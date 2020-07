Verkehrsunfall Auto vs. Fahrrad

Bingen (ots)

Bingen, Saarlandstraße, 08.07., 16:45 Uhr. Ein 54-jähriger Autofahrer und ein 57-jähriger Fahrradfahrer kollidierten gestern in Höhe der ehemaligen Bäckerei Müller. Auf dieser Höhe befindet sich aktuell eine Fahrbahnverengung mit rechtsseitiger Baustelle. Der Fahrradfahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu.

Kellerabteile in Ingelheim-West und Ober-Ingelheim aufgebrochen.

Ingelheim (ots) – Dienstag, 07.07.2020, 16:00 Uhr bis Mittwoch 08.07.2020, 09:00

Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es zu mehreren Einbrüchen in

Kellerabteile in den Stadtteilen Ober-Ingelheim und Ingelheim-West. Einige

Abteile waren nicht verschlossen, andere wurden aufgehebelt. Ob etwas entwendet

wurde ist aktuell noch unklar. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gemeinsame Nachtragsmeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zum tödlichen Verkehrsunfall am 08.07.2020, auf der BAB 61, Höhe AS Gau-Bickelheim

BAB 61, Fahrtrichtung Norden, Anschlussstelle Gau-Bickelheim (ots) –

Mittlerweile meldete sich ein Zeuge, der den Verkehrsunfall im Rückspiegel

beobachtet hatte und wichtige Angaben machen konnte.

Den genauen Unfallhergang und die Unfallursache ermittelt nun ein hinzugezogener

Gutachter, der auch an der Unfallstelle vor Ort war.

Über die Verletzungen des unfallverursachenden PKW-Fahrers liegen keine weiteren

Informationen vor, Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Wissensstand nicht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 41.500 Euro.

Die Fahrbahn Richtung Norden war von 07.50 Uhr bis 14.15 Uhr voll gesperrt. Ab

08.55 Uhr konnten die im Stau zwischen den Anschlussstellen Bornheim und

Gau-Bickelheim stehenden Fahrzeuge über eine Behelfszufahrt abgeleitet werden.

Auf den umliegenden Landstraßen kam es aufgrund der Vollsperrung zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz befanden sich die Staatsanwaltschaft Mainz, Polizeikräfte der

Autobahnpolizei Gau-Bickelheim, der Polizeiwache Wörrstadt, der PI Mainz 1 sowie

der hessische Polizeihubschrauber, die Feuerwehr Alzey mit mehreren Fahrzeugen,

zwei Rettungs- und ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber sowie Mitarbeiter

der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim.

Weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06701 – 919 0 bei der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim zu melden.