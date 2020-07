Frielendorf: Randalierer versenken Tretboote im Silbersee

(ots) – 05.07.2020, 20:00 Uhr bis 07.07.2020, 16:00 Uhr – Im Zeitraum vom Sonntag bis Dienstag haben unbekannte Randalierer zwei Tretboote im Silbersee versenkt.

Die Täter durchtrennten die Ketten von zwei nicht funktionsfähigen Tretbooten, die in einem Holzunterstand unweit des Ufers gelagert waren. Anschließend trugen die Täter die Boote ins Wasser. Dort sanken beide Boote. Die Boote konnten durch den Bootsbesitzer geborgen werden.

Neben den beiden Ketten wurde die GFK-Hülle eines der Boote beschädigt. Die Randalierer richteten einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 700 Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Willingshausen: Zwei Fahrräder aus Garagen gestohlen

(ots) – 07.07.2020, 19:30 Uhr bis 08.07.2020, 12:00 Uhr – In der Prof.-Carl-Bantzer-Straße haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter zwei Fahrräder aus zwei verschiedenen Garagen gestohlen.

In eine Garage stiegen die Täter durch ein Garagenfenster ein und entwendeten aus einem Nebenraum ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, Typ: Aim Disc, samt Kindersitz im Wert von ca. 500 Euro. Bei einer anderen Garage hebelten die Täter die Hintertür auf und entwendeten hieraus ein schwarzes Trekkingrad der Marke Peugeot im Wert von ca. 190 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

