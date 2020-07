Diebe wollen Blitzschutz

Kaiserslautern (ots) – Diebe waren in den vergangenen Tagen auf einem

Schulgelände in der Kantstraße aktiv. Am Mittwoch fiel Verantwortlichen auf,

dass sich unbekannte Täter am Blitzschutz der Schulsporthalle zu schaffen

gemacht haben. Abgesehen hatten sie es offenbar gezielt auf die sogenannten

Fangspitzen – zwei davon wurden gestohlen und zwei weitere beschädigt. Die Höhe

des Schadens liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (3.

Juli), 15 Uhr, und Mittwochvormittag (8. Juli), 10:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Sporthalle

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit

der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Schloss hält Diebe nicht ab

Kaiserslautern (ots) – Ein Spiralschloss hat Diebe in der Friedenstraße nicht

davon abgehalten, ein Fahrrad zu stehlen. Am Mittwochmorgen stellte der

Eigentümer fest, dass sein „Drahtesel“ nicht mehr dort steht, wo er ihn am

Montagnachmittag abgestellt hat.

Demnach hatte der Mann das Rad gegen 14 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 40d

abgestellt und mit dem Schloss am Regenfallrohr des Anwesens angekettet.

Unbekannte Täter durchtrennten das Schloss und nahmen das Fahrrad mit.

Es handelt sich um ein silberfarbenes Sportrad der Marke Kettler-Sport. Näheres

ist nicht bekannt.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter

Telefon 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Mit 2,09 Promille hinterm Steuer

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch einen

betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 69-Jährigen stellten

Beamte eine Atemalkoholkonzentration von 2,09 Promille fest. Zeugen war der

Fahrer am Abend aufgefallen. Eine Polizeistreife fahndete nach dem Wagen. An der

Wohnanschrift des Halters stellten Polizisten das Auto fest. Der 69-Jährige gab

zu, mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein. Er war eben zu Hause angekommen.

Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der

69-Jährige kann mit einem Strafverfahren und dem Entzug der Fahrerlaubnis

rechnen. |erf

Betrunkener Radfahrer will Fahrrad zurück

Kaiserslautern (ots) – Einen betrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei in der

Nacht zu Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Streife gegen halb

1 in der Mainzer Straße aufgefallen, als er gerade sein Fahrrad vom Boden

aufhob.

Von den Beamten angesprochen, gab der Mann an, dass er beim Fahren zu nah an den

Bordstein gekommen sei, die Kontrolle über sein Rad verlor und umkippte.

Verletzt wurde er dabei zum Glück nicht.

Allerdings stellten die Polizisten im Gespräch fest, dass der Atem des Mannes

nach Alkohol roch. Ein erster Test zeigte einen Wert von 1,62 Promille.

Der 24-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen. Ein

Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, dass der junge Mann auch unter

Drogeneinfluss steht. Er musste deshalb sein Fahrrad abgeben und ihm wurde eine

Blutprobe entnommen. Zudem kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr zu.

Gleich am Morgen tauchte der 24-Jährige wieder auf der Polizeidienststelle auf

und wollte sein Fahrrad abholen. Allerdings war er noch immer deutlich

alkoholisiert. Laut Schnelltest hatte jetzt sogar 1,73 Promille. Die Herausgabe

des Fahrrads wurde deshalb verweigert. Er kann es abholen, wenn er wieder

nüchtern ist. |cri

Betrüger versuchen es immer wieder

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Seniorin aus dem Landkreis ist offenbar ins

Visier von Betrügern geraten. Weil die Täter nicht locker lassen und es immer

wieder bei ihr versuchen, hatte die 92-Jährige am Mittwoch die „Nase voll“ und

erstattete Anzeige.

Wie die Frau zu Protokoll gab, erhält sie seit Mitte Juni immer wieder Anrufe

von unterschiedlichen Personen, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben und sie

nach ihren persönlichen Bankdaten ausfragen wollen. Auch Fragen nach ihrem

Sparbuch und den Zinsen wurden bereits gestellt.

Die Seniorin ist aber zum Glück auf der Hut und gibt keine Informationen am

Telefon preis. Nach Angaben der 92-Jährigen beendet sie das Gespräch, sobald die

Fragen zu ihren persönlichen Daten kommen.

Bei den Anrufern handelte es sich bisher immer um männliche, dunkle Stimmen, die

Hochdeutsch sprechen. Die Ermittlungen laufen… |cri

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrrad im Wert von fast 1.000 Euro haben Unbekannte

zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag im Casimirring gestohlen. Das

grün-graue All-Terrainbike der Marke Giant war mit einem Schloss gesichert. Es

stand vor einem Wohnhaus, als die Diebe sich den Drahtesel unter den Nagel

rissen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Diebe machen sich an Autos zu schaffen

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter sind in Katzweiler in

ein Auto eingedrungen. Die Halterin des Fahrzeugs stellte am Mittwochvormittag

fest, dass jemand in der Nacht zuvor den Wagen geöffnet und durchsucht hat.

Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Diebe einen USB-Stick mit, der im

Wageninneren lag.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr, und Mittwochvormittag,

10:40 Uhr. Der Pkw stand in dieser Zeit in der Waagstraße. Hinweise auf mögliche

Täter gibt es bislang nicht.

In derselben Nacht haben sich Unbekannte auch in der Von-der-Leyen-Straße an

einem abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. Vermutlich war der Wagen nicht

verschlossen, so dass die Diebe leichtes Spiel hatten. Sie konnten das Fahrzeug

öffnen und daraus Bargeld sowie eine EC-Karte stehlen. Die Tatzeit liegt in

diesem Fall zwischen 18:30 und 7:30 Uhr. Auch hier gibt es bislang keine Spur

von den Tätern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2150 entgegen. |cri

Busfahrt endet unplanmäßig

Kaiserslautern (ots) – Die Busfahrt für zwei Fahrgäste endete in der Nacht zum

Donnerstag unplanmäßig in der Zollamtstraße. Zwischen den beiden kam es während

der Fahrt zur körperlichen Auseinandersetzung, weshalb der Busfahrer anhielt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen attackierte ein 59-Jähriger plötzlich

und augenscheinlich grundlos einen Mitfahrer ein. Der 33-Jährige setzte sich zur

Wehr. Er wurde am Kopf verletzt. Mit leichten Verletzungen brachte ihn der

Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde aus dem Bus

verwiesen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. |erf

Betrügerischer Telefonanruf

Kaiserslautern (ots) – Einen betrügerischen Telefonanruf hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Mittwoch der Polizei gemeldet. Wie der 77-Jährige mitteilte,

hatte er gegen 10 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als

Mitarbeiter einer Stromfirma ausgab. Der Anrufer behauptete, er sei gerade in

Kaiserslautern und würde gerne vorbeikommen, um die Stromrechnung zu prüfen.

Weil der Senior im Telefondisplay eine Nummer mit Schweizer Vorwahl erkannte,

kam ihm das Ganze komisch vor. Und nachdem er dem Anrufer gesagt hatte, dass

nicht er, sondern die Hausverwaltung die Rechnung erhalte, beendete der

Unbekannte sofort das Gespräch. |cri

Gefälschte Internet-Seite

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf der Suche nach einem

Privatkredit ist eine Frau auf Frankenstein (beinah) auf eine falsche Bank

hereingefallen. Die Frau war bei ihrer Internetrecherche auf die Webseite einer

vermeintlichen Privatbank gestoßen, die Kredite zu günstigen Konditionen anbot.

Nachdem sie sich dort angemeldet hatte, wurde die Frau per E-Mail kontaktiert

und aufgefordert, zunächst eine Versicherung abzuschließen und eine Kaution zu

hinterlegen – beides erledigte sie, um den gewünschten Kredit zu bekommen. Als

dann aber auch noch eine Akkreditierungsgebühr von mehreren hundert Euro

verlangt wurde, kam der Frau das Ganze merkwürdig vor und sie entschloss sich,

die Polizei einzuschalten. Erste Ermittlungen ergaben, dass es die angebliche

Privatbank gar nicht gibt – die Webseite war ein „Fake“. Die Frau erstattete

Anzeige wegen Betrugs, die Ermittlungen laufen. |cri

Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz

Kaiserslautern (ots) – Eine Kontrolle nach dem Jugendschutzgesetz hat die

Polizei Kaiserslautern am Mittwoch in der Innenstadt durchgeführt. Dabei fiel

einem Streifenteam am Nachmittag am Willy-Brandt-Platz eine rauchende

Jugendliche auf. Das Mädchen kam den Beamten gegen 15.15 Uhr entgegen und hatte

einen zigarettenähnlichen Gegenstand in der Hand. Als die Jugendliche näher kam,

konnten die Polizisten starken Marihuanageruch wahrnehmen.

Das Mädchen wurde daraufhin angesprochen und einer Kontrolle unterzogen. In

ihren Sachen wurden ein Joint, eine Marihuana-Mühle sowie ein Glasgefäß mit

Marihuana-Anhaftungen gefunden. Außerdem hatte die 17-Jährige hochprozentigen

Alkohol bei sich. Die Sachen wurden sichergestellt und Familienangehörige

informiert. Auf das Mädchen kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu.

Das gleiche blüht einem 17-jähigen Jungen, der ebenfalls bei der Kontrolle am

Willy-Brandt-Platz auffiel. Er händigte den Polizeibeamten freiwillig einen

Joint mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch aus.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle am Nachmittag 22 Personen überprüft; 17 davon

wurden durchsucht. Die sichergestellten Tabakwaren wurden vernichtet. |cri

Von Hunden angesprungen – Frau leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Eine 53-Jährige ist am Mittwochmorgen in Hohenecken

gestürzt, weil sie Hunde angesprungen haben. Die Frau wurde leicht verletzt. Die

Polizei bittet um Hinweise zum Halter der Tiere.

Die Spaziergängerin war um 8.30 Uhr auf einem Waldweg zwischen Burgunderstraße

und Grillplatz unterwegs. Plötzlich seien dunkelbraune, etwa einen halben Meter

hohe Hunde, möglicherweise Bullterrier, aufgetaucht. Die Hunde sprangen sie an,

weshalb die Frau stürzte und sich verletzte. Einen verantwortlichen Tierhalter

habe die Geschädigte nicht ausfindig machen können. Sie wandte sich an die

Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung und bitten um Hinweise. Wer kann Angaben zu den Hunden machen?

Wem ist der Tierhalter bekannt? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter

der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

52-Jährige randaliert und verletzt zwei Polizisten

Kaiserslautern (ots) – Für Aufsehen sorgte am Mittwoch eine 52-Jährige an einer

Tankstelle in der Hohenecker Straße. Die Frau attackierte eine 43-Jährige und

verletzte zwei Polizeibeamte.

Weil die 52-Jährige die Nutzung eines Smartphones falsch interpretierte, griff

sie nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen eine 43-jährige Frau an. Die Frau

wartete am Abend an der Waschanlage einer Tankstelle auf ihr Auto. Sie hörte

währenddessen die Mailbox ihres Smartphones ab, was die 52-Jährige als

Videoaufnahme auffasste. Die psychisch auffällige Frau attackierte die

43-Jährige, bedrohte sie und zerriss ihr das T-Shirt. Als sich die Geschädigte

in Sicherheit bringen wollte, wurde sie von der Angreiferin verfolgt. Ein Kunde

eilte zur Hilfe, während eine Kassiererin der Tankstelle die Polizei alarmierte.

Die Verdächtige ergriff die Flucht. Sie konnte von einer Polizeistreife in der

Brandenburger Straße angetroffen werden. Die 52-Jährige verweigerte die Angaben

ihrer Personalien, stattdessen beleidigte und bedrohte sie die Beamten. Mit

einer Plastikflasche attackierte sie einen Polizisten. Die Frau wurde

festgenommen, wogegen sie sich wehrte. Sie verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Gegen die 52-Jährige wird deshalb auch wegen des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Richter ordnete die Entnahme einer Blutprobe

an. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion, setze die Verdächtige ihre Tirade an

Beschimpfungen und Attacken gegen die Beamten fort. Drei Polizistinnen waren

erforderlich um die Maßnahmen auf der Polizeidienststelle durchzusetzen. Weil

die 52-Jährige psychisch auffällig war, wurde sie im Anschluss in eine Klinik

gebracht. |erf

38 Fahrer zu schnell unterwegs

Kaiserslautern (ots) – 38 Schnellfahrer hat die Polizeiinspektion 1 bei einer

Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstagvormittag im Bereich Mannheimer Straße

erwischt. Gemessen wurde mit dem Lasergerät der Verkehr stadteinwärts – zwar

außerhalb der geschlossenen Ortschaft, aber in einer 50er-Zone.

Hier erwischten die eingesetzten Beamten in der Zeit zwischen 8:30 und 13:20 Uhr

38 Autofahrer, die sich nicht an das Tempolimit hielten. 37 davon kamen mit

einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, aber ein Fahrer lag mit 74 km/h so

deutlich über dem Limit, dass er nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige

rechnen muss. Diejenigen, die bei der Messung zu schnell waren, wurden ein paar

hundert Meter weiter herausgewunken und genauer überprüft.

Die Kontrolle war Teil der praktischen Prüfung für fünf Bachelor-Studenten der

Hochschule der Polizei, die derzeit ihr Praktikum beim Polizeipräsidium

Westpfalz absolvieren. Ihre Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kontrolle wurden

von erfahrenen Polizeibeamten überwacht. Gute Nachrichten für die Prüflinge:

Alle fünf haben bestanden! |cri

Ladendieb lügt und erhält zwei Anzeigen

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen den „richtigen Riecher“ hatte die Kassiererin

eines Einkaufsmarktes in der Friedenstraße am Mittwochabend. Als ein Kunde kurz

vor halb 9 die Kasse passierte, ließ sich die Frau den Rucksack des Mannes

zeigen. Darin konnte sie mehrere Lebensmittel der hauseigenen Marke erkennen.

Darauf angesprochen, behauptete der 36-Jährige, die Sachen in einem anderen

Markt gekauft zu haben. Als er jedoch darauf hingewiesen wurde, dass es sich um

die Hausmarke dieses Marktes handelt, entschloss sich der Mann, keine weiteren

Angaben zu machen.

Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle des Personalausweises des 36-Jährigen

fiel auf, dass das Dokument abgelaufen ist. Auf den Mann kommt deshalb eine

Strafanzeige wegen Ladendiebstahls sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen

des nicht mehr gültigen Ausweises zu. |cri

Tier bringt Biker zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Tieres auf der Fahrbahn hat ein

Motorradfahrer am Mittwochnachmittag auf der B48 einen Unfall gebaut. Der

26-Jährige war mit seiner Maschine auf dem Weg in Richtung Stüterhof, als er

gegen 14:30 Uhr in einer Kurve ein Wildtier auf der Fahrbahn entdeckte und die

Vorderradbremse betätigte. Durch das Bremsmanöver in der Kurve verlor der Mann

die Kontrolle über das Motorrad. Die Folge: Er kam zu Fall und die Maschine

überschlug sich.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück – er kam unverletzt davon. Am Motorrad

entstand jedoch erheblicher Schaden (Rahmen und Lenkradhalterung gebrochen); die

Maschine musste abgeschleppt werden. |cri

Wer hat den Mercedes gerammt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die

Polizei in Otterbach in der Waldstraße. Hier wurde am Mittwochnachmittag in der

Zeit zwischen 16 und 16:40 Uhr ein Mercedes gerammt und beschädigt.

Der Fahrzeughalter entdeckte den Schaden, als er gegen 16:40 Uhr zu seinem Wagen

zurückkehrte: Auf der Fahrerseite des Pkw waren der hintere Kotflügel sowie die

Stoßstangen vorne und hinten verbeult und verkratzt. Zurück blieben hellgrüne

Lackspuren, die vom Fahrzeug des Verursachers stammen dürften.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben

können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Berauschte E-Scooter-Fahrerinnen und ein uneinsichtiger Autofahrer

Kaiserslautern (ots) – Eine E-Scooter-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag im

Asternweg in eine Verkehrskontrolle geraten. Jetzt wird gegen die 38-jährige

Frau gleich aus zwei Gründen ermittelt.

Aufgefallen war die Rollerfahrerin,

Kaiserslautern (ots) – Auf der Bundesstraße 270 zwischen Kaiserslautern und

Erfenbach ist es am Mittwoch zum Unfall zwischen einem Pkw und zwei weiteren

Fahrzeugen gekommen. Eine Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die

78-Jährige war in Richtung Weilerbach auf die Bundesstraße aufgefahren. Dabei

touchierte sie mit ihrem Auto einen Lastwagen. Ihr Pkw drehte sich und geriet

vor den Sattelschlepper. Das Auto wurde vor dem Lkw hergeschoben. Dabei streifte

der Wagen ein weiteres Fahrzeug, das den Lkw auf der zweiten Fahrspur Richtung

Weilerbach überholte. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Polizei

geht von mindestens 14.000 Euro aus. Das Auto der 78-Jährige war nicht mehr

fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrerin klagte über Schmerzen. Sie wurde

vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. |erf weil an ihrem E-Scooter kein

Versicherungskennzeichen angebracht war. Wie sich herausstellte, besteht für das

Gefährt keine Versicherung – Anzeige Nummer 1 wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz.

Außerdem stellten die Polizeibeamten während der Kontrolle bei der Frau

drogentypische Auffälligkeiten fest. Einen freiwilligen Test lehnte die

38-Jährige ab. Sie wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen, wo sie eine

Blutprobe abgeben musste – Anzeige Nummer 2 wegen (Verdachts des) Fahrens unter

Drogeneinfluss.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand eine weitere

E-Scooter-Fahrerin, die kurz vor 16 Uhr im Asternweg gestoppt und kontrolliert

wurde. Freiwillige Drogenvortests verstärkten den Verdacht, dass die 40-Jährige

nicht nüchtern unterwegs ist.

Die Frau gab schließlich zu, am Morgen Cannabis konsumiert zu haben. Auch sie

musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen und erhält eine Anzeige.

Bereits eine halbe Stunde zuvor hatte es eine Streife mit einem berauschten

Autofahrer in der Kanalstraße zu tun. Der 24-Jährige zeigte bei der Kontrolle

drogentypisches Verhalten, weigerte sich aber, Drogenvortests mitzumachen oder

eine Urinprobe abzugeben. Er wurde deshalb zur Dienststelle gebracht, wo ihm von

einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Auto musste er stehen lassen und den Führerschein vorläufig abgeben. Mit

den polizeilichen Maßnahmen war der junge Mann nicht einverstanden und kündigte

an, sich beschweren und Anzeige erstatten zu wollen. |cri

