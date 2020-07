Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Mercedes-Fahrer kam von Fahrbahn ab und fuhr auf fremdes Grundstück; Zaun und geparktes Fahrzeug wurden beschädigt; Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag kurz

nach Mitternacht einen schwarzen Mercedes, der in der Weststraße in Höhe des

Anwesens Nr. 8 aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, in den Zaun des

Grundstückes fuhr und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Hierbei

wurde nicht nur der Zaun, sondern auch das dahinter geparkte Fahrzeug

beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der männliche Fahrer

des Mercedes wird auf Mitte 40 geschätzt und soll eine Halbglatze haben.

Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kollidiert mit Autofahrer im Kreisverkehr und wird leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr

kollidierten ein 49-jähriger Radfahrer und ein 72-jähriger Fahrer eines Opel

Astra am Linus-Barth-Kreisel in der Steinsfurter Straße. Der Unfallhergang ist

bislang unklar. Der 49-jährige Mann aus Bad Rappenau war mit seinem Rennrad aus

Richtung Rohrbach gekommen. Bei der Kollision kam er zu Fall und wurde leicht

verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen am Unfallort notversorgt und

anschließend in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird

auf ca. 700 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt – Pressemitteilung Nr. 2

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall auf der L 535

zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach ist ein 16-jähriger Fahrer

eines Leichtkraftrads tödlich verunglückt. Der Verunglückte wurde am

Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr entdeckt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war

der Fahrer in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Während der Unfallaufnahme

und den Bergungsarbeiten war die L 535 bis 12.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr

wurde umgeleitet. Die Eltern des Jugendlichen waren an der Unfallstelle und

wurden von Seelsorgern betreut. Bei der Unfallaufnahme war auch die

Rechtsmedizin der Uniklinik Heidelberg vor Ort. Die weiteren Unfallermittlungen

führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

Hockenheim/ BAB 6: Schwerpunktkontrollen zur ganzheitlichen Überwachung des Straßenverkehrs auf Bundesautobahnen

Hockenheim/ BAB 6 (ots) – Unter der Federführung der Verkehrspolizeiinspektion

führte das Polizeipräsidium Mannheim am Mittwoch auf der A 6 bei Hockenheim

großangelegte Schwerpunktmaßnahmen zur Überwachung des Straßenverkehrs auf

Bundesautobahnen durch. Hierzu wurden in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16.00

Uhr auf den Autobahnraststätten Hockenheim-West und Hockenheim-Ost

Kontrollstellen eingerichtet und betrieben. Hauptaugenmerk lag auf der

Bekämpfung der überregionalen Kriminalität, der Erkennung von alkohol- und

drogenbeeinflussten Fahrzeugführern, der Kontrolle des Schwerlastverkehrs sowie

auf der Überprüfung von Tier- und Lebensmitteltransporten. Zur Unterstützung

waren Kräfte der Bereitschaftspolizei und des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis an

den Kontrollstellen eingesetzt.

Mit über 80 Einsatzkräften wurden insgesamt 178 Fahrzeuge (darunter 61

Schwerlastfahrzeuge, 44 Lebensmittel- und 6 Tiertransporte sowie 67 Pkw)

überprüft. 265 Personen wurden einer Kontrolle unterzogen.

Dabei wurden zahlreiche Verstöße in Form von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

gegen verschiedenste Vorschriften festgestellt.

5 x Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

2 x Drogenbesitz

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

4 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verstoß

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Lebensmitteltransport

18 Verstöße gegen die StVO und die StVZO

Fünf Verstöße gegen die Fahrpersonalverordnung

Sechs gefahrgutrechtliche Verstöße

An zwei Fahrzeugen waren erhebliche technische Mängel

festgestellt

gesichert

aufgrund Verkehrsunsicherheit aus dem Verkehr gezogen werden. Die Schweine mussten auf ein angefordertes Ersatzfahrzeug umgeladen werden. Bei einem Lebensmitteltransporter war die Kühlung ausgefallen,

sodass die geladenen 650 Kilogramm Fleisch durch das Landratsamt

Rhein-Neckar-Kreis aus dem Verkehr gezogen und sichergestellt

wurden.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt deutlich die Wichtigkeit solcher

ganzheitlicher Schwerpunktmaßnahmen, weshalb diese zur Steigerung der

Verkehrssicherheit regelmäßig fortgesetzt werden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kleine Schildkröte auf großer Reise

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag, traf eine Zeugin in

Eberbach eine kleine Schildkröte auf großer Reise an. Sie bemerkte das Tier

gegen 15 Uhr in der Alten Dielbacher Straße. Auf dem Panzer der Schildkröte war

mit roter Schrift eine Telefonnummer geschrieben, die jedoch nicht mehr lesbar

war. Die Zeugin nahm das herrenlose Tier zunächst in Ihre Obhut und wird die

Schildkröte zum Tierheim bringen, sollte sich kein Verlierer bei ihr melden.

Wer vermisst die beschriebene Schildkröte, bzw. kann sachdienliche Hinweise zum

Eigentümer des Tiers geben. Verlierer oder Zeugen werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag in Eberbach. Ein

33-jähriger Mann parkte seinen VW-Polo gegen 15.30 Uhr rückwärts in der Einfahrt

eines Anwesens in der Alten Dielbacher Straße ein, sodass die Fahrzeugfront

leicht in die Fahrbahn hineinragte. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Auto

zurückkehrte, bemerkte er am linken vorderen Kotflügel frische Unfallschäden in

Form von Kratzern und Eindellungen. Der Unfallverursacher hatte nach ersten

Erkenntnissen beim Vorbeifahren die Fahrzeugfront des VW beschädigt und ist

anschließend einfach weitergefahren. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von

rund 3.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: 16-jähriger Leichtkraftradfahrer tödlich verunglückt – L 535 zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach voll gesperrt – Pressemitteilung Nr. 1

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem tödlichen Unfall eines

16-jährigen Leichtkraftradfahrers zwischen Heiligkreuzsteinach und

Unter-Abtsteinach ist die L 535 derzeit voll gesperrt. Über den Unfallhergang

liegen noch keine detaillierten Informationen vor. Die Unfallermittlungen führt

die Verkehrspolizei aus Heidelberg.

Sinsheim- BAB 6: Fahrzeugfahrer flüchtet auf BAB 6 vor Kontrolle 1. Pressemeldung

Sinsheim- BAB 6 (ots) – Derzeit ist die AS Sinsheim Steinsfurt in Fahrtrichtung

Mannheim gesperrt. Hintergrund ist ein Polizeieinsatz. Um sich einer

Verkehrskontrolle zu entziehen flüchtete ein Fahrzeugführer auf der BAB 6.

Dieser konnte nach einer kurzen Verfolgung an der AS Sinsheim-Steinsfurt

gestellt werden. Der Einsatz läuft derzeit noch.