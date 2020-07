Schwalmstadt (ots) – Unbekannte haben im Laufe des vergangenen Wochenendes versucht, mehrere Bagger auf einer Baustelle an der A 49 bei Schwalmstadt in Brand zu setzen. Nachdem zu Beginn der Woche an 5 Baggern Brandsätze entdeckt worden waren, haben Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Marburg umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das umliegende Gebiet an Wochenenden häufig auch von jungen Menschen frequentiert, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. Der Tatzeitraum, in dem die Täter die Brandsätze im Bereich der Bagger platzierten, lässt sich momentan auf die Zeit zwischen Freitagmittag 03.07.2020 und Montagmorgen 06.07.2020 gegen 7:45 Uhr eingrenzen.

Aufgrund eines gegenwärtig nicht auszuschließenden politisch motivierten Tathintergrundes, werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Baustelle zwischen Frankenhain und Rommershausen

Die umfangreichen Ermittlungen sowie kriminaltechnische Untersuchungen und Spurenauswertungen dauern an. Der Tatort befindet sich im Bereich eines Baustellenabschnitts der Bundesautobahn 49 zwischen den Schwalmstädter Ortsteilen Frankenhain und Rommershausen.

Nach derzeitigem Sachstand ist anzunehmen, dass die Täter die Brandsätze entzündeten, diese

aber vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse letztlich wieder ausgingen.

Sachschäden an den Baufahrzeugen blieben dadurch aus.

Aus welcher Richtung sich die Täter der Baustelle annäherten, in welche Richtung sie anschließend flüchteten und ob sie möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Marburg ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes, da bei einer späteren Entzündung auch Personen hätten zu Schaden kommen können.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Autobahnbaustelle zwischen Frankenhain und Rommershausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

