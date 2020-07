Metropolchronicles – Die Zeichen des Bösen – Wie Kindervergewaltiger sich verständigen – 08.07.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Wer die Symbole sieht dem fällt nicht auf, dass sich das pure Böse dahinter versteckt. Sie sehen aus wie liebevolle Herzchen, Schmetterlinge oder Fantasieformen.

Das perfide: Man findet diese Zeichen überall. Sie sind Teil unseres Lebens. Deswegen nehmen wir sie nicht wahr. Es gibt sie als Schmuck, als Stickerei auf Kissen. Auf Tassen. Auf Webseiten und Online-Shops. Selbst in Logos von Firmen und Organisationen tauchen sie immer wieder auf.

Mit diesen Symbolen zeigen die pädophilen Täter ihre sexuellen Vorlieben ganz offen. Oder sie zeigen getarnt, in aller Öffentlichkeit, als Graffiti den Weg zum Opfer. Ein Wegweiser des Grauens.

In früheren Jahren fühlten sich die Kriminellen sicher. Doch seit Donald Trump im April 2019 die Executive Order gegen den weltweiten Menschenhandel unterschrieben hat, wurde die Jagd auf die Kriminellen und ihre Organisationen eröffnet. Im Internet, sowie im realen Leben kann man die Symbole entdecken.

Das FBI und die Operation „Innocent Images“

Im Mai 1993 wurde ein 10-jähriger Junge plötzlich in seiner Nachbarschaft in Brentwood, Maryland, vermisst. Innerhalb weniger Wochen wurden bei der Untersuchung zwei Pädophile und ein größerer Ring von Online-Kinderpornographen aufgedeckt. Innerhalb von zwei Jahren entstand eine große nationale Initiative, die zum Kernstück der Bemühungen des FBI wurde, Kinder vor Cyberspace-Kriminellen zu schützen.

Und was ist mit dem vermissten Jungen passiert, mit dessen Fall alles begann? Tragischerweise wurde er nie gefunden. Ihm – und den unzähligen Opfern sexueller Ausbeutung von Kindern im Laufe der Jahre – widmet das FBI seine fortgesetzte Arbeit heute.

https://www.fbi.gov/history/famous-cases/operation-innocent-images

Die Fahnder des FBI entdeckten diese Symbole und deren Bedeutung im Jahre 2007. Sie erstellten ein PDF und verschickten dies an alle Aussenstellen. Nachdem das PDF über Wikileaks an die Öffentlichkeit gelang, wurde es vom FBI freigegeben und ist seither frei zugänglich.

https://www.wikileaks.org/wiki/File:FBI-pedophile-symbols-page1.jpg

Die Pädophilen-Symbole – Quelle: FBI

Girl Lover

Ein Herz im Herz. Raffiniert als durchgängige Form getarnt. Der Kriminelle weiß, dass er hier an kleine Mädchen kommt. Oder dass die Organisation etwas mit kleinen Mädchen zu tun hat.

Boy Lover

Das Boy Lover Symbol ist ein spiralförmiges kleines Dreieck in einem größeren Dreieck. Wobei das kleinere Dreieck den Jungen symbolisiert und das größere Dreieck den Erwachsenen.

Little Boy Lover

Es ist ein ähnliches Symbol wie Boy Lover nur sind die Ecken abgerundet und aus den Dreiecken wurde eine Spirale

Child Lover

Dieses Symbol zeigt ganz allgemein die Neigung zu Kindern. Es ist das Zeichen für Child Lover. Es sieht aus wie ein Schmetterling. Die Formen und Farben haben allerdings eine Bedeutung.

Das Logo besteht aus 4 Herzen.

Ein großes, blaues für einen Mann

Ein großes pinkfarbenes für die Frau

Das kleine, blaue für den Jungen

Das kleine, pinkfarbene für das Mädchen

Das Butterfly-Logo wird von Organisationen aus der ganzen Welt benutzt.

Online-Media-Activismus

Es ist eine Kombination aus Girl Lover und Boylover in einem Kreis. Es sagt aus, dass die sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen entkriminalisiert werden sollten.

Die pädophilen Aktivisten

In der Vergangenheit haben Politiker und Organisationen immer wieder versucht die sexuellen Beziehungen von Erwachsenen zu Kindern, als Normalität festzulegen und in „liberalere“ Gesetze zu verankern. Dies sollte als „sexuelle Freiheit“ getarnt werden.

Pädophile Aktivisten setzen sich für die soziale Akzeptanz sexueller Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern ein.

Abkürzungen der Pädophilen

Pädo manchmal auch Pedo = Pädophilie: Ein Mann oder eine Frau, die sich zu Kindern hingezogen fühlt

BL, Boylover: Ein Homosexueller (Päderast, der Knaben und Jungen für seine sexuellen Bedürfnisse benutzt

GL, Girllover: Ein Erwachsener, der eine Vorliebe für kleine Mädchen hat

Lo: Lolita = kleines Mädchen.

Pädogate – Es passiert jeden Tag – auch bei uns

