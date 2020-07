Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Raub auf Pizzaboten im Mai geklärt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei Neustadt konnten die Raubüberfälle auf Pizzaboten vom 08.05. und 23.05.2020 in Neustadt/Weinstr. geklärt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 19 bzw. 20-jährige Männer aus Neustadt und dem Kreis Bad Dürkheim. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt und kamen unter Auflagen vorläufig wieder auf freien Fuß.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die Tatverdächtigen unter dem Vorwand, Pizza zu bestellen, die Boten zum Tatort gelockt und dort unter Einsatz von Pfefferspray den Kellnergeldbeutel geraubt. Die Pizzaboten – ein 32-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau – wurden dadurch jeweils leicht verletzt. Die Summe der Beute lag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Bad Dürkheim: Hochwertige Uhren erbeutet

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.07.2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Rolex-Uhren in einem Gesamtwert von über 70.000 Euro. Ein 68-jähriger Mann bot seine antiken und seltenen Uhren über Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf an. Ein „Interessent“ meldete sich und bekundete Interesse an der angebotenen sowie mehrere weiteren Uhren. In der Wohnung des Geschädigten in der Gerberstraße in Bad Dürkheim, sollten die Uhren zusammen begutachtet werden. Als sich der 68-jährige kurzzeitig auf seinen Balkon begab, nutze dies der Täter aus und schloss hinter ihm die Balkontür zu. Er entwendete im Wohnzimmer eine Tasche mit 6 wertvollen Uhren und verließ die Wohnung. Erst 20 Minuten später gelangte der Geschädigte vom Balkon in seine Wohnung und begab sich zur Polizei. Der Täter war ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, blond, sprach perfekt deutsch ohne Akzent und gab an angeblich aus Frankfurt zukommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Zeugen helfen bei Ermittlung von Unfallflüchtigem

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.07.2020 wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein ordnungsgemäß geparkter Ford Fiesta beschädigt. Beim Ausparken beschädigte der 64-jährige Fahrer eines Mazda den Ford und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dabei entstand am Ford ein Sachschaden von 1000 Euro. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Mazda notieren und eine gute Beschreibung des Fahrers der Polizei mitteilen. Da der Fahrer an seiner Wohnanschrift nicht angetroffen werden konnte, wurde seine Arbeitsstelle aufgesucht. Dort konnte der besagte Mazda mit entsprechenden Unfallspuren festgestellt werden. An diesem war ebenfalls ein Schaden von 1000 Euro entstanden. Gegen den 64-jährigen wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wachenheim: Starke Rauchentwicklung im Kleingarten

Wachenheim (ots) – Am 07.07.2020 gegen 18:38 Uhr kam es in Wachenheim, im Bereich der Kleingärten am Mundhardter Hof, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Örtlichkeit lag direkt am Berg in einer Kleingartenanlage, und war nur zu Fuß zu erreichen. Die Polizei- und Feuerwehrkräfte konnten in einem Kleingarten eine Feuerstelle ausmachen. Der 52-jährige Eigentürmer gab an, dass es beim Entzünden eines Lagerfeuers zu einer Rauchentwicklung kam. Es wird nun geprüft, ob dem Verantwortlichen die Kosten des Einsatzes der Rettungskräfte in Rechnung gestellt werden. Grundsätzlich muss beim Verbrennen von Grünschnitt eine Genehmigung bei der zuständigen Stadt- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung eingeholt werden.

Obersülzen: Unfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Obersülzen, Grünstadter Straße – 07.07.2020, 14:40 Uhr (ots) – Ein 45-Jähriger aus Maxdorf befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Grünstadter Straße in Obersülzen. Ein 30-Jähriger aus Hirschberg wollte mit seinem Pkw von einem Firmenparkplatz auf die Grünstadter Straße einfahren. Dabei ragte die Fahrzeugfront bereits in die Fahrbahn. Der Kradfahrer machte eine Vollbremsung, da der PKW nach seinen Angaben weiter vorwärts rollte. Hierbei stürzte er von seinem Kleinkraftrad und er erlitt Schürfwunden an den Knien. Der PKW-Fahrer blieb nicht bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle, weshalb wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ermittelt wird. Am Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden (ca. 100EUR).

Grünstadt: Verfolgungsfahrt mit flüchtigem Leichtkraftrad

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 07.07.2020, sollte gegen 21:10 Uhr in der Obergasse in Grünstadt der Fahrer eines Leichtkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich der Kontrolle durch Flucht, die über Feldwege nach Dirmstein und dann nach Sausenheim führte. Hier wurde der Leichtkraftradfahrer von den bei der Verfolgung eingesetzten Streifenfahrzeugen aus den Augen verloren. Auch bei nachfolgenden Ermittlungen an der Halteranschrift kurze Zeit später konnte der Fahrer nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Fahrer geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen. Wir berichten nach.

Grünstadt: Unfall mit Radfahrer

Grünstadt, Obersülzer Straße – 07.07.2020, 12:50 Uhr (ots) – Ein 20-jähriger Fahrradfahrer aus Grünstadt wollte gestern von der Brücke kommend nach links zu einem Lebensmittel-Supermarkt abbiegen. Nach seinen Angaben hatte er seinen Arm ausgestreckt, um dies anzuzeigen. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Gerolsheim überholte ihn in diesem Moment – nach seinen Angaben hatte der Radfahrer keinen Arm ausgestreckt. Beide Fahrzeuge streiften sich und der Radfahrer stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 1000 EUR geschätzt.