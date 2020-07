Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Rollerfahrer mit 1,20 Promille

Schifferstadt

Am Dienstagabend gegen 18:55 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Rollerfahrer, weil dieser den Gurt seines Helmes nicht geschlossen hatte. Bei der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache des 59-jährigen Rollerfahrers auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Der Mann musste die Polizisten daher zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Brand Einfamilienhaus

Harthausen

Am Dienstag (07.07.2020), gegen 20.40 Uhr, brach ein Feuer aus noch ungeklärter Ursache an der hölzernen Außenfassade eines Einfamilienhauses im Bereich Am Pfaffensee in Harthausen aus. Das breite sich anschließend in Richtung Dachgiebel aus. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.