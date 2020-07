Darmstadt

Navi aus VW Campingbus ausgebaut – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (7.-8.7.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Hoffmannstraße getrieben und aus einem gelben VW Bus das Navigationssystem ausgebaut. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt, in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit des Kommissariats 21/22 gegeben.

Darmstadt-Dieburg

Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eppertshausen/Münster (ots) – Am Dienstag 07.07.2020 gegen 17 Uhr, kam es auf der L 3095 zwischen Eppertshausen und Münster zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 73-jähriger Eppertshäuser die Strecke mit seinem Fahrrad aus Eppertshausen kommend in Richtung Münster. Hinter dem Radfahrer befand sich ein 27-jähriger Autofahrer aus Dieburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Berührung zwischen den Beteiligten, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Radfahrer erlag trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen am Unfallort seinen Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3095 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22 Uhr voll gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg unter

06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim/B38 (ots) – Am Dienstagfrüh 30.06.2020 gegen 04:00 Uhr fiel einer Polizeistreife aus Ober-Ramstadt starke Beschädigungen an zwei Verkehrsschildern an der Einmündung L3114/B38 auf. Diese stehen auf einer Verkehrsinsel. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Unfallverursacher die B38 in Fahrtrichtung Groß-Bieberau. An der o.g. Einmündung bog er nach links, auf die L3114 in Richtung Groß-Zimmern/ Spachbrücken ab, kam hierbei nach rechts auf die Verkehrsinsel ab und touchierte die dortigen Verkehrsschilder. Der Sachschaden liegt im 4-stelligen Bereich.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der

Telefonnummer 06154 / 6330-0 entgegen.

33-Jähriger zu schnell unterwegs – Bußgeld, Punkte, Fahrverbot

Pfungstadt (ots) – Am Dienstagabend (7.7.) zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, haben Beamte von der Polizei in Pfungstadt eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 3 in Höhe der

Major-Karl-Plagge-Kaserne durchgeführt.

In diesem Zusammenhang stoppten die Ordnungshüter bei erlaubten 70 Km/h, einen 33-jährigen Darmstädter mit 90 Sachen zu viel auf dem Tacho. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie 3 Monate Fahrverbot.

4 Einbrüche in der Nacht – Diebe stehlen schweren Tresor und VW Caddy – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Gleich mehrmals haben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (7.7.) in der Frankfurter Straße sowie in der Benzstraße zugeschlagen und sich gewaltsam Zugang zu vier Geschäften verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Tatzeit zwischen 3 und 4.30 Uhr eingegrenzt. Um in das Objekt in der Benzstraße zu gelangen hatten die Kriminellen zwei Fenster aufgehebelt. Danach betraten sie die Räume und entwendeten einen rund 800 Kilogramm schweren Tresor. Für den Abtransport der Beute und für ihre anschließende Flucht ließen die Täter zudem das Firmenauto mitgehen. Dabei handelt es sich um einen weißen VW Caddy mit einem auffälligen Unfallschaden im Bereich der Beifahrerseite. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Auto die Kennzeichen DA-SI 1002 angebracht.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe schließen die Ermittler derzeit einen Tatzusammenhang zu drei weiteren Einbrüchen in der Frankfurter Straße nicht aus. Auch hier hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft und unter anderen Bargeld und Werkzeug gestohlen.

Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich bewegen.

Mit der Veröffentlichung des Bildes von dem gestohlenen VW Caddy hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen und fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen

gemacht, die sich auf Personen und Fahrzeuge beziehen.

Wer hat Hinweise zum Verbleib des abgebildeten VW Caddys?

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Polizei kontrolliert im Stadtgebiet/Über 60 Personen sowie sechs Lokale überprüft

Rüsselsheim (ots) – Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen hatten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim mit Unterstützung von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie einer Streife der Stadtpolizei, am Dienstagabend 07.07.2020 das Stadtgebiet im Visier. Hierbei überprüften die Ordnungshüter über 60 Personen.

Im besonderen Fokus der Polizisten standen neben dem Innenstadtbereich auch der Vernapark, der Bereich um die Großsporthalle sowie sechs Lokale, die zusammen mit der Stadtpolizei genauer unter die Lupe genommen wurden. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes fanden die Ordnungshüter eine Kleinstmenge Haschisch. Die Polizei stellte die Drogen sicher und erstattete Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zudem drohen den Verantwortlichen von sechs Lokalitäten nun Bußgelder von insgesamt mehreren tausend Euro wegen Verstößen gegen die Spielverordnung, gegen das Hessische Glücksspielgesetz und zahlreicher Verstöße gegen die Coronaverordnung.

Ein Spielautomat, ein Sportwettterminal und ein Geldspielgerät wurden an Ort und Stelle außer Betrieb gesetzt. Weiterhin erstatteten die Kontrolleure Anzeige wegen der nicht gehnemigten Nutzung einer Feuerstelle außerhalb einer Bar.

