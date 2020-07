Oberhausen-Rheinhausen – Betrunkene Autofahrerin fährt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – Eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin hat am späten

Mittwochabend in Oberhausen-Rheinhausen mehrere geparkte Pkws beschädigt und

dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 42-jährige Fahrerin eines Hyundais

gegen 22:45 Uhr die Sofienstraße in Richtung Schützenstraße. Dabei stieß sie

vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung gegen einen am rechten Fahrbahnrand

geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf einen davor

geparkten Ford geschoben.

Die 42-Jährige legte nach dem Unfall den Rückwärtsgang ein und fuhr mit ihrem

Hyundai ein Stück zurück. Hierbei stieß sie dann gegen einen auf der

gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Fiat.

Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte umgehend die

Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle der 42-jährigen Autofahrerin ergab ein

Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten ordneten daher

eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein der Frau ein. Ihr Auto wurde

abgeschleppt.

Karlsruhe – Verpuffung auf einem Firmengelände in der Nordbeckenstraße

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei eine

Rauchentwicklung in der Nordbeckenstraße in Karlsruhe-Knielingen gemeldet. Beim

Eintreffen der Beamten vor Ort hatte die Feuerwehr die Lage bereits im Griff und

führte die Löscharbeiten erfolgreich durch. Offenbar war es auf einem

Firmengelände zu einer Verpuffung im Rahmen eines Herstellungsprozesses

gekommen. Auch ein Förderband wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden

konnte bislang noch nicht beziffert werden. Personen wurden keine verletzt. Um

sich einen Überblick über die ursprüngliche Rauchentwicklung zu verschaffen, war

kurzzeitig ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Karlsruhe – PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Karlsruher Killisfeldstraße

stellten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach am Mittwochnachmittag einen

44-jährigen Fahrzeugführer fest, der seinen VW Lupo unter erheblichem

Alkoholeinfluss durch den Straßenverkehr lenkte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben

sich zudem Hinweise, dass der Mann zuvor Drogen konsumiert hatte.

Die Polizeistreife wurde zunächst um 16.30 Uhr in Durlach auf den Mann

aufmerksam, als er mit seinem Kleinwagen eine rote Ampel an der Auer Straße

überfuhr. Daraufhin hielten die Beamten das Fahrzeug auf der Killisfeldstraße an

und kontrollierten den Autofahrer. Weil sie im Fahrzeuginnenraum Alkoholgeruch

wahrnahmen, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer

durch, was dessen erhebliche Alkoholisierung von rund 1,6 Promille offenbarte.

Zudem stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Verdächtigen

fest, woraufhin sie auch einen Drogenvortest durchführten. Dabei ergaben sich

deutliche Hinweise auf einen vorausgegangenen Cannabiskonsum.

Der PKW-Lenker wurde auf das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebracht, wo ihm

ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Neben der Ahndung des Rotlichtverstoßes muss

der Autofahrer nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens

unter berauschenden Mitteln rechnen.

Ubstadt-Weiher – Hoher Sachschaden nach Unfall beim Abbiegen

Karlsruhe (ots) – Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von geschätzten 15.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochabend in Weiher

ereignete.

Eine 22-jährige VW-Fahrerin war gegen 20:30 Uhr auf der Hauptstraße in Weiher

unterwegs. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah sie offensichtlich

den entgegenkommenden BMW eines 23-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der

Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Karlsruhe – Zwei Fahrräder aus Kellerräumen in der Südstadt gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen

Dienstag, 14:00 Uhr, und Mittwoch, 13:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in Kellerräume

eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße. Dabei erbeuteten die Einbrecher

zwei Fahrräder, bei denen sie zuvor die Schlösser aufbrachen sowie eine befüllte

Werkzeugkiste. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht

werden. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist bislang nicht bekannt.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen

könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter

der Telefonnummer 0721-666-3411 in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Unfallflucht nach rücksichtslosem Überholmanöver – Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) – Weil ein PKW-Fahrer auf der Kreisstraße 3575 bei

Ubstadt-Weiher riskant überholte, kam es am Mittwochabend in dessen Gegenverkehr

zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der überholende

Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Weiher fort.

Um 19.10 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines weinroten PKW auf der

Kreisstraße zwischen Bruchsal und Weiher und überholte rund 300 Meter vor der

Brücke Hardtsee mindestens zwei vorausfahrende Fahrzeuge. Um einen

Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste eine entgegenkommende Opelfahrerin ihr

Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Damit ermöglichte sie es dem unbekannten

Lenker des weinroten Autos, gerade noch auf seinen Fahrstreifen zurückzuscheren.

Aufgrund der abrupten Bremsung konnte ein nachfolgender BMW-Fahrer nicht mehr

rechtzeitig anhalten und fuhr dem Opel von hinten auf. Alle Fahrzeuginsassen

blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen

lässt sich vorläufig auf rund 4.000 Euro beziffern.

Die Polizei sucht nun nach dem oder der unbekannten Fahrzeugführer /

Fahrzeugführerin des weinroten Fahrzeugs. Zeugen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 07253 80260 mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn in Verbindung zu setzen.Bruchsal – Unbekannter Junge wirft Stein von

Fußgängerbrücke

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Junge soll am Mittwoch gegen 17:30 Uhr

einen Stein von einer Fußgängerbrücke auf die Landesstraße 558 geworfen haben.

Ein 69-jähriger Mann erstattete Anzeige beim Polizeirevier Bruchsal, da die

Frontscheibe seines Autos getroffen und leicht beschädigt wurde. Der Junge

entfernte sich in Richtung Südstadt von der Örtlichkeit. Er soll etwa 10 – 14

Jahre alt sein und wurde als schlanke Person mit dunklen kurzen Haaren

beschrieben. Der Junge trug ein kariertes Hemd und hatte einen Tretroller dabei.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/726-0, mit dem

Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunkener fährt durch mehrere Stadtteile und verursacht Unfälle

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Donnerstag fuhr ein erheblich alkoholisierter

PKW-Lenker durch mehrere Karlsruher Stadtteile. Als der 31-Jährige schließlich

von der Polizei kontrolliert wurde, war sein Fahrzeug stark beschädigt, was

darauf schließen lässt, dass der Mann zuvor mehrere Verkehrsunfälle verursacht

haben dürfte.

Gleich drei Zeugen bemerkten den Skoda-Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug

und verständigten die Polizei. Gegen 00.34 Uhr fiel zunächst einem Busfahrer und

seinem Fahrgast im Bereich Zündhütle der sehr langsam fahrende und erheblich

beschädigte Skoda auf. Von dort fuhr das Unfallfahrzeug weiter in Richtung

Hohenwettersbach, wo sich seine Spur vorerst verlor.

Um 01.14 Uhr wurde ein weiterer Zeuge in Rüppurr durch schleifende und kratzende

Geräusche auf den noch immer fahrenden Skoda aufmerksam. Nach einigen

Richtungswechseln stellte dessen Fahrer seinen PKW schließlich in der Battstraße

ab, stieg aus und setzte sich laut Augenzeuge sodann auf den Beifahrersitz. Dort

traf eine alarmierte Polizeistreife den Verkehrssünder wenig später, noch immer

in seinem Fahrzeug sitzend, an. Der PKW war an beiden Fahrzeugseiten beschädigt.

Am rechten Vorderrad fehlte gar die komplette Lauffläche. Eine vor Ort

durchgeführte Atemalkoholkontrolle offenbarte die erheblicBruchsal – Unbekannter Junge wirft Stein von

Fußgängerbrücke

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Junge soll am Mittwoch gegen 17:30 Uhr

einen Stein von einer Fußgängerbrücke auf die Landesstraße 558 geworfen haben.

Ein 69-jähriger Mann erstattete Anzeige beim Polizeirevier Bruchsal, da die

Frontscheibe seines Autos getroffen und leicht beschädigt wurde. Der Junge

entfernte sich in Richtung Südstadt von der Örtlichkeit. Er soll etwa 10 – 14

Jahre alt sein und wurde als schlanke Person mit dunklen kurzen Haaren

beschrieben. Der Junge trug ein kariertes Hemd und hatte einen Tretroller dabei.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/726-0, mit dem

Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.he Alkoholisierung des

Autofahrers von gut 2,1 Promille. Deshalb nahmen ihn die Polizisten für eine

Blutentnahme auf das Polizeirevier Südweststadt mit. Der Skoda des Unfallfahrers

war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst abtransportiert werden.

Den PKW-Führer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer

Straßenverkehrsgefährdung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Weil bislang noch nicht abschließend geklärt ist, wie es zu den erheblichen

Beschädigungen am Fahrzeug des Verdächtigen kam, werden Geschädigte, Zeugen oder

Hinweisgeber gebeten, sich unter 0721 944-840 mit der Autobahnpolizei Karlsruhe

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe- Junge Frauen sexuell belästigt

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei junge Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren wurden

in der Nacht zum Mittwoch wohl vom selben Täter innerhalb von nur zehn Minuten

in der Karlsruher Oststadt sexuell belästigt. Hierzu bittet die Kriminalpolizei

um Hinweise auf den Täter.

Zunächst war die 22-Jährige zu Fuß vom Karl-Wilhelm-Platz in Richtung des

Klosterwegs unterwegs. Es folgte ihr ein Mann auf seinem Mountainbike und

berührte sie an ihrer Brust. Anschließend entfernte sich der Übeltäter in

Richtung der Hagsfelder Allee, wo es beim „Gewann Blöße“ zum Zusammentreffen mit

der 24-Jährigen kam.

Als der Unbekannte gegen 0.30 Uhr mit seinem Rad neben ihr fuhr, fasste er der

Frau mit der Hand an die Brust und strich ihr zudem noch über den Bauch. Sie

stoppte sofort ihr Fahrrad und konnte sich danach entfernen.

Bereits am Dienstagabend gegen 19 Uhr sei die 24-Jährige vom selben Mann in der

Königsberger Straße angesprochen worden.

Er wird auf 30 bis 35 Jahre alt, mit einer Größe von geschätzten 170 cm von der

Erscheinung eher klein beschrieben, mit kurzem, blondem Haar und mit dunklem

Kapuzenpulli bekleidet. Sein Fahrrad hat einen schwarzen Rahmen mit etwas Rot.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter

0721/666-5555 entgegen.

Karlsruhe – technischer Defekt an Lüftungsanlage verursachte Brand

Karlsruhe (ots) – Zu einem Brand kam es am Mittwochnachmittag gegen 14:45 Uhr in

der Roonstraße in der Karlsruher Südweststadt. Glücklicherweise reagierten die

Hausbewohner unverzüglich und konnten noch vor dem Eintreffen der

Berufsfeuerwehr Karlsruhe die Flammen löschen. Ursächlich für den Brandausbruch

dürfte ein defekter Motor der einer Lüftungsanlage gewesen sein. Die Feuerwehr

öffnete das Gerät, sodass der Motor abkühlen konnte. Der entstandene Sachschaden

wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Walzbachtal-Jöhlingen – Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckerei

in Walzbachtal- Jöhlingen eingebrochen und haben dabei Bargeld im Wert von

mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter vermutlich gegen 01:00 Uhr

gewaltsam den Hintereingang der in der Jöhlinger Straße gelegenen Bäckerei. Im

Inneren des Gebäudes durchsuchten die Täter anschließend sämtliche

Räumlichkeiten und nahmen das dabei aufgefundene Bargeld mit sich.

Ein Anwohner beobachtete schließlich gegen 01:15 Uhr, wie sich zwei Personen von

der Bäckereifiliale entfernten und mit einem Pkw davonfuhren. Eine nähere

Beschreibung konnte zunächst nicht erlangt werden.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach möglichen weiteren Zeugen oder

Hinweisgebern und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter

07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Geschädigter eines Unfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Donnerstagmorgen in

der Albrecht-Dürer-Straße in Büchenau. Dabei wurde ein 36-jähriger VW-Fahrer

schwer verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Der 60-jährige Unfallverursacher will gegen 06:15 Uhr vom rechten Fahrbahnrand

anfahren und übersieht hierbei den von hinten kommenden VW-Fahrer. Durch den

Zusammenstoß wird der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug abgewiesen und kollidierte

in der Folge mit drei weiteren geparkten Fahrzeugen und kommt nach zirka 40 m

auf dem Gehweg zum Stillstand. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass

der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug deutlich zu schnell unterwegs war. Des

Weiteren stellte sich heraus, dass er aktuell nicht im Besitz einer

erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Hyundai des 60-Jährigen sowie der VW waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der angerichtete

Sachschaden wird auf über 28.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Öffentlicher Fernsprecher beschädigt

Karlsruhe (ots) – Eine 35 Jahre alte Frau hat am Donnerstagvormittag am

Busbahnhof Karlsruhe einen öffentlichen Fernsprecher beschädigt. Sie zerstörte

gegen 06.30 Uhr Hörer und Gehäuse. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten

ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Außerdem erteilten sie der Frau

einen Platzverweis.

Karlsruhe – Nach Mahnung zur Nachtruhe von Nachbarn angegriffen

Karlsruhe (ots) – Wohl aufgrund der Ermahnung zur Nachtruhe wurde in der Nacht

auf Donnerstag in Hagsfeld ein 44-Jähriger von seinen Nachbarn angegangen und

geschlagen. Er musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Hintergründe zum Angriff von drei Männern im Alter von 23, 32 und 34 Jahren

sind noch nicht gänzlich geklärt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der

Polizei hat sich der Geschädigte um kurz nach 01.00 Uhr bei seinen Nachbarn

wegen Ruhestörung beklagt. Die drei Beschuldigten beleidigten den 44-Jährigen

daraufhin und bespuckten ihn. Schließlich griffen sie ihn an und es kam zu

Schlägen und Tritten. Der Geschädigte musste mit einem Rettungswagen in ein

Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Alle drei Tatverdächtigen wiesen

bei einem Atemalkoholtest Werte von rund einem Promille auf. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Ettlingen – Diebe werden durch Alarmanlage gestört

Karlsruhe (ots) – Nicht an das gewünschte Ziel gelangten Diebe, als sie

versuchten am Donnerstag in ein Computergeschäft in der Ferdinand-Porsche-Straße

gewaltsam einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Eindringlinge gegen 01:30

Uhr, vermutlich mithilfe einer Leiter, Zugang auf das Dach, der Firma. An einem

Notausstiegsfenster versuchten sie dies mit brachialer Gewalt zu öffnen. Als

dadurch die Alarmanlage ausgelöst wurde, verschwanden die Diebe noch vor dem

Eintreffen des Sicherheitspersonals.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243-32000 entgegen.

36-Jähriger beschädigt Dienstfahrzeuge

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag klingelte ein 36-jähriger Mann an der Tür

zum Bundespolizeirevier am Mannheimer Hauptbahnhof. Über die Gegensprechanlage

wurde mit ihm kommuniziert.

Da der Mann gegenüber den Beamten jedoch kein Anliegen vorbrachte, welches ein

persönliches Gespräch begründet hätte, wurde ihm der Zutritt zum Revier

verwehrt. In aufgebrachter Stimmung trat der 36-jährige Nigerianer daraufhin

gegen die Eingangstür, entfernte sich dann aber. Wenige Minuten später konnte

über die Videoanlage erkannt werden, wie sich der gleiche Mann den

Dienstfahrzeugen näherte und gegen zwei der Fahrzeuge trat. Hierdurch entstand

an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden. Neben der Videoüberwachung wurde der

Vorfall zudem von einem Zeugen beobachtet. Dem Mann wurde daraufhin nun doch

noch Zutritt zum Revier gewährt, welches er nach Abschluss aller Maßnahmen mit

einer Anzeige wegen Sachbeschädigung wieder verließ.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 16:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung

Neureuter Querallee / Unterfeldstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem

29-jährigen Skoda-Fahrer und einer 49-jährigen BMW-Fahrerin. Die

Vorfahrtsregelung der Kreuzung ist durch Lichtzeichen geregelt. Aktuell liegen

widersprüchliche Aussagen vor, wer die Ampel bei Rotlicht überfuhr. Insgesamt

entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise

keine verletzt.

Die 49-Jährige Autofahrerin war auf der Neureuter Querallee in Richtung

Mitteltorstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Der

29-jährige Autofahrer befuhr die Unterfeldstraße und wollte den Kreuzungsbereich

geradeaus überqueren. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/96718-0, mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Unbekannter Junge wirft Stein von Fußgängerbrücke

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Junge soll am Mittwoch gegen 17:30 Uhr

einen Stein von einer Fußgängerbrücke auf die Landesstraße 558 geworfen haben.

Ein 69-jähriger Mann erstattete Anzeige beim Polizeirevier Bruchsal, da die

Frontscheibe seines Autos getroffen und leicht beschädigt wurde. Der Junge

entfernte sich in Richtung Südstadt von der Örtlichkeit. Er soll etwa 10 – 14

Jahre alt sein und wurde als schlanke Person mit dunklen kurzen Haaren

beschrieben. Der Junge trug ein kariertes Hemd und hatte einen Tretroller dabei.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07251/726-0, mit dem

Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.