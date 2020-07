Groß-Gerau

Lack brennt in Firma – Rauchsäule weithin sichtbar

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In einer Firmenhalle “Am Flurgraben” geriet am Donnerstagmorgen 09.07.2020 gegen 8.45 Uhr, Altlack in einem Behälter in Brand. Die daraus resultierende Rauchsäule war weithin, unter anderem bis nach Mainz zu sehen.

Anwohner wurden durch eine Rundfunkwarnmeldung aufgefordert, aufgrund der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Ginsheimer Landstraße musste während der Löscharbeiten im Bereich des Brandorts für den Verkehr gesperrt werden.

Die Feuerwehren aus Ginsheim-Gustavsburg und Bischofsheim hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer ein Schaden von rund 20.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand.

Ob möglicherwerweise Handwerkerarbeiten für den Ausbruch der Flammen ursächlich waren, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Rundfunkwarnmeldung konnte gegen 10.30 Uhr wieder zurückgenommen werden.

Hühnerdiebe beim Geflügelzuchtverein

Büttelborn (ots) – Mindestens 5 Leghorn-Hühner gerieten zwischen Dienstag (07.07.) und Mittwoch (08.07.) in das Visier von Hühnerdieben. Die Unbekannten überstiegen einen Zaun, um auf das Gelände des Geflügelzuchtvereins in der Mainzer Straße zu gelangen, durchtrennten anschließend das Stoffgeflecht über einem Gehege und entwendeten die Hühner. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Darmstadt

Motorradfahrer auf Gehweg – Fußgängerin mit Kinderwagen gesucht

Darmstadt (ots) – Die Polizei in Darmstadt hat wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung die Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts eine junge Frau, die ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich der Heinrichstraße mit einem Kinderwagen auf dem Gehweg unterwegs war und möglicherweise als wichtige Augenzeugin in Betracht kommt.

Wie der Polizei bekannt wurde, soll dieser Frau auf ihrem Weg, am Donnerstag (25.6.) gegen 17 Uhr, ein Motorradfahrer entgegengekommen sein, der mit der verbotswidrigen Nutzung des Fußgängerbereiches, mutmaßlich einen Stau auf der Wilhelminenstraße in Richtung Heidelberger Straße umgehen wollte. Bei dem Motorrad soll es sich eine Harley-Davidson gehandelt haben. Das Motorrad, die Bekleidung sowie der Helm des noch unbekannten Fahrers wurden einheitlich in der Farbe “Nato-Oliv” wahrgenommen.

Die Beamten des 2. Polizeirevier sind für sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3710 zu erreichen und bitten alle Augenzeugen des Geschehens und insbesondere die junge Passantin, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Lenkrad und Navi im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Zwischen Montag (6.7.) und Mittwoch (8.7.) haben Kriminelle ihr Unwesen im Niebergallweg und in der Arheilger Straße getrieben und sind in zwei dort parkende Autos eingebrochen.

Aus einem VW Tiguan bauten die Täter das Navigationsgerät heraus und in dem Audi, abgestellt in der Arheilger Straße, hatten die Kriminellen es auf das Lenkrad abgesehen.

Mit beiden Fällen ist die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/ 22) betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Angebliche Dachdecker stehlen Schmuck

Lampertheim-Neuschloss (ots) – Drei Männer, die von sich behaupteten Dachdecker zu sein, haben am Mittwoch (8.7.) im Ortsteil Neuschloss Goldschmuck im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Das Trio tauchte unangemeldet gegen 10 Uhr vor dem Haus einer Seniorin auf und erklärte, dass sie zufällig bei Arbeiten in der Nachbarschaft bemerkt haben, dass auf dem Dach der Frau zwei Ziegel verrutscht seien.

Um den angeblichen Schaden zu beheben, wurden die Männer ins Haus gelassen. Während einer von ihnen dringend die Toilette aufsuchen musste, wurden die zwei anderen Männer ins Dachgeschoss begleitet. Wie sich später herausstellte, nutzte der Toilettengänger die Gelegenheit, sich unbeaufsichtigt im Haus umsehen zu können. Dabei entdeckte er den Schmuck, den er an sich nahm und später mit seinen Komplizen verschwinden konnte.

Täterbeschreibung:

Das Trio ist zwischen 21 und 30 Jahre alt. Die Männer mit Dreitagebärten haben eine Größe zwischen 1,71 Meter und 1,80 Meter. Einer von ihnen ist dick und hat braune Haare. Seine zwei Komplizen sind schlank.

Wiederholt warnt die Polizei vor dieser Masche und rät:

Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein!

Lassen Sie keine Handwerker, die plötzlich und unangemeldet vor der Tür stehen, ins Haus

Kommt Ihnen was verdächtig vor? Greifen Sie zum Hörer und verständigen Sie sofort die Polizei (Notruf 110).

Schaden am aufgebrochenem Milchautomat höher als gestohlener Geldbetrag

Mörlenbach (ots) – Etwa 100 Euro haben Kriminelle aus einem aufgebrochenen Milchautomaten gestohlen und dabei einen Schaden verursacht, der weitaus höher liegt. Die Reparatur an dem Warenautomaten in der Weiherer Straße liegt bei etwa 1.600 Euro.

Die Tat wurde nach ersten Ermittlungen am frühen Donnerstag (9.7.) gegen 02 Uhr morgens begangen. Der Alarm des Behältnisses löste aus. Die Heppenheimer Polizei (DEG) nimmt unter der Rufnummer 06252 / 7060 Hinweise zu den Tätern entgegen.

Odenwaldkreis

Schneller Fahndungserfolg nach Exhibitionisten

Erbach (ots) – Nachdem am Mittwochnachmittag 8.7.2020 eine Hundehalterin, einen Mann mit offener Hose und entblößtem Glied auf einer Parkbank in der Carl-Benz-Straße beim Onanieren gesehen hatte, verständigte diese umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten konnte kurze Zeit später den beschriebenen Mann noch in flagranti antreffen und festnehmen. In dem Strafverfahren wegen exhibitionistische Handlungen wird sich der 33-Jährige aus Mörfelden-Walldorf jetzt verantworten müssen.

Cannabispflanzen in Wohnung gezüchtet

Erbach (ots) – Weil ein 39-jähriger Mann im Verdacht stand eine illegale Schusswaffe zu besitzen, hat die Kriminalpolizei am Mittwoch (8.7.) die Wohnung des Tatverdächtigen in Bad König durchsucht. Die Ermittler haben neben der gesuchten Luftdruckpistole, eine Vielzahl von Waffen gefunden, die jedoch alle erlaubt sind. Dennoch wurden die Waffen nach Würdigung der Gesamtumstände sichergestellt.

In der Wohnung zeigt sich zudem, dass der 39-Jährige aktiv Cannabispflanzen gezüchtet hat. Neben 13 alten und vertrockneten Pflanzen, entdeckten die Beamten insgesamt 26 frische Setzlinge, eine große Mengen Cannabissamen sowie geringe Mengen Haschisch und Marihuana.

Wegen des Drogenfundes und dem illegalen Anbau der Cannabispflanzen sind Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen eingeleitet worden.

Zeugen nach Unfall gesucht

Michelstadt (ots) – Am Mittwoch 08.07.2020 in der Zeit von 09:00 bis 18:40 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hochstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein roter Pkw Renault durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am Kotflügel des Pkw beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Südhessen

Südhessen/Heppenheim: Urlaubszeit! Einbruchszeit? – Polizei bietet “Online-Sprechstunde” an – Infostand in Heppenheim

Südhessen (ots) – Viele Bürgerinnen und Bürger nutzen jetzt die Sommerferien und fahren in den Urlaub. Diesen Umstand machen sich auch Einbrecher zunutze, um in unbeaufsichtigte Wohnungen und Häuser einzusteigen.

Damit die Urlauber bei ihrer Rückkehr keine böse Überraschung erleben, sollten Sie folgende Hinweise der Polizei beachten: Weisen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter nicht auf eine längere Abwesenheit hin. Schließen Sie Ihre Wohnungs- und Haustüren immer zweimal ab, auch wenn Sie nur kurzfristig abwesend sind und verstecken Sie Schlüssel niemals außerhalb der Wohnung. Lassen Sie keine Fenster oder Türen gekippt. Entfernen Sie mögliche Aufstiegshilfen (z.B. Leitern, Mülltonnen und ähnliches) und Werkzeuge am und um das Haus.

Aufmerksame Nachbarn helfen, Einbrüche zu verhindern. Lernen Sie deshalb möglichst Ihre Nachbarn kennen. Bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, dass sie die Rollläden tagsüber öffnet und nachts schließt. Lassen Sie Ihr Haus bewohnt wirken, indem Sie den Briefkasten regelmäßig leeren lassen. Der unregelmäßige Betrieb von Fernseher, Radio und Licht durch Bekannte lässt Ihr Domizil ebenfalls bewohnt erscheinen oder Sie benutzen dafür eine Zeitschaltuhr.

Einen ganz besonderen Service zur Urlaubszeit für die Bürgerinnen und Bürger bietet in diesem Zusammenhang die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen an. Seit Monaten wird das bisherige Leben durch COVID-19 bedingte Einschränkungen bestimmt. Abstands- und Hygieneregeln sind mittlerweile Teil des Alltags und ein Ende der Maßnahmen ist derzeit nicht abzusehen. In der 30. Kalenderwoche wird es daher “Online-Sprechstunden” der Polizeiberater geben.

Das Angebot umfasst die direkte Kommunikation mit Präventionsexperten über den Messaging-Dienst “Skype-Business”, die telefonische Beratung und die zeitnahe Beantwortung von Emailanfragen. Interessierte können sich zu folgenden Themenbereichen informieren:

Einbruchschutz – Sicherungsmaßnahmen der Wohnung oder des Eigenheims – Präventionstipps für die Urlaubs- und Reisezeit – Verhaltenstipps am Urlaubsort

Sicherer Umgang mit Wertsachen am Urlaubsort – Diebstahlsicherungen (Fahrräder, Codierung…)

Internetkriminalität Betrug im Internet und Cyberangriffe auf Computer oder mobile Endgeräte stellen eine zunehmende Gefahr dar. Die Maschen der Täter sind dabei immer ausgefeilter, die Angriffe immer intelligenter, so dass es für den Laien nur noch schwer möglich ist, Gefahren sofort zu erkennen. – Onlinebanking und Onlineshopping – Sicheres Einkaufen im Netz – Einfache Tipps zum Schutz vor Viren und Trojanern – Phishing, Erkennen von gefährlichen Emails – Mobiltelefone / Handysicherheit

Online-Beratungstermine (mit Voranmeldung!) finden statt am: Montag, 20.07.2020, 08.00 bis 12.00 Uhr Mittwoch, 22.07.2020, 12.00 bis 16.00 Uhr Donnerstag, 23.07.2020, 16.00 bis 20.00 Uhr

Um Ihre Beratungsanfragen zeitnah und termingerecht koordinieren zu können, ist eine Voranmeldung sehr wichtig. Wir bitten daher alle Interessierte sich bis spätestens Freitag, 17.07.2020, telefonisch oder via Email anzumelden:

Telefonhotline: 06151-9694039 oder 06151-9694030 Email: Beratungsstelle.ppsh@polizei.hessen.de

Für technische Fragen im Zusammenhang mit unserem Skype-Business Angebot (Videokonferenz), steht Kriminalhauptkommissar Michael Rühl unter Tel.: 06151-969-4039 zur Verfügung.

Die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen informiert darüber hinaus auch an einem Infostand im Rahmen der Kampagne “Sicher in den Urlaub” zu den Themen Einbruchschutz, Cybercrime und Trickbetrügereien am:

Mittwoch, 15. Juli 2020, in Heppenheim auf dem Parkplatz des REWE-Centers, in der Tiergartenstraße 15

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch im Internet unter www.polizei.hessen.de sowie unter www.k-einbruch.de oder www.polizei-beratung.de

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ? Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen