Karlsruhe: Wildpflanzen in der Stadt – Exkursion am 11. Juli 2020

Karlsruhe – Nicht um die bunten Blumenbeete und die Stadtbäume, nicht um das gärtnerische Grün geht es bei dieser Führung, sondern um das, was wild wächst in der Stadt. Nahezu unbemerkt hat sich hier eine Vielzahl von Arten angesiedelt – heimische Waldpflanzen ebenso wie Ackerwildkräuter, mediterrane Gewächse und weit gereiste Exoten aus Südamerika, Ostasien oder Australien.

Manche sind auffällig und inzwischen weit verbreitet in Karlsruhe, andere wollen mit detektivischem Blick an ungewöhnlichen Wuchsorten entdeckt werden. Selbst der Blick in die Lichtschächte vor den Kellerfenstern lässt in der Südweststadt botanische Raritäten erwarten.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt. Eine Anmeldung bis spätestens 10. Juli 2020 mit Angabe – der persönlichen Kontaktdaten ist erforderlich. Die allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden.

Samstag, 11.07.2020, 15.00 – 17.00 Uhr

Leitung: Thomas Breunig, Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland

Treffpunkt: Südweststadt, Haltestelle Otto-Sachs-Straße, (Straßenbahn-Linien 3, 4, 5 und 6, S 51),

Kostenfreie Veranstaltung!

Anmeldung erforderlich unter: Tel.: 0721 9379386 (Botanische Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland, Büro Breunig)