Dillenburg-Nanzenbach: 9-Jähriger stürzt – Unfallfahrer flüchtet

(ots) – Die Dillenburger Polizei ermittelt derzeit in einer Verkehrsunfallflucht. Am Dienstag (07.07.2020) um 16:40 Uhr fuhr ein 9-Jähriger mit seinem Fahrrad die Batzbachstraße in Richtung Hufacker. Der Junge radelte auf dem rechten Gehweg. Ein Autofahrer fuhr in selber Richtung offenbar zu weit rechts und streifte mit dem rechten Außenspiegel den Fahrradlenker des aus Nanzenbach stammenden Jungen. Der 9-Jährige stürzte und verletzte sich leicht am Fuß. Der Unfallfahrer flüchtete.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen schwarzen Pkw, möglicherweise einen Suzuki, mit dem Teilkennzeichen LDK-XD…

Der Unfallfahrer soll Ende 20 sein und braune, halblange, wuschelige Haare haben. Er trug eine auffallend rote Sonnenbrille.

Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Niedergirmes – Marihuana dabei – Anzeige folgt

Am Freitag (03.07.2020) um 16:18 Uhr kontrollierten Polizisten am Wetzlarer Bahnhof einen 26-Jährigen. Die Ordnungshüter durchsuchten den in Solms wohnenden Afghanen und fanden 1,6 Gramm Marihuana. Gegen ihn wird nun wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.

Herborn – Audi A3 zerkratzt

Am Dienstag (07.07.2020), zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, zerkratzten Vandalen die gesamte Fahrerseite eines roten Audi A3 Sportback. Der Audi parkte auf dem Parkplatz in der Kallenbachstraße. Der Schaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Werdorf – Dachrinne abgeschraubt

Unbekannte gingen durch ein Hoftor auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bachstraße. Sie begaben sich auf das, zum Hausputz, aufgebaute Gerüst und schraubten von dort aus die Dachrinnen des Hauses ab. Die Rinnen warfen sie in den Innenhof. Die Diebe knickten die abmontierten Dachrinnen und stapelten sie auf dem Rasen. Offenbar ohne ihre Beute flüchteten die unbekannten Diebe. Der Schaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind am Mittwoch (08.07.2020) zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bachstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein – Betrunken gefahren – Ausnüchterung folgt

Starker Alkoholgeruch kam den Polizisten entgegen, als sie am Mittwoch (08.07.2020), um 22:20 Uhr, einen 40-jährigen LKW-Fahrer in der Weiherstraße kontrollierten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Iveco-Fahrer gemeldet. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest bei dem Fahrer zeigte einen Wert von 2,53 Promille. Seinen Iveco musste der Pole, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, stehen lassen.

Es ging auf direktem Wege zur Polizeistation Wetzlar. Dort nahm ein Arzt dem Mann Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Da sich der Lkw-Fahrer aufgrund seines massiven Alkoholkonsums nicht mehr alleine auf den Beinen halten konnte, nahmen die Polizisten ihn in Verwahrung. Seinen Rausch schlief er in der Polizeizelle aus. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Ebenfalls gestern (08.07.2020) erwischte es einen 43-Jährigen. Auch er hatte sich, trotz übermäßigem Alkoholgenusses, in sein Auto gesetzt und war losgefahren. Um 23:44 Uhr kontrollierten die Polizisten den in Wetzlar wohnenden Mann in der Ernst-Lietz-Straße. Bei ihm zeigte der Atemalkoholtest 2,92 Promille. Die Folgen: Blutentnahme auf der Polizeistation, Führerschein sichergestellt und eine Verkehrsstrafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lahnau-Waldgirmes – Zigarettenautomat gestohlen

Dreiste Diebe hebelten den Zigarettenautomaten am Kirchplatz aus der Wand. Offenbar stellten die Unbekannten den Automaten zunächst auf einer Treppe ab, um ihn kurze Zeit später mit einem dunkelgrauen Sprinter abzuholen. Die Diebe flüchteten mit dem Transporter über die Rodheimer Straße in Richtung Biebertal. Der Gesamtschaden wird mit 4.500 Euro beziffert.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Unbekannten:

Die Polizei sucht nun nach einem 180 – 190 cm großen, stämmigen Mann mit heller Hautfarbe. Der zweite Dieb war etwas kleiner und schmächtig. Er hatte eine helle Haut und trug dunkle Kleidung. Besonders auffallend war der Kapuzenpulli mit der großen Aufschrift “187”.

Hinweise zu den beiden Dieben, die in der Nacht zu Donnerstag (09.07.2020) um 02:14 Uhr zuschlugen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

