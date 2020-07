Verkehrsunfall

Marnheim

Am 07.07.20, zwischen 16:00 h und 17:00 h ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Hauptstraße aus Richtung Donnersberger Straße, in Richtung Bolander Straße. Dabei streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. An dem BMW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Sachbeschädigung

Kirchheimbolanden

Zwischen dem 03.07.20, 18:00 h und dem 06.07.20, 08:00 h wurde der Brunnen in der Neuen Allee mit einem schäumenden Mittel versetzt. Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Verkehrsunfallflucht

Hahnenbach

Am 07.07.2020 gegen 21.00 Uhr wird im Rahmen einer Verkehrsunfallfluchtaufnahme in Hahnenbach eine weitere Verkehrsunfallflucht mitgeteilt. So beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich bei einem Wendemanöver, eine Abdeckung des steinernen Torpfostens am ehemaligen Friedhof in der Straße am Mühlenweg 1 in Hahnenbach. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Schäden vermutlich von einem LKW versursacht wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Bereits im Zeitraum vom 07.05. bis zum 08.05. kam es an dieser Stelle zu einer Beschädigung der steinernen Mauer des ehemaligen Friedhofs. Auch hier bestand der Verdacht, dass der Schaden von einem an der Örtlichkeit rangierenden LKW herbeigeführt wurde.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

Verkehrsunfallflucht

Hahnenbach

Am 07.07.2020 wurde gegen 19:30 Uhr festgestellt, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Am Mühlenfels in Hahnenbach gegen ein Verkehrsschild gefahren ist und dieses und dessen Verankerung im Boden beschädigt hat. Am 06.07.2020 war das Schild noch in Ordnung. Es ist ein Fremdschaden von etwa 300 Euro entstanden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Daher wurden die Ermittlungen hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.