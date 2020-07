Lambrecht: Juz-Ausflüge in den Sommerferien 2020

Lambrecht – Der Zoo in Landau und der Kletterpark in Kandel sind, nach der sehr guten Resonanz im vergangenen Jahr, wieder die Ziele der diesjährigen Juz-Ausflüge in den Sommerferien, jeweils in Kleingruppen. Teilnehmen können alle ab der 4. Klasse.

In der 4. Ferienwoche geht es an drei Tagen (28./29./30.07.2020) in den Landau Zoo, in der 5. Ferienwoche (04./05./06.08.) in den Kletterpark nach Kandel -die notwendige Greifhöhe beträgt hier 1,6 m-.

Die Fahrt wird jeweils mit dem Actionmobil gemacht. Nach momentanen Stand wird um 9 Uhr am Juz Lambrecht gestartet und die Rückkunft wird gegen 16 Uhr sein.

Selbstverständlich finden die Ausflüge unter den für die Offene Jugendarbeit geltenden Corona-Schutz- und Hygienehinweisen des Landesjugendamtes statt. Abstand und Maskenpflicht sind grundsätzlich zu beachten.

Anmeldungen sind per eMail möglich an juz-lambrecht@posteo.de mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Handynummer, Wunschtage (egal geht hier auch).

Nach der Anmeldung gibt es weitere eMail-Informationen durch das Juz-Team.