhördt (ots) – Am Morgen des 29.06.2020 kam es in der Hauptstraße in Birkenhödt, zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine 30-jährige Frau lief mit einem im Kinderwagen befindlichen 9 Monate altem Kleinkind sowie ihrem 3-jährigen Sohn auf dem Gehweg. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sprinters befuhr die Hauptstraße in Richtung Bad Bergzabern und kam im Kurvenbereich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Gehweg. Kurz vor der Frau mit den beiden Kindern riss der Fahrer des Sprinters sein Lenkrad nach links und wich der Frau aus. Hierbei kam er auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Pkw mussten aufgrund dieses Fahrmanövers stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Zur Klärung des Sachverhalts werden Zeugen, insbesondere die beiden entgegenkommenden Fahrzeugführer, gesucht. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Unfall mit zwei schwerverletzten Radfahrern

Germersheim (ots) – Zwei schwer verletzte Radfahrer und ein Rettungshubschraubereinsatz sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Dienstagabend in Germersheim. Ein 50- und ein 57-jähriger Radfahrer fuhren gegen 18.00 Uhr hintereinander mit ihren Rennrädern auf dem Radweg entlang der Konrad-Nolte-Straße in Germersheim. Etwa 800 Meter vor der Einmündung zur Sondernheimer Straße kam der 50-jährige Radfahrer durch eine beschädigte Stelle im Asphalt zu Sturz.

Der direkt hinter ihm fahrende 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr über den 50-jährigen Radfahrer und stürzte ebenfalls. Beide Radfahrer wurden hierdurch schwer verletzt.

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Die beiden Radfahrer wurden im Anschluss mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.