Nächtlicher Einbruch in Schallplattengeschäft – Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Wehlheiden (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch 08.07.2020 in ein Schallplattengeschäft im Kasseler Stadtteil Wehlheiden eingebrochen und haben Wechselgeld aus der Kasse, einen Verstärker, Boxen sowie mehrere Schallplatten und CDs gestohlen. Bevor die Täter die Flucht in unbekannte Richtung antraten, hatten sie noch mehrere Flaschen Bier in dem Laden getrunken und sogar das Leergut mitgenommen.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung am Tatort in der Friedenstraße, nahe des Wehlheider Platzes eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in der Zeit zwischen Dienstagabend 19:00 Uhr und Mittwochmorgen 8:40 Uhr.

Die unbekannten Täter hatten sich über den Hinterhof angenähert. Dort schlugen sie mit einem Stein die Scheibe eines Fensters ein und stiegen so in die Geschäftsräume ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke und Regale. Anschließend flüchteten sie vermutlich wieder über das zuvor aufgebrochene Fenster ins Freie. Die weitere Fluchtrichtung ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Unfallflucht am Hauptfriedhof – Unfallfahrer stellt sich der Polizei

Kassel-Nord (ots) – Folgemeldung – Der Autofahrer, der in der Nacht zum Montag 06.07.2020 am Kasseler Hauptfriedhof einen Steinpoller umgefahren, die Kennzeichen seines Wagens abgerissen und anschließend zu Fuß das Weite gesucht hatte, stellte sich am Mittwoch 08.07.2020 der Polizei. Dabei wurden auch die Gründe für die Unfallflucht offenbar. Der 29-jährige Bulgare ist nicht Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde per Untersuchungshaftbefehl gesucht. Der Mann muss sich nun wegen des Unfalls, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

In seiner Vernehmung auf dem Polizeirevier Mitte gab der 29-Jährige an, dass der silberne 5er BMW seinem Bruder gehöre. Er hab sich den Wagen ohne dessen Wissen in der besagten Nacht genommen und sei damit losgefahren. Im Bereich der Unfallstelle habe er die Kontrolle über das Auto verloren und sei dann gegen den Steinpoller gefahren. Die Kennzeichen habe er anschließend abgerissen, damit sie niemand klaut. Die zur Tatzeit an dem Wagen angebrachten bulgarischen Kennzeichen händigte der 29-Jährige den Beamten des Reviers Mitte ebenfalls aus. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe ergaben, dass diese Kennzeichen tatsächlich dem verunfallten und sichergestellten silbernen BMW zugeteilt sind.

Der aus Bulgarien stammende 29-Jährige wurde im Anschluss an seine Vernehmung einem Haftrichter vorgeführt, da wegen 2 Körperverletzungsdelikten im Februar und April dieses Jahres der Untersuchungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Dieser wurde letztlich gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, da der Tatverdächtige inzwischen über einen festen Wohnsitz in Kassel verfügt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Grauer BMW 530d in Harleshausen gestohlen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Harleshausen (ots) – Den Diebstahl seines grauen BMW 530d Kombi im Wert von rund 35.000 Euro musste ein Autobesitzer am Mittwochmorgen 08.07.2020 in Kassel-Harleshausen feststellen. Trotz einer sofort eingeleiteten europaweiten Fahndung fehlt von den unbekannten Tätern und dem Wagen bisher jede Spur.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der Besitzer seinen BMW am Dienstagabend 07.07.2020 gegen 20 Uhr im Wilhelmshöher Weg/nahe “Vor dem Forst”, abgestellt. Den Diebstahl des etwa fünf Jahre alten Wagens mit dem Kennzeichen KS-SB 447 bemerkte er am Mittwochmorgen 08.07.2020 gegen 8 Uhr, woraufhin er sofort die Polizei rief.

Wie genau die Autodiebe vorgingen und wohin sie mit dem BMW 530d flüchteten, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich um professionell agierende Täter gehandelt hat.

Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei betraut. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des Autos geben können. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

