Heidelberg: Sommerkonzert mit den Maestros von morgen am 17. Juli 2020

Heidelberg – Das Konzert mit Stipendiaten des Dirigentenforums im Deutschen Musikrat und dem Philharmonischen Orchester Heidelberg ist seit einigen Jahren zu einer geliebten Tradition geworden. Auch in diesem Sommer stand das »Sommerkonzert« auf dem Programm der Heidelberger Schlossfestspiele. Das Sommerfestival fiel der coronabedingten Schließung des Hauses zum Opfer, der Meisterkurs des Generalmusikdirektors Elias Grandy und das traditionelle Abschlusskonzert glücklicherweise nicht.

„Ich freue mich sehr, dass wir auch in dieser Zeit und unter Einhaltung der bestehenden Auflagen die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Dirigentenforum fortsetzen und auf diese Weise vielversprechende Nachwuchsdirigenten fördern können“, so GMD Elias Grandy, der mit den vier Talenten aus der Kaderschmiede des Musikrates ein abwechslungsreiches Programm einstudieren wird.

Am 17. Juli 2020 wird eine kleine Anzahl geladener Gäste des Theaters und Orchesters Heidelberg in den Genuss von Werken Webers, Verdis, Mascagnis, Strauß Sohns und Mozarts aus der Feder des Dirigentenstabes von David Bui, Hangyul Chung, Nikolaus Henseler und Christoph Schäfer kommen.

Vom 12. bis 16. Juli 2020 wird Elias Grandy sein Wissen und seine Erfahrung auf der Heidelberger, sowie internationalen Bühne an die aufstrebenden Dirigenten weitergeben.

Während David Bui und Hangyul Chung noch an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bzw. Mannheim studieren, steht Nikolaus Henseler bereits als freiberuflicher Dirigent auf der Bühne und ist Lehrbeauftragter an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen. In der Spielzeit 2017|18 war er Assistent von Chordirektor Tilman Michael und Leiter des Kinderchors an der Oper Frankfurt, in der Saison 2018|19 Dirigenten-Akademist beim SWR-Vokalensemble. Die Südwest-deutsche Philharmonie Konstanz leitete er bei Aufführungen des Verdi-Requiems und von Beethovens 9. Symphonie sowie das Barockorchester La Banda bei zahlreichen Konzerten. Er ist seit 2012 Künstlerischer Leiter des Vokalensembles Camerata Serena.

Henselers Stipendiaten-Kollege Christoph Schäfer ist ebenfalls freiberuflicher Dirigent. Parallel zu seinem künstlerischen Studiengang Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater München absolvierte Schäfer ein Schulmusikstudium an der Universität Regensburg. 2014 gründete er das solistisch besetzte StimmGold Vokalensemble, mit Schwerpunkt auf romantischer und zeitgenössischer Chorliteratur. Seit 2016 leitet er das Junge Orchester des Akademischen Gesangvereins München mit aktuell rund achtzig Musikern. Zum Wintersemester 2017|18 erhielt er einen Lehrauftrag im Fachbereich Chorleitung an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg. Als Assistenz von Dirigent Enoch zu Guttenberg führten ihn Konzertreisen nach China, Südkorea, USA, Russland und Kanada.

Leitung David Quang Tho Bui, Hangyul Chung, Nikolaus Henseler, Christoph Schäfer

Künstlerische Leitung Elias Grandy

Philharmonisches Orchester Heidelberg