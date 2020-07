Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Zimmerbrand

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Mittwoch 08.07.2020 gegen 02.05 Uhr, kam es in einem Anwesen in der Egerländer Straße zu einem Brand. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 29-jähriger Mann mit einer Zigarette eingeschlafen. Diese entzündete daraufhin einen Bürostuhl.

Die Flammen hatten bereits auf das Bett übergegriffen, als der 29-Jährige wieder erwachte und sofort mittels eines Feuerlöschers die Flammen bekämpfte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der größte Teil des Brandes bereits gelöscht. Allerdings hatte sich der 29-Jährige bei der Brandbekämpfung Verbrennungen an den Händen zugezogen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Durch das Feuer wurde das Zimmer verrußt, Teile des Mobiliars zerstört und eine Fensterscheibe war zerborsten. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 EUR.

BAB 3: Tödlicher Motorradunfall

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Dienstagabend 07.07.2020 ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann mit seinem Motorrad stürzte und tödliche verletzt wurde.

Der Motorradfahrer war gegen 21:40 Uhr alleine auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als er aus bislang noch unbekannter Ursache in Höhe der Anschlussstelle Kelsterbach nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit der dortigen Schutzplanke und stürzte infolgedessen. Der 44-jährige Mann wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Das beschädigte Motorrad wurde sichergestellt.

Die genaue Ursache des Unfalls sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die rechte Fahrspur war während den Maßnahmen an der Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.

Frankfurt: Fehlende Beleuchtung wird Drogenkurier zum Verhängnis

Frankfurt-Gallus (ots)-(hol) – Fast 40 gr. Kokain, knapp 20 gr. Crack und ein gestohlenes Mountainbike, so lautet die Bilanz einer Routinekontrolle eines Fahrradfahrers im Gallus vergangene Nacht.

Gegen 02:15 Uhr fiel einer aufmerksamen Funkstreife ein Fahrradfahrer in der Mainzer Landstraße auf, der ohne jegliche Beleuchtung unterwegs war. Die Beamten hielten den albanischen Mann an und kontrollierten ihn. Da er sich nicht ausweisen konnte, durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweisdokumenten. Sie staunten nicht schlecht, als sie anstelle eines Passes die o.g. Rauschmittel in seinen Hosentaschen fanden. Zudem verwickelte sich der 28-Jährige in Widersprüche, was die Herkunft des von ihm mitgeführten hochwertigen Mountainbikes (Hersteller: Univega) anging. Die Folge: Die Polizei stellte das Rad zusammen mit den Drogen sicher.

Der aus Albanien stammende Mann wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert und soll im Laufe des heutigen Tages aufgrund des Drogenbesitzes einem Haftrichter vorgeführt werden. Darüber hinaus steht der Mann im Verdacht, das Fahrrad gestohlen zu haben und sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

