Warnmeldung! Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Verwandte im Landkreis Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unbekannte haben am heutigen Vormittag in der Gemeinde Künzell und im Stadtgebiet von Bad Hersfeld versucht, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Verwandte oder Neffen und gaben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Sobald das Opfer zahlen will, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche.

Ihre Polizei rät:

Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein

Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis

Verhältnissen preis Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Bäckerei

Vogelsbergkreis

Homberg – In der Nacht auf Mittwoch (08.07.) brachen Unbekannte in der Unterstraße im Ortsteil Nieder-Ofleiden in eine Bäckerei ein. Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und flüchteten ohne Diebesgut. Sie hinterließen 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Glasscheiben mit Steinen beworfen

Großenlüder – In den Tagen vor Samstag (04.07.) warfen Unbekannte mit Steinen gegen die Glasfront eines Firmengebäudes in der Schlitzer Straße. Diverse Scheiben rissen und es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Künzell – In der Nacht auf Mittwoch (08.07.) stahlen Unbekannte in der Pestalozzistraße einen Roller mit dem Kennzeichen 566 REM. Das silber-blaue Fahrzeug der Marke Peugeot parkte auf dem Gehweg Ecke Pestalozzistraße/Michael-Sailer-Straße und hatte einen Wert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Automatenaufbruch

Burghaun – Zwischen Dienstagabend (07.07.) und Mittwochmittag (08.07.) versuchten Unbekannte im Ortsteil Langenschwarz in der Schlitzer Straße den Verkaufsautomaten einer Metzgerei aufzuhebeln. Die Täter blieben erfolglos und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de