Mehrere Männer fallen über 16-Jährigen her – Zeugen gesucht

Ebsdorfergrund-Beltershausen (ots) – Eine gemeldete Schlägerei auf der Marburger Straße am späten Samstagabend 04.07.2020 gibt der Polizei noch Rätsel auf. Ein 16-Jähriger gab an gegen 23.15 Uhr von mehreren Männern gewürgt, geschlagen und beleidigt worden zu sein. Der herbeieilende Vater des Jugendlichen erlitt beim Eingreifen in die handfeste Auseinandersetzung ebenfalls leichte Blessuren.

Die Ordnungshüter waren mit drei Streifenwagen vor Ort. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern derzeit noch an.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand in der Nähe eine Feier statt. Die Polizei bittet um Mithilfe:

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Wer kann Angaben zu den bis dato unbekannten Männern/Verdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Alle Reifen platt

Marburg-Schröck (ots) – Einen Kleinbus der Marke Daimler nahmen Randalierer in der Nacht auf Dienstag, 7. Juli, in der Straße “Heljehaus” ins Visier. Die Unbekannten stachen alle Reifen platt und hinterließen einen Schaden von 400 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht – Hinweise erbeten

Sterzhausen: Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz – Schaden an schwarzem Polo

(ots) – Der Schaden am schwarzen VW Polo ist an den Türen auf der Beifahrerseite und beläuft sich auf mindestens 1.400 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht.

Die Unfallflucht passierte am Freitag, 03. Juli, zwischen 17 und 17.45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Wittgensteiner Straße. Wer war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz und hat ein Ein- oder Ausparkmanöver beobachtet, dass mit dem Schaden am schwarzen Polo zusammenhängen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Kirchhain: Delle im Auto – Verursacher flüchtete

(ots) – Als der Fahrer am Dienstag 07.07.2020 um 16.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er vorne links eine Delle zwischen Kotflügel und Radkasten. Dieser Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro war zur Abstellzeit um 15.30 Uhr noch nicht da.

Der betroffene graue Nissan Pulsar stand auf dem Parkplatz des Herkules Baumarktes in der Fuldaer Straße. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Ostkreis/Marburg – Geschwindigkeitskontrolle – Knapp 7% schneller als erlaubt

(ots) – 183 der insgesamt 2678 gemessenen Fahrzeuge in knapp 6,5 Stunden waren schneller als die erlaubten 80 km/h.

Unrühmliche Höhepunkte waren zwei Autofahrer aus dem Ostkreis und ein Lastwagenfahrer. Die Autofahrer waren mit 137 bzw. 135 km/h unterwegs Die Geschwindigkeitsüberschreitung des Brummifahrers betrug satte 66 Prozent. Statt der für ihn nur erlaubten 60 km/h fuhr er mit 100 km/h durch die Messstelle.

Den hier extra aufgelisteten Fahrern droht nun ein mindestens 1 monatiges Fahrverbot, sowie eine Geldbuße von bis zu 240 Euro. Neben diesen drei Autofahrern erwarten 15 weitere nunmehr den Bescheid der Ahndungsbehörde wegen der Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Rest bezahlte oder bezahlt die festgestellte Überschreitung mit einem Verwarnungsgeld.

Der Regionale Verkehrsdienst kontrollierte am Dienstag, 07. Juli, zwischen 10:50 und 17:15 Uhr

auf der Landstraße 3088 zwischen Kirchhain und Marburg.

Gladenbach – Brandlegung vor der Zollbuche

Nach dem Brand eines sogenannten Holzpolters ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Marburg. Das Holz lagerte auf dem abgesperrten Parkplatz an der Bundesstraße 255 vor der Zollbuche. Feuerwehr und Polizei waren nach der Brandmeldung am Dienstag 07. Juli, von etwa 23.20 bis kurz vor 02 Uhr im Einsatz. Für die Löscharbeiten war für knapp zweieinhalb Stunden die Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Oberweidbach und Weidenhausen notwendig. Durch den Brand gab es keine Verletzten.

Zwischenzeitlich drohte ein Übergriff auf das angrenzende Waldgebiet. Nur der Einsatz der Feuerwehr und der helfenden Landwirte, die mit ihren Traktoren den großen Holzstapel auseinanderzogen, verhinderte Schlimmeres. Da eine technische Ursache ausgeschlossen und eine natürliche Ursache eher unwahrscheinlich ist, entstand das Feuer durch eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung.

Wer hat am späten Abend insbesondere vor der ersten Brandmeldung um 23.20 Uhr rund um den Parkplatz an der Bundesstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat auf dem Parkplatz Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg – Ertappter Einbrecher flüchtete

Mit dem von der Nachtschicht heimkehrenden Eigentümer hatte der Einbrecher offenbar nicht gerechnet. Der Heimkehrer sah den Einbrecher in seiner markanten Angelkleidung auf seinem Fahrrad wegfahren, verfolgte und stellte ihn und blieb dadurch sowohl im Besitz des Rades als auch zumindest von Teilen der gestohlenen Angelausrüstung. Durch das Zurücklassen der Beute gelang dem Täter die weitere Flucht. Er lief zu Fuß weiter von der Greifswalder Straße Richtung Einkaufszentrum Richtsberg.

Täterbeschreibung:

Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann war ca. 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß und nach Angaben des Opfers Deutscher. Er hatte helle, kurze Haare und trug eine Tarnhose des Geschädigten sowie eine graue Jacke.

Der Täter kam um zwischen 05.30 und 06 Uhr über die Gebäuderückseite in den Garten zum Haus in der Greifswalder Straße. Dort beschädigte er unter anderem den Innenraum eines abgemeldeten Fahrzeugs und eine Glastür und verschaffte sich Zutritt zur Garage.

Letztlich stahl der Mann diverse Angelutensilien und das Fahrrad.

Durch die rechtzeitige Heimkehr blieb der Eigentümer auch im Besitz seiner Gegenstände.

Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wem ist der Mann in der Nacht zum Dienstag, 07. Juli noch aufgefallen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zu

seiner Identifizierung beitragen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

In der gleichen Nacht, zwischen 17.30 und 06.50 Uhr kam es in der Nähe, ebenfalls noch in der Greifswalder Straße zu einem weiteren versuchten Einbruch. In diesem Fall blieb der Täter erfolglos.

Es entstand durch eine aus der Wand gebrochene Blumenampel und durch Hebelspuren an einer Balkontür Sachschaden.

Kirchhain – Einbruch beim Baustoffhandel

In der Nacht zum Dienstag, 07. Juli, drang ein Einbrecher in den Büro- und Verkaufskomplex eines Baustoffhandels in der Niederrheinischen Straße ein. Im Innern öffnete der Täter nötigenfalls gewaltsam sämtliches Mobiliar. Er erbeutete eine Geldkassette mit nur wenig Wechselgeld.

Die Kassette ließ er aufgebrochen außerhalb des Geländes in einem Gestrüpp am Bahndamm liegen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf – Versuchter Einbruch

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Haus in der Havelstraße. Der oder die Täter stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein. Nach den ersten Überprüfungen fehlt aus dem Gebäude nichts. Die Tatzeit war zwischen 22 Uhr am Montag und 18 Uhr am Dienstag, 07. Juli.

Wer hat in dieser Zeit rund um die Havelstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

