Speyer – Mit nichtversichertem E-Roller unterwegs

07.07.2020, 14:38 Uhr – Auf einen 26jährigen Speyerer auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen wurde eine Streife der Polizei Speyer am Dienstagnachmittag in der Industriestraße aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle konnte ermittelt werden, dass für den Roller kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Dem Betreiber des Gefährts wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und er wurde wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz beanzeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Speyer – Beim Einparken Fußgängerin übersehen

07.07.2020, 15:10 Uhr – Zu einem Verkehrsunfall auf einem Discounterparkplatz in der Auestraße kam es am Dienstag, kurz nach 15 Uhr. Hierbei wurde eine 73jährige Fußgängerin aus Speyer leicht verletzt. Eine 65jährige Opel-Corsa-Fahrerin (ebenfalls aus Speyer) übersah die in einer Parklücke stehende Frau beim Einparken, so dass es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Frau kam. Die Leichtverletzte wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Speyer – Kabeldiebstahl Hauptbahnhof

01.07 – 07.07.2020 – Unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 01.07 und dem 07.07.2020 am Hauptbahnhof Speyer ca. 250 Meter OSE-Starkstromkabel, welches im Rahmen von Bauarbeiten am Bahnhof bereits im Gleisbett eingezogen war. Wie das abgeschnittenen Kabel mit einem Gewicht von ca. 200 kg abtransportiert wurde, ist derzeit unbekannt. Der Wert des Kabels dürfte bei ca. 950EUR liegen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die im angegebenem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf den Kabeldiebstahl gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.