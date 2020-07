Wiesbaden (ots) – Schnelle Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt auf Schlachthofgelände Wiesbaden, Murnaustraße, Kulturpark, 05.07.2020 / 08.07.2020

Gemeinsame Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Wiesbaden

(pa)Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat nach einem Messerangriff in der Nacht

zum Sonntag bereits am Mittwochmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen.

In der besagten Nacht war ein Jugendlicher im Rahmen einer Auseinandersetzung im

Bereich des Kulturparks mit einem Messer angegriffen worden. Dabei wurde ihm

eine potentiell lebensbedrohliche Verletzung im Halsbereich zugefügt.

Zur schnellen Ermittlung eines Tatverdächtigen führten die Aufnahmen der im

Bereich des Verbindungsweges vom Hauptbahnhof zum Kulturpark installierten

Videoschutzanlage. Bei der Auswertung des Videomaterials konnte anhand von

Zeugenaussagen der mutmaßliche Täter ausgemacht werden. Durch eine Beamtin der

Kriminalpolizei wurde die Person als ein polizeibekannter 25-jähriger

Wiesbadener wiedererkannt.

Am Mittwochmorgen durchsuchten Zivilbeamte der Kriminalpolizei zwei Wiesbadener

Wohnungen, was letztendlich zur Festnahme des Tatverdächtigen und zweier seiner

mutmaßlichen Begleiter – beides Brüder des 25-Jährigen – sowie zur

Sicherstellung von Beweismaterial führte. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurden die Begleiter des Tatverdächtigten am Mittwoch wieder

entlassen. Der 25-Jährige selbst wurde am Donnerstagmittag einem Haftrichter

vorgeführt, der gegen den Mann Untersuchungshaft wegen Verdachts des versuchten

Totschlags anordnete.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler derzeit noch nach zwei jungen

Frauen, die sich zur Tatzeit mit dem Geschädigten und seinem Begleiter auf dem

Schotterplatz vor dem Kulturzentrum aufgehalten haben sollen. Diese werden

gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Brand eines Wohnmobils, Wiesbaden-Erbenheim, Straße „Zum Friedhof“,

Donnerstag, 09.07.2020, 00.15 Uhr

(däu)In der Nacht zum Donnerstag um kurz nach Mitternacht wurden Polizei und

Feuerwehr in die Straße „Zum Friedhof“ nach Wiesbaden-Erbenheim gerufen, da dort

ein Wohnmobil brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die

Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden, die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden

beträgt ca. 20.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Kellereinbruch bei 81-Jähriger, Wiesbaden, Calvinstraße, Mittwoch, 24.06.2020 bis Mittwoch, 08.07.2020, gg. 15.00 Uhr

(ka)Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24. Juni bis Mittwoch, 08. Juli sind bislang

unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Calvinstraße

eingebrochen und konnten dabei diverse Gegenstände und ein Damenfahrrad

entwenden. Eine 81-jährige Wohnungsbesitzerin des Mehrfamilienhauses in

Wiesbaden-Biebrich bemerkte am gestrigen Mittwoch, dass unbekannte Täter in den

Keller und die dort befindlichen Kellerabteile eingebrochen sind. Dabei wurde

das Vorhängeschloss am Kellerabteil der Geschädigten aufgebrochen, die Diebe

entwendeten verschiedene Gegenstände sowie ein Damenfahrrad. Es entstand ein

Gesamtschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum

Tatgeschehen und den unbekannten Tätern an das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 zu wenden.

Falschfahrer verursacht Zusammenstoß auf Autobahnabfahrt, Wiesbaden, Schiersteiner Kreuz Bundesautobahn 66 / Bundesautobahn 643, Dienstag, 07.07.2020, gg. 15.00 Uhr

(ka)Bereits am Dienstagnachmittag verursachte ein 23-jähriger Autofahrer einen

schweren Unfall, als er im Bereich der BAB 66 in falscher Richtung gefahren ist2.

und dabei mit einem 35-Jährigen Autofahrer zusammenstieß. Gegen 15:00 Uhr befuhr

der 23-jährige Wiesbadener mit seinem Audi zunächst die BAB 643 in Richtung

Wiesbaden und wechselte am Schiersteiner Kreuz auf die BAB 66 in Richtung

Rüdesheim. Dabei geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem

35-jährigen Wiesbadener zusammen, der sich mit seinem VW Golf bereits auf dem

Verzögerungsstreifen der BAB 66 befand, um auf die BAB 643 zu wechseln. In Folge

dessen kam es zur Kollision der zwei Fahrzeuge, bei denen die beiden Wiesbadener

keine Verletzungen davongetragen haben. An den beteiligten Pkw entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Gegen den 23-jährigen

Unfallverursacher wurde eine entsprechende Anzeige wegen des Falschfahrens

gefertigt.

24-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße / Kommerzienrat-Disch-Brücke, Mittwoch, 08.07.2020, gegen 07:30 Uhr

(däu)Am Mittwochmorgen wurde eine 24-jährige Opel-Fahrerin bei einem

Verkehrsunfall in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim leicht verletzt. Als

ein 20-jähriger Mann mit seinem Audi von der Hochheimer Straße, aus Richtung

Hochheim kommend, nach links in die Straße „Kommerzienrat-Disch-Brücke“ abbiegen

wollte, holte er mutmaßlich zu weit aus und kollidierte mit dem rechts neben ihm

stehenden Opel. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeuge beträgt mehrere2.

(däu)In der Zeit von Samstag bis Montag wurde ein in der Hans-Buttersack-Straße

in Wiesbaden-Klarenthal geparkter schwarzer Saab bei einem Verkehrsunfall durch

ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach

der Kollision unerkannt, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu

kümmern. Die an dem Saab im Bereich der hinteren rechten Stoßstange verursachten

Schäden betragen mehrere Hundert Euro. Zeugen

(däu)Am Mittwochvormittag kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einem

Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 42-jährige Frau hatte gegen

10:55 Uhr ihren gelben VW in einer Parklücke „An den Quellen“ geparkt. Als sie

nach ca. 15 Minuten zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung am

hinteren rechten Radkasten fest. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht

vor. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst der

Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Größere Suchaktion nach Verkehrsunfall, Geisenheim, L 3272 zwischen Weißenthurm und Stephanshausen, Mittwoch, 08.07.2020, 23.00 Uhr

(mhe)Am gestrigen Montagabend wurde der Polizei in Rüdesheim ein Verkehrsunfall

auf der Landesstraße 3272 zwischen Weißenthurm und Stephanshausen gemeldet. Die

Polizei fuhr sofort an die Unfallstelle, konnte allerdings lediglich ein

verlassenes, stark beschädigtes Auto vorfinden. Aufgrund der Gesamtumstände vor

Ort, musste man davon ausgehen, dass der Fahrzeugführer verletzt und in

hilfloser Lage ist. Aus diesem Grund wurden die Suchhundestaffel und der

Polizeihubschrauber zur Suche des Fahrers hinz2.ugezogen. In der frühen Nacht

konnte ein 19-Jähriger angetroffen werden, bei dem es sich um den mutmaßlichen

Unfallfahrer handelte. Schnell ergaben sich Hinweise für den Grund seines

Verschwindens von der Unfallstelle. Der Fahrer roch stark nach Alkohol. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde

daher in amtliche Verwahrung genommen. Die leichten Verletzungen des Fahrers

wurden in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden liegt bei

etwa 7.000 Euro.

Motorroller gestohlen, Oestrich, Lindenstraße, Mittwoch, 08.07.2020, gegen 20.00 Uhr

(mhe)Ein 62- jähriger Mann aus der Lindenstraße in Oestrich bemerkte am

gestrigen Abend, dass sein Motorroller nicht mehr in seiner Einfahrt stand und

wohl entwendet worden war. Er machte sich kurzerhand selbst auf die Suche und

konnte in der Rheingaustraße drei Kinder ausmachen, die neben seinem

kurzgeschlossenen Roller standen. Der Bestohlene machte auf sich aufmerksam,

weshalb die minderjährigen Diebe flüchteten. Die bereits hinzugerufene

Polizeistreife konnte der drei 13-Jährigen habhaft werden und diese an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben.

Erneut Vandalismus an Schule in Wallrabenstein, Hünstetten-Wallrabenstein, Auf der Weid, Dienstag, 07.07.2020, 17.00 Uhr – Mittwoch, 08.07.2020, 07.00 Uhr

(mhe)Bereits zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche suchten Vandalen eine

Schule in Wallrabenstein heim. Unbekannte beschädigten in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch den Blitzableiter. Sie begaben sich auf das Dach der Integrierten

Gesamtschule in der Straße „Auf der Weid“ und verursachten absichtlich einen

Schaden an einem Blitzableiter. Hierbei wurde auch eine Glasscheibe beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den

mutwillig verursachten Sachschäden erbittet die Polizei in Idstein unter der

Telefonnummer 06126-93940.