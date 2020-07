Friedberg: Die Polizei-News

Wöllstadt: Schwerer Unfall – Fahrzeuge prallen zusammen

(ots) – Gegen 17 Uhr war der aus Rosbach stammende, 59-jährige Fahrer des schwarzen VW von Nieder-Wöllstadt nach Ober-Wöllstadt unterwegs, als es in Höhe Anschlussstelle B45 zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit dem weißen VW einer 20-jährigen Wöllstädterin kam. Die aus Richtung B45 kommende 20-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie durch Feuerwehrkräfte befreit werden musste. Die verunfallten Personen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Friedberg: Trickdieb erfolgreich

(ots) – Mit einem Trickdieb hatte der 79-jährige Friedberger am Mittwoch 08.07.2020 nicht gerechnet, als er in der Friedberger Kaiserstraße in seinem Auto saß und kurz nach 12 Uhr angesprochen wurde. Ein dunkel gekleideter, südländisch aussehender Mann trat an das Auto heran und bat darum, Geld zu wechseln. Während der Senior die Brieftasche zum Nachschauen hervorholte, fingerte der geschickte Täter mehrere Hundert Euro Scheingeld heraus.

Dass er beklaut worden war, stellte der Geschädigte erst fest, als der Langfinger bereits über alle Berge war. Die Friedberger Kripo bittet mögliche Zeugen, sich unter 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Einbrecher scheitert

(ots) – Bei dem Versuch, in einen Friseursalon einzusteigen machte ein erfolgloser Einbrecher allem Anschein nach so viel Krach, dass er sein Handeln kurzerhand abbrach und sich davonstahl. Zwischen Dienstag 07.07.2020 um 18.30 Uhr und Mittwoch 08.07.2020 um 8.40 Uhr, hatte jemand einen Rollladen des in der Wetteraustraße gelegenen Geschäfts ein ganzes Stück nach oben gedrückt, war dann aber offenbar gestört worden.

Den Mitarbeitern fiel erst im Verlaufe des Mittwochs auf, dass etwas mit der Jalousie nicht stimmte. Sie verständigten die Polizei. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Friedberger Kripo, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Fahrrad geklaut

Am Haingraben in Nieder-Mörlen entwendeten Fahrraddiebe zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 11 Uhr ein leuchtend oranges Mountainbike der Marke Bulls. Dieses stand in einem Fahrradschuppen an der Wohnanschrift des Eigentümers. Hinweise auf den Verbleib des Rades und zur Identität des Diebes bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Unfallflucht in der Bismarckstraße

Mehrere Kratzer und einen kaputten Außenspiegel bemerkte der Besitzer eines grünen Opel am Mittwoch gegen 10 Uhr. Den Kleinwagen hatte er am Dienstagabend um 20 Uhr in der Bismarckstraße im Bereich der 30er-Hausnummern geparkt. Offenbar war in der Zwischenzeit ein anderer Autofahrer dagegen gestoßen und dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Diesel abgepumpt

Einen auf dem Baustellengelände “Quellenpark” in der Paul-Ehrlich-Straße deponierten Bagger nutzten Straftäter irgendwann zwischen Montag, 12 Uhr und Mittwoch, 11 Uhr als Kraftstoffspender. So pumpten sie offenbar unerkannt 200 Liter Dieselkraftstoff aus diesem ab, den sie höchstwahrscheinlich in eigens mitgebrachte Transportbehältnisse füllten. Mögliche Zeugen, denen an der genannten Örtlichkeit Personen aufgefallen waren, die sich in verdächtiger Art und Weise an der Baumaschine zu schaffen machten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel (Tel. 06101/5460-0) in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Ladendieb wird geschnappt

Mit Videospielen im Wert von 1.000 Euro erwischten Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in der Dieselstraße am Mittwoch 08.07.2020 gegen 14 Uhr einen Ladendieb. Dieser wollte mit 20 Nintendo-Spielen den Laden verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Um sein Diebesgut herauszuschmuggeln, verstaute der 17-Jährige aus Niddatal es in einer speziell präparierten Tasche. Ohne Erfolg, da die Angestellten ihn dabei ertappten und die Polizei verständigten.

Da der junge Mann sich bei den Ordnungshütern nicht ausweisen konnte, nahmen sie ihn mit zur Dienststelle. Ohne Beute, dafür mit einer Anzeige im Gepäck, verließ er schließlich die Dienststelle.

Bad Nauheim: Unfallflucht – Lacksplitter festgestellt

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro stellte der Besitzer eines grauen Mazda am Mittwoch gegen 16 Uhr fest. Sein Auto hatte er kurz vor 15 Uhr an der Burgpforte geparkt. Bei seiner Rückkehr wies das Fahrzeug Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel und der Beifahrertür auf. Offenbar war in seiner Abwesenheit ein anderer Autofahrer dagegen gestoßen und dann abgehauen.

Da grüne Lacksplitter gefunden wurden, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen ebensolches gehandelt haben könnte. Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler aus Friedberg unter 06031/6010.

